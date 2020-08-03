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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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За шесть лет на оккупированной территории Луганщины закрыто 22 шахты

За шесть лет на оккупированной территории Луганщины закрыто 22 шахты

За 6 лет существования "ЛНР" главари террористов уничтожили почти 35 тыс. рабочих мест в местном углепроме.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом сообщает издание Хочу додому.

"За период с 2014 по т.в., оккупационные администрации в ОРЛО закрыли 22 угольные шахты в Луганской области тем самым сократив 34,5 тысяч рабочих мест. Многие населенные пункты остались без градообразующих предприятий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экологическая катастрофа из-за затопления шахт на оккупированной территории Донбасса начнется в Луганской области, - СМИ

За шесть лет на оккупированной территории Луганщины закрыто 22 шахты 01

Автор: 

шахта (961) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+21
Если бы не закрыли в них бы рылись солдаты НАТО
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03.08.2020 21:25 Ответить
+18
Ну, они же хотели, шобы как на расии.
В соседней ростовии уже давно шахты закрыты.
Так шо, теперь ЕС, который они кормили, совсем загнется.
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03.08.2020 21:50 Ответить
+12
За шість років на окупованій території Луганщини закрито 22 шахти - Цензор.НЕТ 9655

все по сценарію... радійте, бо в шахтах були б Бандеровці І до речі, Бенде́ри Bender, Бендер, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 . Бендеры) - місто в Молдові! Тупі запрданці! ТУПІ!
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03.08.2020 22:04 Ответить
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Если бы не закрыли в них бы рылись солдаты НАТО
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03.08.2020 21:25 Ответить
это победа русского мира над здравым смыслом
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03.08.2020 21:26 Ответить
Ну, они же хотели, шобы как на расии.
В соседней ростовии уже давно шахты закрыты.
Так шо, теперь ЕС, который они кормили, совсем загнется.
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03.08.2020 21:50 Ответить
"Русский мир" в усій красі та з всіма принадами !!!Бажали?? То отримуйте !!))
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03.08.2020 22:13 Ответить
И вообще хватит ОРДЛО кормить нахлебников из Евросоюза
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03.08.2020 21:26 Ответить
Наверное сосредоточились на высоких технологиях.
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03.08.2020 21:30 Ответить
А шахты это слишком низко.
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03.08.2020 21:33 Ответить
Глубоко.
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03.08.2020 22:24 Ответить
Нема нахлєбніков, гуляй душа!
З іншого боку, всі танки вже викопані.
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03.08.2020 21:31 Ответить
А чому під коментарями пропало "подобається" - "не подобається" ? Хтось підкаже ?
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03.08.2020 21:31 Ответить
один из вариантов - блокер рекламы убил. у мну точно такая история, я даже знаю какой. зато Никакой рекламы ))))
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03.08.2020 21:43 Ответить
Ніколи нічого не рекламував. А за відповідь дякую.
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03.08.2020 21:49 Ответить
)))
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03.08.2020 21:51 Ответить
А на украинской 22 шахты открыто
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03.08.2020 21:33 Ответить
Кляті біндєровці! Нє забудєм ні прастім!
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03.08.2020 21:35 Ответить
да и банан на те шахты .
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03.08.2020 21:35 Ответить
Теперь понятно куда срулили шахтёры - ставить рекорд для книги Гиннеса
За шість років на окупованій території Луганщини закрито 22 шахти - Цензор.НЕТ 9837
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03.08.2020 21:39 Ответить
Чим подобаються "рекорди" московитів, якщо не довіряти московським змі, хрін перевіриш. Читав колись про плани бази на Місяці, вже 4 роки мали б працювати.
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03.08.2020 22:14 Ответить
Наверное ими правит Маргарет Тетчер!
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03.08.2020 21:40 Ответить
зебилушки вы , со своим ермаком и коломоем должны помнить, что ваши пути в паРашу давно отрублены там- путлом, а здесь - именно Порохом в 2014 году и после ...Зебилы, вы должны просто понимать,что ваше спасение ( к вашему упрямому сожалению ) - объединиться с порохоботами ибо вы , вместе с порохоботами у путла кандидаты №1
на кровопролитие и на вышеуказанное в заголовке "развитие" украинских территорий... В противном же случае, вы, зебилы - становитесь такими же предателями как и лугандонцы и крысмане....Обнулённый в кремле для того и обнулился, что будет переть дальше...ему отступать после того, что натворил в Украине и
мире - некуда, позади мавзолей, а впереди- железный занавес, который для его и паРаши медленно, но уверенно опускает Запад вместе с NATO и USA …
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03.08.2020 21:42 Ответить
"Зебилы, вы должны просто понимать,что ваше спасение ( к вашему упрямому сожалению ) - объединиться с порохоботами" - отличная мысль. Все гавно в одну посуду.
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04.08.2020 10:08 Ответить
правильно дармова електрика з України йде...
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03.08.2020 21:43 Ответить
А чего удивляться они в Ростовской области ( восточный Донбасс) уже давно все закрыли.. теперь и в ОРДЛО добрались. Вполне логично.. ведь как оказалось в забоях там был не уголь, а "хранились танки, Смерчи, минометы, и боеприпасов на 10 лет войны", это кроме того что было в "военторгах". В связи с этим трудоспособное население ( из тех кто не выехал в свободную Украину) ломанулось на заработки в РФерию или пошли в бандформирования 1 го и 2 го "армейских корпусов" половцев и печенегов.
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03.08.2020 21:45 Ответить
не жалко. дамбасня новых нор нароет.
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03.08.2020 21:50 Ответить
так это же хорошо...негде уродам где танки брать будит.
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03.08.2020 21:56 Ответить
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03.08.2020 21:56 Ответить
Ну так за то эти шахты не бендеровцы закрыли , а их мальчики делают все правильно , особенно когда Юнком затопили , тот самый где капсула от ядерного взрыва была . Для настоящего руцького патриота радиация не страшна , и ради ***** они не только воду из Черного Моря как в Крыму согласны пить , но и купаться в воде с радиацией.
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03.08.2020 22:00 Ответить
За шість років на окупованій території Луганщини закрито 22 шахти - Цензор.НЕТ 9655

