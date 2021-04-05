УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8740 відвідувачів онлайн
Новини
4 003 17

На шахті в Нововолинську обірвалася кліть: постраждали дев'ять гірників

На шахті в Нововолинську обірвалася кліть: постраждали дев'ять гірників

У місті Нововолинськ (Волинська область) ввечері 4 квітня на шахті № 9 обірвалася шахтна кліть і на великій швидкості впала вниз, унаслідок чого постраждали дев'ятеро гірників.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, серед постраждалих жителі Нововолинська та навколишніх сіл.

"Терміново сконтактувався з керівництвом лікарні. Є інформація, що 9 гірників доставлено в лікарню. Їхній стан стабільний, загрози життю немає. Деякі зазнали забоїв та переломів легкого ступеня. Двоє - на витяжці. Один постраждалий з відкритим переломом стегна. Стан середньої важкості", - написав Карпус.

Він зазначив, що ситуація перебуває під контролем.

"Завтра Управління Держпраці у Волинській області розпочинає службове розслідування. Працюють правоохоронці", - додав Карпус.

Читайте також: На шахті "Білозерська" на Донеччині загинув гірник, - Волинець

На шахті в Нововолинську обірвалася кліть: постраждали девять гірників 01

Автор: 

нещасний випадок (275) шахта (708) Волинська область (900)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Срабатывают при отсутствии натяжения троса на клети....тогда срабатывают зажимы на парашутные троса..расположенные параллельно клети..по которым скользят зажимы-направляющие парашутной системы
показати весь коментар
05.04.2021 08:27 Відповісти
+4
Ви хоч раз шахту бачили???
Ска на всі теми, #л@, експерти....
показати весь коментар
05.04.2021 08:30 Відповісти
+3
Добре, що хоч парашути спрацювали, а то гаплик
показати весь коментар
05.04.2021 07:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре, що хоч парашути спрацювали, а то гаплик
показати весь коментар
05.04.2021 07:43 Відповісти
Які парашути, ти чо?
показати весь коментар
05.04.2021 08:09 Відповісти
Парашютами в шахтной клети называются специальные ловители...которые срабатывают при увеличении скорости движения клети...
показати весь коментар
05.04.2021 08:22 Відповісти
Срабатывают при отсутствии натяжения троса на клети....тогда срабатывают зажимы на парашутные троса..расположенные параллельно клети..по которым скользят зажимы-направляющие парашутной системы
показати весь коментар
05.04.2021 08:27 Відповісти
Капец теперь механику подъёма и главному инженеру...
показати весь коментар
05.04.2021 08:33 Відповісти
Знаю, бо я обслуговував ліфти, але це ніяк не парашути. У парашутів інший принцип дії.
показати весь коментар
05.04.2021 08:32 Відповісти
Разумеется что это не парашюты в том виде в каком это всем известно...у них нет купола ...нет ткани...
Но именно так называется система экстренного торможения клети...наверное потому что она расположена сверху клети..
И в документации эта система так называется...парашют
показати весь коментар
05.04.2021 09:01 Відповісти
Ви хоч раз шахту бачили???
Ска на всі теми, #л@, експерти....
показати весь коментар
05.04.2021 08:30 Відповісти
..он "лётчик" , он в "танке" горел..
показати весь коментар
05.04.2021 12:20 Відповісти
По чому видно що спрацювали?
показати весь коментар
05.04.2021 08:43 Відповісти
Взагалі-то ні почому, по тій інформації що є, не зрозуміло де знаходилась клітка при обриві троса. Просто, якщо обрив стався, скажемо на півствола, то окрім "парашутів" ніщо не врятує!
показати весь коментар
05.04.2021 14:59 Відповісти
Найімовірніше кліть тільки почала їхати знизу обірвався канат, а парашут не спрацював.
показати весь коментар
05.04.2021 18:06 Відповісти
Ніби ж в нас вже ЄС стандарти с 2014 року. Думав шахти всі ******* переобладнанні. Новітні технологіїї. Дивно якось.
показати весь коментар
05.04.2021 09:32 Відповісти
Як раз до 14 року на підйомі в ремонтну зміну було 5 працівників, а зараз 2 - 3. Все знищують.
показати весь коментар
05.04.2021 09:36 Відповісти
Не 5 а 15.
показати весь коментар
05.04.2021 09:40 Відповісти
До призыва в СА год проработал в шахте. Работа опасная? Да. И начиналась она уже с начала спуска в клети. А заканчивалась она (опасность) только при выходе с клети на поверхность.На шахті в Нововолинську обірвалася кліть: постраждали дев'ять гірників - Цензор.НЕТ 1988
показати весь коментар
05.04.2021 10:31 Відповісти
Взагалі-то, по статистиці, сама небезпечна робота на будівництві!
показати весь коментар
05.04.2021 14:55 Відповісти
 
 