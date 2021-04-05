На шахте в Нововолынске оборвалась клеть: пострадали девять горняков

В городе Нововолынск (Волынская область) вечером 4 апреля на шахте № 9 оборвалась шахтная клеть и на большой скорости упала вниз, вследствие чего пострадали девять горняков.

Об этом сообщил городской голова Нововолынска Борис Карпус в Facebook.

По его словам, среди пострадавших жители Нововолынска и окружающих сел.

"Срочно связался с руководством больницы. Есть информация, что 9 горняков доставлены в больницу. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести", - написал Карпус.

Он отметил, что ситуация находится под контролем.

"Завтра Управление Гоструда в Волынской области начинает служебное расследование. Работают правоохранители", - добававил Карпус.

