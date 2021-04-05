На шахті в Нововолинську обірвалася кліть: постраждали дев'ять гірників

У місті Нововолинськ (Волинська область) ввечері 4 квітня на шахті № 9 обірвалася шахтна кліть і на великій швидкості впала вниз, унаслідок чого постраждали дев'ятеро гірників.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, серед постраждалих жителі Нововолинська та навколишніх сіл.

"Терміново сконтактувався з керівництвом лікарні. Є інформація, що 9 гірників доставлено в лікарню. Їхній стан стабільний, загрози життю немає. Деякі зазнали забоїв та переломів легкого ступеня. Двоє - на витяжці. Один постраждалий з відкритим переломом стегна. Стан середньої важкості", - написав Карпус.

Він зазначив, що ситуація перебуває під контролем.

"Завтра Управління Держпраці у Волинській області розпочинає службове розслідування. Працюють правоохоронці", - додав Карпус.

