На шахте "Золотое" произошел обвал, ведутся спасательные работы, - Волынец
Сегодня ночью в 0:13 произошел обвал горных масс на горизонте 687 м на шахте "Золотое", входящей в состав ГП "Первомайскуголь".
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.
"Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить горняка - Александра Васильчука. От госпитализации он отказался. Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь другому горняку", - добавил Волынец.
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