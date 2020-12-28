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На шахте "Золотое" произошел обвал, ведутся спасательные работы, - Волынец

На шахте

Сегодня ночью в 0:13 произошел обвал горных масс на горизонте 687 м на шахте "Золотое", входящей в состав ГП "Первомайскуголь".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить горняка - Александра Васильчука. От госпитализации он отказался. Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь другому горняку", - добавил Волынец. 

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Автор: 

Волынец Михаил (158) обвал (181) шахта (960)


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