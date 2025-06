Государственный департамент Соединенных Штатов Америки вызвал временного поверенного в делах России в США в пятницу, 23 апреля. Темой разговора стали "дестабилизирующие действия Москвы" в евроатлантическом регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство РФ в Соединенных Штатах.

Так, Госдеп США продемонстрировал полную поддержку Чехии, которая подозревает Главное управление Генштаба России в причастности к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

🇷🇺🇺🇸 Today, the Russian Chargé d'Affaires used the meeting in @StateDept to strongly reject groundless allegations against @Russia on destabilizing actions across the Euro-Atlantic area.



🔗https://t.co/1eKJz065uq pic.twitter.com/zV1ex5QWnx