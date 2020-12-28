На шахті "Золоте" стався обвал, ведуться рятувальні роботи, - Волинець
Сьогодні вночі о 0:13 стався обвал гірських мас на горизонті 687 м на шахті "Золоте", що входить до складу ДП "Первомайськвугілля".
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.
"Двох працівників шахти обвал застав на місці. Бійцям гірничорятувальної служби вдалося оперативно вивільнити гірника - Олександра Васильчука. Від госпіталізації він відмовився. Тривають рятувально-пошукові роботи. Бійці гірничорятувальної служби вживають всіх заходів, щоб врятувати життя іншому гірнику", - додав Волинець.
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