Госдеп США вызвал российского дипломата для разговора: тема - "дестабилизирующие действия"
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки вызвал временного поверенного в делах России в США в пятницу, 23 апреля. Темой разговора стали "дестабилизирующие действия Москвы" в евроатлантическом регионе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство РФ в Соединенных Штатах.
Так, Госдеп США продемонстрировал полную поддержку Чехии, которая подозревает Главное управление Генштаба России в причастности к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
🇷🇺🇺🇸 Today, the Russian Chargé d'Affaires used the meeting in @StateDept to strongly reject groundless allegations against @Russia on destabilizing actions across the Euro-Atlantic area.— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) April 23, 2021
🔗https://t.co/1eKJz065uq pic.twitter.com/zV1ex5QWnx
Со своей стороны, посольство РФ в США завило, что их дипломат отрицал все обвинения.
"Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепе США, чтобы решительно отвергнуть безосновательные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в евроатлантическом регионе", - говорится в сообщении.
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