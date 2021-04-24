Госдеп США вызвал российского дипломата для разговора: тема - "дестабилизирующие действия"

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки вызвал временного поверенного в делах России в США в пятницу, 23 апреля. Темой разговора стали "дестабилизирующие действия Москвы" в евроатлантическом регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство РФ в Соединенных Штатах.

Так, Госдеп США продемонстрировал полную поддержку Чехии, которая подозревает Главное управление Генштаба России в причастности к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

🇷🇺🇺🇸 Today, the Russian Chargé d'Affaires used the meeting in @StateDept to strongly reject groundless allegations against @Russia on destabilizing actions across the Euro-Atlantic area.



🔗https://t.co/1eKJz065uq pic.twitter.com/zV1ex5QWnx — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) April 23, 2021

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Со своей стороны, посольство РФ в США завило, что их дипломат отрицал все обвинения.

"Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепе США, чтобы решительно отвергнуть безосновательные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в евроатлантическом регионе", - говорится в сообщении.