На шахте в Нововолынске оборвалась клеть: пострадали девять горняков
В городе Нововолынск (Волынская область) вечером 4 апреля на шахте № 9 оборвалась шахтная клеть и на большой скорости упала вниз, вследствие чего пострадали девять горняков.
Об этом сообщил городской голова Нововолынска Борис Карпус в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, среди пострадавших жители Нововолынска и окружающих сел.
"Срочно связался с руководством больницы. Есть информация, что 9 горняков доставлены в больницу. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести", - написал Карпус.
Он отметил, что ситуация находится под контролем.
"Завтра Управление Гоструда в Волынской области начинает служебное расследование. Работают правоохранители", - добававил Карпус.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но именно так называется система экстренного торможения клети...наверное потому что она расположена сверху клети..
И в документации эта система так называется...парашют
Ска на всі теми, #л@, експерти....