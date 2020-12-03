Стався обвал породи на шахті в Кривому Розі, - Волинець
На шахті "Тернівська" в Кривому Розі на Дніпропетровщині стався обвал гірської породи. Подробиці НП наразі з'ясовуються.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.
"З шахти "Тернівська" (ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат") повідомляють про обвал гірської породи на горизонті 1383 м. На місці обвалення працюють рятувальники. За попередньою інформацією, з-під завалу дістали одну людину, інформацію про стан здоров’я уточнюємо", - написав він.
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Oleg Manko
показати весь коментар03.12.2020 18:14 Відповісти Мені подобається 0
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