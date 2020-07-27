Экологическая катастрофа из-за затопления шахт на оккупированной территории Донбасса начнется в Луганской области, - СМИ
В этом году ожидается начало волны закрытий шахт, которые еще недавно были градообразующими на оккупированных территориях - в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в статье Дмитрия Кириллова для Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
По информации журналиста, первая настоящая экологическая катастрофа на Донбассе начнется не в "ДНР", известной своими ртутными рудниками, огромными складами химических отходов и радиоактивной шахтой "Юнком", а в Луганской области.
Здесь на оккупированной территории затопили все шахты объединений "Первомайскуголь", "Стахановуголь" и "Донбассантрацит" еще в 2014-2015 годах.
Вода с закрытых шахт "Первомайскугля" еще в 2018 году прорвалась через шахту "Родина" в сторону украинской шахты "Золотое", затопив ее в считанные дни. "Сейчас шахтные воды откачиваются, без очистки попадают в реку Лугань и дальше в Северский Донец и, разумеется, понемногу поступают в водоносные горизонты. Луганская область отличается от Донецкой тем, что питается водой из подземных водозаборов (в Донецкую идет канал Северский Донец - Донбасс). Дальше просто - ближайший Попаснянский водозабор находится на подконтрольной Киеву территории, но 90 процентов его воды идет потребителям в "ЛНР". Если водные горизонты затопят грязные шахтные воды, проблему питьевой воды для сотен тысяч людей нужно будет как-то решать. Масштаб проблемы начинают понимать все, поэтому неформальные контакты с экспертами "на той стороне" через западные благотворительные фонды уже сейчас происходят как раз по экологическим проблемам "ЛНР", а не "ДНР", - сообщает Кириллов.
Есть проблемы и из-за закрытия шахт "Стахановугля" - питьевые горизонты загрязняются, наземные водные ресурсы высыхают.
"Ситуация настолько очевидная, что стали публично по телевизору обещать восстановить водоотлив, но это невозможно: насосы либо утонули, либо те, что были на поверхности, разворованы и порезаны на металлолом. Нас всех тут кормят в основном словами", - рассказывает Радио Свобода источник на неподконтрольной территории Луганской области.
Однако затопление шахт в ОРДЛО будет продолжаться, так как Россия не планировала и не планирует вкладывать огромные деньги в горную промышленность Донбасса.
"Они жрут сами себя, жрут людей, которые пачками увольняются, потому что нет никаких перспектив, - рассказывает о настроениях в шахтерской среде собеседник из города Антрацит. - Если раньше, в 2014 году люди возвращались, потому что тут есть хоть какие-то дома-квартиры, то сейчас это жилье многие готовы не то что продавать, а просто оставлять - пусть будет как оно будет! Все, кто имеет образование и профессию, прут в основном в Россию, где пользуются достаточно серьезным спросом: наши люди трудолюбивы и для них те деньги, которые сейчас платят в РФ, кажутся на фоне наших реалий очень существенными. Еще лет пять такого планомерного выжигания - и не останется никакого смысла ни в каких мирных переговорах, на этой земле не останется ничего: ни людей, ни земли".
Проблема исчезающей угольной промышленности Донбасса касается не только экологии. Целые города теряют смысл своего существования, деградирует большая территория, откуда массово выезжает трудоспособное молодое население. Здесь уже не может быть бунта, здесь скоро останутся одни пенсионеры и женщины с детьми в ожидании вызова от своих кормильцев. Возможно, именно так в головах местных "администраторов" и выглядит настоящее умиротворение региона.
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Кстати, от доброты нашей душевной работает Канал Днепр-Донбасс качающий воду в Северский Донец который способен давать до 120м.куб. в секунду(!) работаощий где-то менее чем на 1/4 мощности. В таком случае, пусть "до хаты" проводят сами себе воду канавками, перекачивают или носят вёдрами, бутылками т.д. (см. на фото каналы 1 и 2.) Бачили очі, що купували - тепер їжте, хоч повилазьте! Пробачте, але срати і їсти з однієї і тієї ж посуди не можна!
