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Росія обмежує дипломатичним представництвам недружніх держав наймання співробітників із РФ

Росія обмежує дипломатичним представництвам недружніх держав наймання співробітників із РФ

Президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Кремля.

Цим указом, зокрема, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії.

Перелік недружніх держав визначить уряд РФ.

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Автор: 

росія (66417) дипломати (571)


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Топ коментарі
+9
Обережно, скажена бензоколонка зачиняється ! 😂
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23.04.2021 22:25 Відповісти
+5
Та ну! А хто ж теперь шпионить во вражеских посольствах будет???
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23.04.2021 22:26 Відповісти
+5
проще перечислить дружественные.. просто чистый лист.
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23.04.2021 22:53 Відповісти
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ТаЯкосьПоХфік...
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23.04.2021 22:24 Відповісти
Обережно, скажена бензоколонка зачиняється ! 😂
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23.04.2021 22:25 Відповісти
Та ну! А хто ж теперь шпионить во вражеских посольствах будет???
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23.04.2021 22:26 Відповісти
Так они же полностью запрещают, а ограничивают. Тал шо фсб-шные крысы там останутся.
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23.04.2021 22:40 Відповісти
І заборонити іноземним діпломатам відпочивати на Південному узбережжі моря Лаптьових та курортах сонячного Магадана !!!)))
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23.04.2021 22:26 Відповісти
ще 2-3 тисячі скрепних втратять гарну роботу ... сподіваюсь частина з них на виборах віддячить
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23.04.2021 22:26 Відповісти
В Україні 73% лохторат ,на Росєє дебілів ще більше !!!))))
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23.04.2021 22:28 Відповісти
ЗЄЛЯ! Виганяй всі консульства з України - менше московитів сюди заїде офіційно
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23.04.2021 22:37 Відповісти
Мали гарну роботу,отримували гарну зарплатню,а тепер знову треба переходити на бояру і тюрю.
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23.04.2021 22:38 Відповісти
Дайош "жєлєзный" занавєс √2 з паРашкою!!
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23.04.2021 22:39 Відповісти
Почему Украина не выгнала российских дипломатов-шпионов???
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23.04.2021 22:44 Відповісти
Та російських депутатів))
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23.04.2021 22:51 Відповісти
...таксказать ядрёна мать -
никаво не нанимать !
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23.04.2021 22:44 Відповісти
Хотят ли русские войны? Спросите вы у Сатаны! И вам ответит Сатана:где русские - всегда война!
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23.04.2021 22:46 Відповісти
нас рать
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23.04.2021 22:52 Відповісти
проще перечислить дружественные.. просто чистый лист.
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23.04.2021 22:53 Відповісти
Дружні країни скінчилися
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23.04.2021 22:53 Відповісти
Зимбабва ещё осталась...
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23.04.2021 23:02 Відповісти
Еще Ыр
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24.04.2021 08:21 Відповісти
 
 