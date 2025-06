Держдеп США викликав російського дипломата для розмови: тема - "дестабілізуючі дії"

Державний департамент Сполучених Штатів Америки викликав тимчасового повіреного у справах Росії в США в п'ятницю, 23 квітня. Темою розмови стали "дестабілізуючі дії Москви" в євроатлантичному регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство РФ у Сполучених Штатах.

Зокрема, Держдеп США продемонстрував повну підтримку Чехії, яка підозрює Головне управління Генштабу Росії в причетності до вибухів складів боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

🇷🇺🇺🇸 Today, the Russian Chargé d'Affaires used the meeting in @StateDept to strongly reject groundless allegations against @Russia on destabilizing actions across the Euro-Atlantic area.



