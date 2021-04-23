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На шахті "Благодатна" на Дніпропетровщині загинув гірник

На шахті

У Дніпропетровській області на шахті "Благодатна" загинув гірник.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Обвал стався сьогодні вдень під час робіт у дренажному штреку, коли там працювали двоє гірників.

Один зазнав легких травм ніг, а інший опинився під завалами. Рятувальники знайшли його, проте лікарі констатували смерть чоловіка.

На підприємстві повідомили, що причини аварії розслідуватиме спецкомісія.

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Автор: 

смерть (6787) шахта (707) шахтарі (538) Дніпропетровська область (3928)


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Бедные шахтёры, какой тяжёлый и опасный ваш труд. Пусть вас хранит Бог!!!
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23.04.2021 21:57 Відповісти
Ребят из Цензора, уже в 155-й раз обращаю на эту дичь внимание: в Днепропетровской области, как это ни странно , тоже есть города, посёлки, сёла и они имеют свои названия. Где конкретно произошло событие: Павлоград, Терновка, Першотравенск? Шахта входит в Павлоградуголь, который входит в ДТЭК одного известного коллекционера дворцов в загнивающей Европе. Какой общий уровень травматизма на этих предприятиях, как там зарешивают эти вопросики?
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23.04.2021 21:57 Відповісти
Трудно поверить. Невозможно осознать. Сегодня не стало человека-улыбки Димы Курасова.

Пусть помнят все кто его знал.Царство Небесное. Город ПавлоградНа шахті "Благодатна" на Дніпропетровщині загинув гірник - Цензор.НЕТ 7795
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23.04.2021 23:02 Відповісти
RIP
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24.04.2021 09:34 Відповісти
 
 