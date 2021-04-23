Россия ограничивает дипломатическим представительствам недружественных государств найм сотрудников из РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств"
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Этим указом, в частности, ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России.
Перечень недружественных государств определит правительство РФ.
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