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Россия ограничивает дипломатическим представительствам недружественных государств найм сотрудников из РФ

Россия ограничивает дипломатическим представительствам недружественных государств найм сотрудников из РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Этим указом, в частности, ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России.

Перечень недружественных государств определит правительство РФ.

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Автор: 

россия (96413) дипломаты (641)


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Топ комментарии
+9
Обережно, скажена бензоколонка зачиняється ! 😂
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23.04.2021 22:25 Ответить
+5
Та ну! А хто ж теперь шпионить во вражеских посольствах будет???
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23.04.2021 22:26 Ответить
+5
проще перечислить дружественные.. просто чистый лист.
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23.04.2021 22:53 Ответить
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ТаЯкосьПоХфік...
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23.04.2021 22:24 Ответить
Обережно, скажена бензоколонка зачиняється ! 😂
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23.04.2021 22:25 Ответить
Та ну! А хто ж теперь шпионить во вражеских посольствах будет???
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23.04.2021 22:26 Ответить
Так они же полностью запрещают, а ограничивают. Тал шо фсб-шные крысы там останутся.
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23.04.2021 22:40 Ответить
І заборонити іноземним діпломатам відпочивати на Південному узбережжі моря Лаптьових та курортах сонячного Магадана !!!)))
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23.04.2021 22:26 Ответить
ще 2-3 тисячі скрепних втратять гарну роботу ... сподіваюсь частина з них на виборах віддячить
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23.04.2021 22:26 Ответить
В Україні 73% лохторат ,на Росєє дебілів ще більше !!!))))
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23.04.2021 22:28 Ответить
ЗЄЛЯ! Виганяй всі консульства з України - менше московитів сюди заїде офіційно
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23.04.2021 22:37 Ответить
Мали гарну роботу,отримували гарну зарплатню,а тепер знову треба переходити на бояру і тюрю.
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23.04.2021 22:38 Ответить
Дайош "жєлєзный" занавєс √2 з паРашкою!!
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23.04.2021 22:39 Ответить
Почему Украина не выгнала российских дипломатов-шпионов???
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23.04.2021 22:44 Ответить
Та російських депутатів))
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23.04.2021 22:51 Ответить
...таксказать ядрёна мать -
никаво не нанимать !
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23.04.2021 22:44 Ответить
Хотят ли русские войны? Спросите вы у Сатаны! И вам ответит Сатана:где русские - всегда война!
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23.04.2021 22:46 Ответить
нас рать
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23.04.2021 22:52 Ответить
проще перечислить дружественные.. просто чистый лист.
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23.04.2021 22:53 Ответить
Дружні країни скінчилися
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23.04.2021 22:53 Ответить
Зимбабва ещё осталась...
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23.04.2021 23:02 Ответить
Еще Ыр
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24.04.2021 08:21 Ответить
 
 