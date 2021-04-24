Подразделения МВД готовы к попыткам полномасштабного вторжения РФ, - Шкиряк
Подразделения Министерства внутренних дел готовы к возможным попыткам полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"Могу успокоить украинских граждан: все подразделения Министерства внутренних дел полностью готовы к любому развитию сценария, в частности к попыткам полномасштабного вторжения. Какое-либо вторжение вооруженных сил России на украинскую территорию для них заранее проигрышное", - заявил Шкиряк.
По словам советника министра, Украина проводит все возможные дипломатические попытки для урегулирования конфликта на востоке Украины.
"Это серьезный конфликт, который происходит на территории Европы, безусловно, к нему приковано внимание всего мира. Учитывая то, что Путин убил уже более 14 тыс. мирных украинских граждан и наших воинов-героев, осознавая, что сегодня он осуществляет прямой шантаж всего цивилизованного общества, проводятся все возможные дипломатические попытки для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Украина должна делать такие шаги", - сказал он.
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Вот цена их присяги Украине, они даже не стесняются сейчас об этом говорить
Все уже на низком старте, готовые разбегаться врассыпную
Этих ребят пора уже давно гнать из МВД, мало того, что они уничтожили реформу полиции, вернув ей лицо милиции и всю братву обратно, так они решили что теперь богоизбранные и недосягаемые.
Це жарт ? Піарщики хрєнові..
Например "Подразделения Министерства внутренних дел готовы выполниить свою часть работы при возможном полномасштабном вторжении со стороны Российской Федерации.
посему кремлёвская гнида просто так эту территорию не отдаст на каких то голимых переговорах и соглашениях...
отдать эту территорию может только внутренний бунт оккупированного населения, в результате его полного обнищания и одновременный расцвет на фоне этого экономики Украины после полного и жестокого подавления коррупции на всех уровнях , глобального экономического сотрудничества с целью развития и вступление в НАТО,
чтоб этого не было и не было развития военных действий, которые всё равно приведут к ядерной войне а вероятность этого высока и в этом никто разбираться особо не будет да может и некому будет - пуйлом и запущен ковид через китайский город Ухань с последующим контролем через вакцину
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/crimea/pashinskiy-ukrainu-v-krymu-predali-98-specnaza-90-sbu-75-mvd-75-vooruzhennyh-sil-40-vnutrennih-voysk-190880.html
А НА Х*Р НАМ МЕНТИ КОЛИ ВОРОГ НАСТУПАЄ
НАМ ПОТРІБНІ ЗСУ, А НЕ МЕНТИ, Рюкзакевич мутить схеми мабуть для цього -
Що запропонували Меркель/ Макрон Зе владі :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.