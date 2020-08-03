УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6012 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 495 40

За шість років на окупованій території Луганщини закрито 22 шахти

За шість років на окупованій території Луганщини закрито 22 шахти

За 6 років існування "ЛНР" ватажки терористів знищили майже 35 тис. робочих місць у місцевому вуглепромі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це повідомляє видання Хочу додому.

"За період із 2014 по т.ч. окупаційні адміністрації в ОРЛО закрили 22 вугільні шахти в Луганській області, тим самим скоротивши 34,5 тисячі робочих місць. Багато населених пунктів залишилися без містоутворюючих підприємств", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через знищення окупантами шахтних водовідливів в ОРДЛО зникають цілі водойми: висихає Ісаківське водосховище, зникла річка Лозова, - Казанський. ВIДЕО

За шість років на окупованій території Луганщини закрито 22 шахти 01

Автор: 

шахта (706) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Если бы не закрыли в них бы рылись солдаты НАТО
показати весь коментар
03.08.2020 21:25 Відповісти
+18
Ну, они же хотели, шобы как на расии.
В соседней ростовии уже давно шахты закрыты.
Так шо, теперь ЕС, который они кормили, совсем загнется.
показати весь коментар
03.08.2020 21:50 Відповісти
+12
За шість років на окупованій території Луганщини закрито 22 шахти - Цензор.НЕТ 9655

все по сценарію... радійте, бо в шахтах були б Бандеровці І до речі, Бенде́ри Bender, Бендер, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 . Бендеры) - місто в Молдові! Тупі запрданці! ТУПІ!
показати весь коментар
03.08.2020 22:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если бы не закрыли в них бы рылись солдаты НАТО
показати весь коментар
03.08.2020 21:25 Відповісти
это победа русского мира над здравым смыслом
показати весь коментар
03.08.2020 21:26 Відповісти
Ну, они же хотели, шобы как на расии.
В соседней ростовии уже давно шахты закрыты.
Так шо, теперь ЕС, который они кормили, совсем загнется.
показати весь коментар
03.08.2020 21:50 Відповісти
"Русский мир" в усій красі та з всіма принадами !!!Бажали?? То отримуйте !!))
показати весь коментар
03.08.2020 22:13 Відповісти
И вообще хватит ОРДЛО кормить нахлебников из Евросоюза
показати весь коментар
03.08.2020 21:26 Відповісти
Наверное сосредоточились на высоких технологиях.
показати весь коментар
03.08.2020 21:30 Відповісти
А шахты это слишком низко.
показати весь коментар
03.08.2020 21:33 Відповісти
Глубоко.
показати весь коментар
03.08.2020 22:24 Відповісти
Нема нахлєбніков, гуляй душа!
З іншого боку, всі танки вже викопані.
показати весь коментар
03.08.2020 21:31 Відповісти
А чому під коментарями пропало "подобається" - "не подобається" ? Хтось підкаже ?
показати весь коментар
03.08.2020 21:31 Відповісти
один из вариантов - блокер рекламы убил. у мну точно такая история, я даже знаю какой. зато Никакой рекламы ))))
показати весь коментар
03.08.2020 21:43 Відповісти
Ніколи нічого не рекламував. А за відповідь дякую.
показати весь коментар
03.08.2020 21:49 Відповісти
)))
показати весь коментар
03.08.2020 21:51 Відповісти
А на украинской 22 шахты открыто
показати весь коментар
03.08.2020 21:33 Відповісти
Кляті біндєровці! Нє забудєм ні прастім!
показати весь коментар
03.08.2020 21:35 Відповісти
да и банан на те шахты .
показати весь коментар
03.08.2020 21:35 Відповісти
Теперь понятно куда срулили шахтёры - ставить рекорд для книги Гиннеса
За шість років на окупованій території Луганщини закрито 22 шахти - Цензор.НЕТ 9837
показати весь коментар
03.08.2020 21:39 Відповісти
Чим подобаються "рекорди" московитів, якщо не довіряти московським змі, хрін перевіриш. Читав колись про плани бази на Місяці, вже 4 роки мали б працювати.
показати весь коментар
03.08.2020 22:14 Відповісти
Наверное ими правит Маргарет Тетчер!
показати весь коментар
03.08.2020 21:40 Відповісти
зебилушки вы , со своим ермаком и коломоем должны помнить, что ваши пути в паРашу давно отрублены там- путлом, а здесь - именно Порохом в 2014 году и после ...Зебилы, вы должны просто понимать,что ваше спасение ( к вашему упрямому сожалению ) - объединиться с порохоботами ибо вы , вместе с порохоботами у путла кандидаты №1
на кровопролитие и на вышеуказанное в заголовке "развитие" украинских территорий... В противном же случае, вы, зебилы - становитесь такими же предателями как и лугандонцы и крысмане....Обнулённый в кремле для того и обнулился, что будет переть дальше...ему отступать после того, что натворил в Украине и
мире - некуда, позади мавзолей, а впереди- железный занавес, который для его и паРаши медленно, но уверенно опускает Запад вместе с NATO и USA …
показати весь коментар
03.08.2020 21:42 Відповісти
"Зебилы, вы должны просто понимать,что ваше спасение ( к вашему упрямому сожалению ) - объединиться с порохоботами" - отличная мысль. Все гавно в одну посуду.
показати весь коментар
04.08.2020 10:08 Відповісти
правильно дармова електрика з України йде...
показати весь коментар
03.08.2020 21:43 Відповісти
А чего удивляться они в Ростовской области ( восточный Донбасс) уже давно все закрыли.. теперь и в ОРДЛО добрались. Вполне логично.. ведь как оказалось в забоях там был не уголь, а "хранились танки, Смерчи, минометы, и боеприпасов на 10 лет войны", это кроме того что было в "военторгах". В связи с этим трудоспособное население ( из тех кто не выехал в свободную Украину) ломанулось на заработки в РФерию или пошли в бандформирования 1 го и 2 го "армейских корпусов" половцев и печенегов.
показати весь коментар
03.08.2020 21:45 Відповісти
не жалко. дамбасня новых нор нароет.
показати весь коментар
03.08.2020 21:50 Відповісти
так это же хорошо...негде уродам где танки брать будит.
показати весь коментар
03.08.2020 21:56 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2020 21:56 Відповісти
Ну так за то эти шахты не бендеровцы закрыли , а их мальчики делают все правильно , особенно когда Юнком затопили , тот самый где капсула от ядерного взрыва была . Для настоящего руцького патриота радиация не страшна , и ради ***** они не только воду из Черного Моря как в Крыму согласны пить , но и купаться в воде с радиацией.
показати весь коментар
03.08.2020 22:00 Відповісти
За шість років на окупованій території Луганщини закрито 22 шахти - Цензор.НЕТ 9655

