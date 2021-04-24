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Госдеп США вызвал российского дипломата для разговора: тема - "дестабилизирующие действия"

Госдеп США вызвал российского дипломата для разговора: тема -

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки вызвал временного поверенного в делах России в США в пятницу, 23 апреля. Темой разговора стали "дестабилизирующие действия Москвы" в евроатлантическом регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство РФ в Соединенных Штатах.

Так, Госдеп США продемонстрировал полную поддержку Чехии, которая подозревает Главное управление Генштаба России в причастности к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

🇷🇺🇺🇸 Today, the Russian Chargé d'Affaires used the meeting in @StateDept to strongly reject groundless allegations against @Russia on destabilizing actions across the Euro-Atlantic area.

🔗https://t.co/1eKJz065uq pic.twitter.com/zV1ex5QWnx

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) April 23, 2021

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Со своей стороны, посольство РФ в США завило, что их дипломат отрицал все обвинения.

"Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепе США, чтобы решительно отвергнуть безосновательные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в евроатлантическом регионе", - говорится в сообщении.

Автор: 

Госдепартамент США (1857) посольство РФ (452)


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Здесь российский дипломат понял, что сейчас его будут бить. Может быть, даже ногами.
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24.04.2021 11:31 Ответить
Сейчас все со всех сторон в рашку член совать начнут, ведь от всех не уклонится, кто-то таки всадит 😁
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24.04.2021 11:33 Ответить
Тю, так рашка уже давно с членом, только во рту.
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24.04.2021 11:39 Ответить
Госдеп США вызвал российского дипломата для разговора: тема - "дестабилизирующие действия" - Цензор.НЕТ 8105
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24.04.2021 11:44 Ответить
Сразу в морду
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24.04.2021 11:42 Ответить
Добре,що хоч заперечував. Міг би і нагидити на стіл.
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24.04.2021 12:11 Ответить
Держдеп США викликав російського дипломата для розмови: тема - "дестабілізуючі дії" - Цензор.НЕТ 8277
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24.04.2021 12:20 Ответить
 
 