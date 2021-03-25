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На шахті "Білозерська" на Донеччині загинув гірник, - Волинець

На шахті

Сьогодні, о 4:15 на шахті "Білозерська" (Донецька область, м.Білозерськ, входить до ГХК "Добропіллявугілля") загинув гірник.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.

"О 4:15 в монтажній камері на горизонті 550 м сьомої південної лави L8 стався нещасний випадок. Під час доставки секції механізованого кріплення загинув гірник очисного вибою Олександр Нис 1982 року народження. Без батька залишились 15-річна донька та 8-річний син", - написав Волинець.

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