все по сценарію... радійте, бо в шахтах були б Бандеровці І до речі, Бенде́ри Bender, Бендер, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 . Бендеры) - місто в Молдові! Тупі запрданці! ТУПІ!
показати весь коментар
03.08.2020 22:04 Відповісти
тепер стоять в прикольній позі перед Москвою
показати весь коментар
03.08.2020 22:11 Відповісти
Очень жаль что вместе с шахтами не затопили и тех трактористов которые вопили путен вайди.
показати весь коментар
03.08.2020 22:14 Відповісти
о таком киевские феодалы и не мечтали
показати весь коментар
03.08.2020 22:30 Відповісти
***, донбасяги ! А где ваша шахтерская гордость, пачему в мацкве возле мавзалея касками не стучите ? Вон оно что, cците шоб #уйло вам по горбах и пустих бошках не настучал
показати весь коментар
03.08.2020 22:32 Відповісти
Василю, а знаєш, у чому "особливий прикол"? ВСІ затоплені шахти знаходяться на СХІДНИХ відрогах Донецького кряжу... І водичка з радіацією і купою солей важких металів потече, в кінці-кінців, у води Сіверського Дінця та його притоків. А ця річка, у своїй середній та нижній течії, тече по території Ростовської області і її воду п"є половина її жителів... Це називається, по -кацапськи - "Самим себе в карман насрать...".
показати весь коментар
04.08.2020 05:48 Відповісти
То #уйло, виявляється, для неньки корисну справу зробив: закрив шахти.
показати весь коментар
03.08.2020 22:41 Відповісти
печалька...а чем думали эти шахтёры в 2014 году, резво побежав на путинский рейхферендум, разве они не предполагали, что через шесть лет, они банально будут думать только о том, что бы пожрать, а значит путло превратит их из нормальных до 2014 года людей в животных
показати весь коментар
03.08.2020 22:53 Відповісти
а сколько закрито шахт за предидущие 23 года независимости?
непрофессиональная новость
показати весь коментар
03.08.2020 23:28 Відповісти
Новость профессиональная. Никто до 2014 г шахты просто так не закрывал. Так что обтекай, еврей.
показати весь коментар
04.08.2020 08:18 Відповісти
полезно было б стерилизовать и тебя и того кто тебя из хлева выпустил
показати весь коментар
04.08.2020 16:17 Відповісти
А всі заводи вивезли в парашію. Так, що точно бандьори не заберуть. Все дісталося "братанам",
показати весь коментар
04.08.2020 08:48 Відповісти
изобилие от параши, все как хотела местная быдлота.
показати весь коментар
04.08.2020 13:21 Відповісти
 
 