Произошел обвал породы на шахте в Кривом Роге, - Волынец

На шахте "Терновская" в Кривом Роге на Днепропетровщине произошел обвал горной породы. Подробности ЧП на данный момент выясняются.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

Из шахты "Терновская" (ПАО "Криворожский железорудный комбинат") сообщают об обвале горной породы на горизонте 1383 м. На месте обрушения работают спасатели. По предварительной информации из-под завала достали одного человека, информацию о состоянии здоровья уточняем, - написал он.

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