Все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, - Буславец

Согласно проекту Концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, в ближайшие годы также будет минимизировано дотирование угольных предприятий из бюджета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец.

"По концепции уже завершаются все согласовательные процедуры. Она предусматривает, что убыточные шахты будут закрыты в течение 10 лет, минимизация дотирования отрасли из госбюджета произойдет в ближайшие годы", - сказала замминистра.

По словам Буславец, Украина намерена до 2070 года полностью отказаться от ископаемых видов топлива.

При этом, ссылаясь на European Green Deal, первый замминистра отметила, что отказ от ископаемых должен происходить постепенно, без негативного влияния на экономику и занятых в отрасли работников.

"Необходимо побеспокоиться, чтобы никто не остался позади – таков девиз справедливой трансформации угольной отрасли, заложенный в Европейском "зеленом" курсе. Также должно произойти и у нас", – сказала Буславец, обратив внимание на необходимость "привлечения реальной материальной и технической помощи партнеров Украины", а также на создание стимулов развитию новых бизнесов в угольных регионах.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует в ближайшее время присоединиться к "Безугольному альянсу", а к 2070 году полностью отказаться от использования угля.

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