Когда Донбасс вернётся в Украину, туда вернутся и люди. Не будет шахт- будет другая работа. Так что вопрос целесообразности считаю аморальным. Донбасс - это Украина. Естественно, оккупант все украл и разрушил, а что от них ждать. Я бы там сразу сделала свободную экономическую зону по возвращении, чтобы поднять регион. Сейчас главное, вернуть наши границы и закрыть их
Но сейчас главное- это вернуть наши украденные территории. А отдавать путлеру даже снег среди зимы нельзя.
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Это нереально, Вы же сами понимаете.
Причём, несогласных с ними они сразу называют врагом.
Сами себя сделали изгоями.
А гражданство РФ он оформил?... Спросите его, сколько ещё он будет кормить Украину.
Вот там была трагедия поколения, а тут...ну потерял человек бизнес, голову же и семью не потерял. И молодец, что уехал.
У меня есть пример одних очень успешных ютуберов. Они имели элитный салон красоты в Донецке и еле ноги унесли. Сейчас они зарабатывают на своем ютубканале для детей в месяц 20000 долл и имеют гринкарт в США и счастливы. Так что не все так плохо, как кажется. Уверена, что и Ваш знакомый будет через пару лет с улыбкой вспоминать свою жизнь в том гадюшнике.
А экология там всегда была не ГУД)) так что нечего на нее тратиться.
Яка робота? Конкретно. Багато іншої роботи на неокупованих частинах України?
Маріуполь не був під кацапами, та ще й 6 років.
Ви дасте відповідь, куди подінеться сепарня? Наприклад та, яка патрала нашого медика, Миколу Іліна? Перевиховається? Ви ж не проти мати таких сусідів? Чи ви сподіваєтесь, що вони залишаться в розікраденому і зруйнованому, ними ж, доунбасі? Доведеному до екологічної катастрофи.
Ще раз, хто буде платити за відновлення? Порошенко заявляв, що кацапи. Що з цього приводу каже Зеленський?
Но дело даже не в том, а дело в одностороннем решении нашего президента устроить мир в отдельно взятой стране. Исходит он из формулировочки. Вы же взрослая женщина и понимаете, что границу просто так эта РФ не отдаст под наш контроль. Поэтому чем хуже там, тем лучше для Украины. Чем хуже там экология сейчас, тем невыносимее становятся условия там где мы эти условия реально не контролируем. Так что пока нам там нечего спасать. Думай-те)))
РФ специально разносит сказку о том, что они очень заняты и им не до нас)))
Не верь-те)))
Та хай все те бидло сепарське нах...до паРаши !
Оце я ще повинен тобі щось доводити. Якщо так кажу, то це так і є.
Тобто ніхто і ніколи
Пенси якось доживуть, а молодь розїдеться.
А по Дикому полю будуть їздити Джондіри...
Ежегодно Магаданская область России готова принимать около 400 приезжих иностранцев по федеральной программе «Переселение соотечественников», которая ориентирована и на беженцев из Донбасса. Об этом говорится в видеосюжете регионального телеканала Магадана.
За последние 3 года на Колыму переехало около 2,5 тысяч человек. Из них 1200 - участники программы по переселению соотечественников в Россию из Украины. Остальные 1300 человек - это дети, рожденные уже на Колыме и дети, приехавшие сюда вместе с родителями.
Уточняется, что за 2016 год Колыма приняла 814 переселенцев вместе с их семьями. 88% из них приехали из Украины, остальные - представители Беларуси, Молдавии, Узбекистана, Армении, Грузии и даже Германии.
https://dnews.dn.ua/news/657317
Комментарии?
Когда же!!!
Еще 2 года назад обещали в связи с затоплением Юнкома!!!
колючая проволока , минные поля, рвы с крокодилами и дыролугондонская мразота сама сдохнет. часть сбежит в говнорашку , часть на кладбища.и природа отдохнет от дыролугандонской мразоты. а там видно будет.