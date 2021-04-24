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Держдеп США викликав російського дипломата для розмови: тема - "дестабілізуючі дії"

Держдеп США викликав російського дипломата для розмови: тема -

Державний департамент Сполучених Штатів Америки викликав тимчасового повіреного у справах Росії в США в п'ятницю, 23 квітня. Темою розмови стали "дестабілізуючі дії Москви" в євроатлантичному регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство РФ у Сполучених Штатах.

Зокрема, Держдеп США продемонстрував повну підтримку Чехії, яка підозрює Головне управління Генштабу Росії в причетності до вибухів складів боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

🇷🇺🇺🇸 Today, the Russian Chargé d'Affaires used the meeting in @StateDept to strongly reject groundless allegations against @Russia on destabilizing actions across the Euro-Atlantic area.

🔗https://t.co/1eKJz065uq pic.twitter.com/zV1ex5QWnx

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) April 23, 2021

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Зі свого боку, посольство РФ у США заявило, що їхній дипломат відкидав усі звинувачення.

"Сьогодні російський тимчасовий повірений у справах скористався зустріччю в Держдепі США, щоб рішуче відкинути безпідставні звинувачення проти Росії щодо дестабілізуючих дій у євроатлантичному регіоні", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Держдепартамент США (1654) посольство рф (332)


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Здесь российский дипломат понял, что сейчас его будут бить. Может быть, даже ногами.
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24.04.2021 11:31 Відповісти
Сейчас все со всех сторон в рашку член совать начнут, ведь от всех не уклонится, кто-то таки всадит 😁
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24.04.2021 11:33 Відповісти
Тю, так рашка уже давно с членом, только во рту.
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24.04.2021 11:39 Відповісти
Госдеп США вызвал российского дипломата для разговора: тема - "дестабилизирующие действия" - Цензор.НЕТ 8105
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24.04.2021 11:44 Відповісти
Сразу в морду
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24.04.2021 11:42 Відповісти
Добре,що хоч заперечував. Міг би і нагидити на стіл.
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24.04.2021 12:11 Відповісти
Держдеп США викликав російського дипломата для розмови: тема - "дестабілізуючі дії" - Цензор.НЕТ 8277
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24.04.2021 12:20 Відповісти
 
 