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Новости Политика Украины
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Все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, - Буславец

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, - Буславец

Согласно проекту Концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, в ближайшие годы также будет минимизировано дотирование угольных предприятий из бюджета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец.

"По концепции уже завершаются все согласовательные процедуры. Она предусматривает, что убыточные шахты будут закрыты в течение 10 лет, минимизация дотирования отрасли из госбюджета произойдет в ближайшие годы", - сказала замминистра.

По словам Буславец, Украина намерена до 2070 года полностью отказаться от ископаемых видов топлива.

При этом, ссылаясь на European Green Deal, первый замминистра отметила, что отказ от ископаемых должен происходить постепенно, без негативного влияния на экономику и занятых в отрасли работников.

"Необходимо побеспокоиться, чтобы никто не остался позади – таков девиз справедливой трансформации угольной отрасли, заложенный в Европейском "зеленом" курсе. Также должно произойти и у нас", – сказала Буславец, обратив внимание на необходимость "привлечения реальной материальной и технической помощи партнеров Украины", а также на создание стимулов развитию новых бизнесов в угольных регионах.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует в ближайшее время присоединиться к "Безугольному альянсу", а к 2070 году полностью отказаться от использования угля.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, - Буславец - Цензор.НЕТ 2194
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08.12.2020 17:52
+5
В нас все збиткове, і заводи і залізниця, і металургія. Та й в сільському господарстві завжди неврожай і миші. Закрийте все нахер. Все купим закордоном.
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08.12.2020 18:24
+2
Замість них відкриються прибуткові копанки
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08.12.2020 17:52
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Вот и Маргарет Тетчер вспомнилась - закрыла шахты и закончились проблемы 😀😀😀
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ
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08.12.2020 17:48 Ответить
Шахти всі збиткові за визначенням! Не буває прибуткових шахт, якщо виконувати всі норми техніки безпеки та протипожежні норми!
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08.12.2020 17:49 Ответить
Значит Тетчер правильно сделала
Умная тетка была
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08.12.2020 17:51 Ответить
Все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, - Буславец - Цензор.НЕТ 2194
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08.12.2020 17:52 Ответить
Україні краще купляти вугілля в Польщі, це дешевше ніж видобувати вугілля в себе. Так ми прив'яжемо до себе Польщу і будемо на неї впливати обсягами закупівель вугілля і не буде кому мутити і красти гроші на дотаціях шахтам і цінам на крадене вугілля.
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08.12.2020 17:55 Ответить
Нет, не верно, просто они, если останутся при власти, будут покупать уголь на россии, как и сейчас но в больших объёмах.
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08.12.2020 18:03 Ответить
Но и мы тоже станем привязанными к ним. На выбор - московитская империя или польская шляхта?
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08.12.2020 18:46 Ответить
Краще польска шляхта....
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08.12.2020 18:57 Ответить
В нас все збиткове, і заводи і залізниця, і металургія. Та й в сільському господарстві завжди неврожай і миші. Закрийте все нахер. Все купим закордоном.
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08.12.2020 18:24 Ответить
Нечего олигархов терпеть
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08.12.2020 18:36 Ответить
Кожен рік держава дає десятки мілярдів гривень дотацій шахтам, які розкрадаються мафією! Якщо додати ці дотації до цін на вугілля - вийде дорожче ніж купити вугілля в Польщі. Шахти це небезпечний та тяжкий труд, який створює тільки проблеми для екології. Породу потрібно десь складувати, потрібні відвали - терикони, вони горять, їх потрібно тушити. Якщо взяти і скласти всі гроші які йдуть на подолання наслідків вугледобичі - те вугілля буде золотим. Хай поляки видобувають а ми в них купимо.
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08.12.2020 18:37 Ответить
За що? Якщо все десь купувати, то звідки валюту взяти. Шахти приносять великий прибуток. А якщо не боротися з корупцією то всю Україну можна закрити. І виїхать в якусь Польщу де все рентабельне.
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08.12.2020 21:47 Ответить
Володимир Начинка А за купимо? Жебракам більше не подають.
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08.12.2020 18:48 Ответить
Замість них відкриються прибуткові копанки
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08.12.2020 17:52 Ответить
возможно. Будут люмпены и алкаши уголь копать. Что такого не было? И при Ющенко, и при Бандюковиче и при Пете. . Там тема в стоимости добычи и реализации этого уголька
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08.12.2020 18:03 Ответить
Наташка каралєвская не погано себе чухає на вугіллі з копанок. Все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, - Буславец - Цензор.НЕТ 3104
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08.12.2020 18:06 Ответить
так и я про то.
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08.12.2020 18:10 Ответить
Забавная телка. Корабельная сосна, баба да..
Поработала бухгалтером в Донецкуголь и решила, что она профи.
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08.12.2020 17:55 Ответить
не надо быть профи чтобы понимать что убыточные шахты надо закрывать.
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08.12.2020 18:04 Ответить
