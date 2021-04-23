Росія обмежує дипломатичним представництвам недружніх держав наймання співробітників із РФ

Президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Кремля.

Цим указом, зокрема, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії.

Перелік недружніх держав визначить уряд РФ.

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