Всі збиткові шахти України будуть закриті впродовж 10 років, - Буславець
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Згідно з проєктом Концепції трансформації вугільної галузі, всі збиткові шахти України будуть закриті впродовж 10 років, у найближчі роки також буде мінімізовано дотування вугільних підприємств з бюджету.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець.
"За концепцією вже завершуються всі погоджувальні процедури. Вона передбачає, що збиткові шахти будуть закриті впродовж 10 років, мінімізація дотування галузі з держбюджету відбудеться найближчими роками", - сказала заступниця міністра.
За словами Буславець, Україна має намір до 2070 року повністю відмовитися від викопних видів палива.
При цьому, посилаючись на European Green Deal, перша заступниця міністра зазначила, що відмова від копалин має відбуватися поступово, без негативного впливу на економіку і зайнятих у галузі працівників.
"Необхідно потурбуватися, щоб ніхто не залишився позаду - такий девіз справедливої трансформації вугільної галузі, закладений в Європейському "зеленому" курсі. Так само має відбутися й у нас", - сказала Буславець, звернувши увагу на необхідність "залучення реальної матеріальної і технічної допомоги партнерів України", а також на створення стимулів розвитку нових бізнесів у вугільних регіонах.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує найближчим часом приєднатися до "Безвугільного альянсу", а до 2070 року повністю відмовитися від використання вугілля.
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