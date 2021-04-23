Росія обмежує дипломатичним представництвам недружніх держав наймання співробітників із РФ
Президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав"
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Кремля.
Цим указом, зокрема, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії.
Перелік недружніх держав визначить уряд РФ.
Топ коментарі
+9 Nataliia Mykhailova #463829
показати весь коментар23.04.2021 22:25 Відповісти Посилання
+5 Alex Zverev #444685
показати весь коментар23.04.2021 22:26 Відповісти Посилання
+5 Alex_dos
показати весь коментар23.04.2021 22:53 Відповісти Посилання
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