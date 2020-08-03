За шість років на окупованій території Луганщини закрито 22 шахти

За 6 років існування "ЛНР" ватажки терористів знищили майже 35 тис. робочих місць у місцевому вуглепромі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це повідомляє видання Хочу додому.

"За період із 2014 по т.ч. окупаційні адміністрації в ОРЛО закрили 22 вугільні шахти в Луганській області, тим самим скоротивши 34,5 тисячі робочих місць. Багато населених пунктів залишилися без містоутворюючих підприємств", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через знищення окупантами шахтних водовідливів в ОРДЛО зникають цілі водойми: висихає Ісаківське водосховище, зникла річка Лозова, - Казанський. ВIДЕО