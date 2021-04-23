На шахті "Благодатна" на Дніпропетровщині загинув гірник
У Дніпропетровській області на шахті "Благодатна" загинув гірник.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Обвал стався сьогодні вдень під час робіт у дренажному штреку, коли там працювали двоє гірників.
Один зазнав легких травм ніг, а інший опинився під завалами. Рятувальники знайшли його, проте лікарі констатували смерть чоловіка.
На підприємстві повідомили, що причини аварії розслідуватиме спецкомісія.
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