А може зробити їх прибутковими? Та ні, простіше все розвалити.
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08.12.2020 18:26 Ответить
Як?На шахтах мого міста собівартість вугілля в кругову 7 к грн...рентабельне було в лугандоні..де газу нема ...не давить та не пучить...не дарма вони тоді були під Ахметкою..
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08.12.2020 19:01 Ответить
Я не знаю де ваше місто, але шазтт Львова ахметка знищив як конкурентів. Шахти Дніпропетровщини добива, хоч вони й його. Є дійсно шахти які ресурс виробили, просто вугілля вже нема. На шахтах величезна корупція.
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08.12.2020 21:39 Ответить
Лисичанськ Тут шахти зроду не були рентабельні.. а зараз і подавно..і Ахметка не хотів іх і за 1 грн брати )))
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09.12.2020 11:23 Ответить
Шахти не тільки в Лисичанську. Тай справа не тільки в шахтах. Просто закривають все підряд, ніхто не розбирається. Чому нерентабельний наприклад ЗАЗ? Навіть в кацапів підприємства працюють, а в нас все нерентаьельне.
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09.12.2020 14:26 Ответить
Так не дадуть. Для чого ахметкі конкурент.
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09.12.2020 10:01 Ответить
Так він і купує. Тільки знищує потім. В нас все не прибильне, і ЗАЗ і ЛАЗ Тепер вде й КРАЗ. Цю країну знищують навмисно.
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09.12.2020 14:20 Ответить
Тю! А кто же касками по Хрещатику долбить будет и Украину "кормить"?
Все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, - Буславец - Цензор.НЕТ 4424
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08.12.2020 17:55 Ответить
Как кто?.. шуметь будут работники ветряков и солнечных станций..
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08.12.2020 17:58 Ответить
по поводу? Отсутствия ветра или наоборот бури Все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, - Буславец - Цензор.НЕТ 5105?
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08.12.2020 18:04 Ответить
Зарплати.
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08.12.2020 18:29 Ответить
Назови государственные СЭС или ВЭС в Украине
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08.12.2020 18:34 Ответить
Та щас!
А дотаций миллиарды ахметке?
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08.12.2020 17:57 Ответить
А ему зачем ? Он себе уже все построил 😀😀😀
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08.12.2020 18:38 Ответить
Все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, - Буславец - Цензор.НЕТ 990
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08.12.2020 18:39 Ответить
Это же надо олигархам так оборзеть
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08.12.2020 18:39 Ответить
На манеже всё те же. Идеи имею в виду. Дохлые причём. Всё что убыточно никогда не закрывают, да ещё с таким сроком. Если банкрот---а это в целом и есть убыточность---то или с аукциона по ликвидной цене, либо по программе трудоустройства с переучением людей. Кто не хочет---я не виноват. Спросите у тёти Риты что с Англии. И чем быстрее---тем легче потом.
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08.12.2020 18:03 Ответить
Да, давайте закрывать всё убыточное, и будем сидеть без света и тепла. Есть другой вариант- покупать больше угля с россии, на Кузбассе ведь там уголь "не убыточный".
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08.12.2020 18:19 Ответить
уголь - это тэц...построены давно, сложны по конструкции и затратны по эксплуатации..
8 мая поза-позапрошлого года германия сутки работала на возобновляемых источниках энергии...
щаз в украине проводят испытания по транспортировке водорода газопроводами..
т.е. есть направление куда держать путь...и это не кузбасс с воркутою
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08.12.2020 19:06 Ответить
Как то печатал. В 1992 примерно году на очень большой прес-конференции одна шустрая из газеты спросила у Б. Ельцина что мол Россия выиграла от событий 1991г? Тогда многим казалось что прёт удача. Он чуть в шутку ответил очень сильно. Да говорит хотя бы тем что отделались от Донбасса! На Кузбассе добывают уголь открытым способом, кпд правда не сильно высокое, его и палят в ТЭЦах. А с глубины 800---1400м ясное дело убыточно. У поляков кстати уголь тоже не сильный по калориям. Пора уже давно парниковый эффект убирать---иначе через 20-30 лет онкология убьёт всех за 10 лет. Может и сильно это так говорить---да как бы не поздно.
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08.12.2020 20:04 Ответить
10 лет это нереально много....эта программа не будет выполнена.
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08.12.2020 18:30 Ответить
Когда Тимошенко говорила, что нужно переходить на европейские цены, ее заплевали. А то, что сейчас предлагает Буславец выдают за прогресс. Хотя это вещи одного ранга. Электрику с угольных станций чем заменять? Альтернативной. Что обозначает повышение тарифов. Постепенное, но неизбежное. Так что, если б Тимошенко послушались, жили б сейчас при нормальных ценах, но нужно было избрать шапочного вора, пройти Майдан, потерпеть 5 лет суперпатриота и еще полтора недопатриота, чтобы прийти к идеям Тимошенко.
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08.12.2020 18:43 Ответить
украинские шахты убыточны- угли с ордло для украинских тец прибыльные
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08.12.2020 18:44 Ответить
Это нужно было сделать 10 лет назад. Тетчер нашла в себе политическую волю пойти на непопулярные меры. Раша при всей их закидонах в Ростовской области все шахты дано закрыла. А мы все ерзаем туды сюды. И хочется и колется. Опоздали минимум на 10 - 15 лет., а теперь еще 10 лет, а где 10 там и 15-20. Так и будет тягомотина. Даже сомнений нет. ( одни будут делать вид что добывают уголь, другие будут делать вид что платят им зарплаты, а бюджет ( т.е. мы с вами ), будем за это все платить.
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08.12.2020 19:43 Ответить
 
 