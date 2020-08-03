За шесть лет на оккупированной территории Луганщины закрыто 22 шахты
За 6 лет существования "ЛНР" главари террористов уничтожили почти 35 тыс. рабочих мест в местном углепроме.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом сообщает издание Хочу додому.
"За период с 2014 по т.в., оккупационные администрации в ОРЛО закрыли 22 угольные шахты в Луганской области тем самым сократив 34,5 тысяч рабочих мест. Многие населенные пункты остались без градообразующих предприятий", - говорится в сообщении.
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+21 Серж Пир
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+18 Игорь 4397
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+12 Valery Atman
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В соседней ростовии уже давно шахты закрыты.
Так шо, теперь ЕС, который они кормили, совсем загнется.
З іншого боку, всі танки вже викопані.
на кровопролитие и на вышеуказанное в заголовке "развитие" украинских территорий... В противном же случае, вы, зебилы - становитесь такими же предателями как и лугандонцы и крысмане....Обнулённый в кремле для того и обнулился, что будет переть дальше...ему отступать после того, что натворил в Украине и
мире - некуда, позади мавзолей, а впереди- железный занавес, который для его и паРаши медленно, но уверенно опускает Запад вместе с NATO и USA …
все по сценарію... радійте, бо в шахтах були б Бандеровці І до речі, Бенде́ри Bender, Бендер, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 . Бендеры) - місто в Молдові! Тупі запрданці! ТУПІ!
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