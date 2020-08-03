За шесть лет на оккупированной территории Луганщины закрыто 22 шахты

За 6 лет существования "ЛНР" главари террористов уничтожили почти 35 тыс. рабочих мест в местном углепроме.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом сообщает издание Хочу додому.

"За период с 2014 по т.в., оккупационные администрации в ОРЛО закрыли 22 угольные шахты в Луганской области тем самым сократив 34,5 тысяч рабочих мест. Многие населенные пункты остались без градообразующих предприятий", - говорится в сообщении.

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