все по сценарію... радійте, бо в шахтах були б Бандеровці І до речі, Бенде́ри Bender, Бендер, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 . Бендеры) - місто в Молдові! Тупі запрданці! ТУПІ!
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03.08.2020 22:04 Ответить
тепер стоять в прикольній позі перед Москвою
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03.08.2020 22:11 Ответить
Очень жаль что вместе с шахтами не затопили и тех трактористов которые вопили путен вайди.
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03.08.2020 22:14 Ответить
о таком киевские феодалы и не мечтали
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03.08.2020 22:30 Ответить
***, донбасяги ! А где ваша шахтерская гордость, пачему в мацкве возле мавзалея касками не стучите ? Вон оно что, cците шоб #уйло вам по горбах и пустих бошках не настучал
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03.08.2020 22:32 Ответить
Василю, а знаєш, у чому "особливий прикол"? ВСІ затоплені шахти знаходяться на СХІДНИХ відрогах Донецького кряжу... І водичка з радіацією і купою солей важких металів потече, в кінці-кінців, у води Сіверського Дінця та його притоків. А ця річка, у своїй середній та нижній течії, тече по території Ростовської області і її воду п"є половина її жителів... Це називається, по -кацапськи - "Самим себе в карман насрать...".
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04.08.2020 05:48 Ответить
То #уйло, виявляється, для неньки корисну справу зробив: закрив шахти.
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03.08.2020 22:41 Ответить
печалька...а чем думали эти шахтёры в 2014 году, резво побежав на путинский рейхферендум, разве они не предполагали, что через шесть лет, они банально будут думать только о том, что бы пожрать, а значит путло превратит их из нормальных до 2014 года людей в животных
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03.08.2020 22:53 Ответить
а сколько закрито шахт за предидущие 23 года независимости?
непрофессиональная новость
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03.08.2020 23:28 Ответить
Новость профессиональная. Никто до 2014 г шахты просто так не закрывал. Так что обтекай, еврей.
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04.08.2020 08:18 Ответить
полезно было б стерилизовать и тебя и того кто тебя из хлева выпустил
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04.08.2020 16:17 Ответить
А всі заводи вивезли в парашію. Так, що точно бандьори не заберуть. Все дісталося "братанам",
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04.08.2020 08:48 Ответить
изобилие от параши, все как хотела местная быдлота.
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04.08.2020 13:21 Ответить
 
 