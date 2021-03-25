На шахте "Белозерская" на Донетчине погиб горняк, - Волынец

Сегодня, в 4.15 на шахты Белозерская (Донецкая область, г.Белозерск, входит в ГХК "Добропольеуголь") погиб горняк.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

"В 4.15 в монтажной камере на горизонте 550 м седьмой южной лавы L8 произошел несчастный случай. Во время доставки секции механизированной крепи погиб горнорабочий очистного забоя Александр Нис 1982 года рождения. Без отца остались 15-летняя дочь и 8-летний сын", - написал Волынец.

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