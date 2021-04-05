РУС
На шахте в Нововолынске оборвалась клеть: пострадали девять горняков

В городе Нововолынск (Волынская область) вечером 4 апреля на шахте № 9 оборвалась шахтная клеть и на большой скорости упала вниз, вследствие чего пострадали девять горняков.

Об этом сообщил городской голова Нововолынска Борис Карпус в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, среди пострадавших жители Нововолынска и окружающих сел.

"Срочно связался с руководством больницы. Есть информация, что 9 горняков доставлены в больницу. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести", - написал Карпус.

Он отметил, что ситуация находится под контролем.

"Завтра Управление Гоструда в Волынской области начинает служебное расследование. Работают правоохранители", - добававил Карпус.

Топ комментарии
+4
Срабатывают при отсутствии натяжения троса на клети....тогда срабатывают зажимы на парашутные троса..расположенные параллельно клети..по которым скользят зажимы-направляющие парашутной системы
показать весь комментарий
05.04.2021 08:27 Ответить
+4
Ви хоч раз шахту бачили???
Ска на всі теми, #л@, експерти....
показать весь комментарий
05.04.2021 08:30 Ответить
+3
Добре, що хоч парашути спрацювали, а то гаплик
показать весь комментарий
05.04.2021 07:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Добре, що хоч парашути спрацювали, а то гаплик
показать весь комментарий
05.04.2021 07:43 Ответить
Які парашути, ти чо?
показать весь комментарий
05.04.2021 08:09 Ответить
Парашютами в шахтной клети называются специальные ловители...которые срабатывают при увеличении скорости движения клети...
показать весь комментарий
05.04.2021 08:22 Ответить
Срабатывают при отсутствии натяжения троса на клети....тогда срабатывают зажимы на парашутные троса..расположенные параллельно клети..по которым скользят зажимы-направляющие парашутной системы
показать весь комментарий
05.04.2021 08:27 Ответить
Капец теперь механику подъёма и главному инженеру...
показать весь комментарий
05.04.2021 08:33 Ответить
Знаю, бо я обслуговував ліфти, але це ніяк не парашути. У парашутів інший принцип дії.
показать весь комментарий
05.04.2021 08:32 Ответить
Разумеется что это не парашюты в том виде в каком это всем известно...у них нет купола ...нет ткани...
Но именно так называется система экстренного торможения клети...наверное потому что она расположена сверху клети..
И в документации эта система так называется...парашют
показать весь комментарий
05.04.2021 09:01 Ответить
Ви хоч раз шахту бачили???
Ска на всі теми, #л@, експерти....
показать весь комментарий
05.04.2021 08:30 Ответить
..он "лётчик" , он в "танке" горел..
показать весь комментарий
05.04.2021 12:20 Ответить
По чому видно що спрацювали?
показать весь комментарий
05.04.2021 08:43 Ответить
Взагалі-то ні почому, по тій інформації що є, не зрозуміло де знаходилась клітка при обриві троса. Просто, якщо обрив стався, скажемо на півствола, то окрім "парашутів" ніщо не врятує!
показать весь комментарий
05.04.2021 14:59 Ответить
Найімовірніше кліть тільки почала їхати знизу обірвався канат, а парашут не спрацював.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:06 Ответить
Ніби ж в нас вже ЄС стандарти с 2014 року. Думав шахти всі ******* переобладнанні. Новітні технологіїї. Дивно якось.
показать весь комментарий
05.04.2021 09:32 Ответить
Як раз до 14 року на підйомі в ремонтну зміну було 5 працівників, а зараз 2 - 3. Все знищують.
показать весь комментарий
05.04.2021 09:36 Ответить
Не 5 а 15.
показать весь комментарий
05.04.2021 09:40 Ответить
До призыва в СА год проработал в шахте. Работа опасная? Да. И начиналась она уже с начала спуска в клети. А заканчивалась она (опасность) только при выходе с клети на поверхность.На шахті в Нововолинську обірвалася кліть: постраждали дев'ять гірників - Цензор.НЕТ 1988
показать весь комментарий
05.04.2021 10:31 Ответить
Взагалі-то, по статистиці, сама небезпечна робота на будівництві!
показать весь комментарий
05.04.2021 14:55 Ответить
 
 