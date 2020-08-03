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За шість років на окупованій території Луганщини закрито 22 шахти
За 6 років існування "ЛНР" ватажки терористів знищили майже 35 тис. робочих місць у місцевому вуглепромі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня, про це повідомляє видання Хочу додому.
"За період із 2014 по т.ч. окупаційні адміністрації в ОРЛО закрили 22 вугільні шахти в Луганській області, тим самим скоротивши 34,5 тисячі робочих місць. Багато населених пунктів залишилися без містоутворюючих підприємств", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Серж Пир
показати весь коментар03.08.2020 21:25 Відповісти Посилання
+18 Игорь 4397
показати весь коментар03.08.2020 21:50 Відповісти Посилання
+12 Valery Atman
показати весь коментар03.08.2020 22:04 Відповісти Посилання
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В соседней ростовии уже давно шахты закрыты.
Так шо, теперь ЕС, который они кормили, совсем загнется.
З іншого боку, всі танки вже викопані.
на кровопролитие и на вышеуказанное в заголовке "развитие" украинских территорий... В противном же случае, вы, зебилы - становитесь такими же предателями как и лугандонцы и крысмане....Обнулённый в кремле для того и обнулился, что будет переть дальше...ему отступать после того, что натворил в Украине и
мире - некуда, позади мавзолей, а впереди- железный занавес, который для его и паРаши медленно, но уверенно опускает Запад вместе с NATO и USA …
все по сценарію... радійте, бо в шахтах були б Бандеровці І до речі, Бенде́ри Bender, Бендер, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 . Бендеры) - місто в Молдові! Тупі запрданці! ТУПІ!
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