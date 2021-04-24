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Новости Агрессия России против Украины
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Подразделения МВД готовы к попыткам полномасштабного вторжения РФ, - Шкиряк

Подразделения МВД готовы к попыткам полномасштабного вторжения РФ, - Шкиряк

Подразделения Министерства внутренних дел готовы к возможным попыткам полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Могу успокоить украинских граждан: все подразделения Министерства внутренних дел полностью готовы к любому развитию сценария, в частности к попыткам полномасштабного вторжения. Какое-либо вторжение вооруженных сил России на украинскую территорию для них заранее проигрышное", - заявил Шкиряк.

По словам советника министра, Украина проводит все возможные дипломатические попытки для урегулирования конфликта на востоке Украины.

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"Это серьезный конфликт, который происходит на территории Европы, безусловно, к нему приковано внимание всего мира. Учитывая то, что Путин убил уже более 14 тыс. мирных украинских граждан и наших воинов-героев, осознавая, что сегодня он осуществляет прямой шантаж всего цивилизованного общества, проводятся все возможные дипломатические попытки для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Украина должна делать такие шаги", - сказал он.

Автор: 

МВД (9331) Шкиряк Зорян (568)


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Топ комментарии
+14
ну если менты готовы к полномасштабному вторжению то мы конечно все спокойны
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24.04.2021 11:53 Ответить
+13
Подразделения МВД готовы к попыткам полномасштабного вторжения, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 4005
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24.04.2021 12:07 Ответить
+11
Зорян, ты очнулся? Опохмелился? Теперь Шкиряку налей и знай: это уже неактуально, проехали. Давай что-то посвежее. Например: куда делся некий Чаус? Это становится уже запредельно интересным!
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24.04.2021 11:53 Ответить
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А ЗСУ?
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24.04.2021 11:52 Ответить
Є єдиний військовий шлях протистояння РФії - армія швейцарського, або ізраїльського зразка. При всій своїй могутності РФія ніколи не полізе в країну де все населення - це один великий партизанський загін. Ніякі танки та літаки не допоможуть.
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24.04.2021 12:03 Ответить
Але тільки не в Україні, бо у нас УБД при бажанні отримати зброю відразу стає соціально небезпечним
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24.04.2021 16:51 Ответить
Зорян, ты очнулся? Опохмелился? Теперь Шкиряку налей и знай: это уже неактуально, проехали. Давай что-то посвежее. Например: куда делся некий Чаус? Это становится уже запредельно интересным!
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24.04.2021 11:53 Ответить
Подразделения МВД готовы к попыткам полномасштабного вторжения, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 4005
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24.04.2021 12:07 Ответить
ну если менты готовы к полномасштабному вторжению то мы конечно все спокойны
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24.04.2021 11:53 Ответить
без масок кацапы обречены
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24.04.2021 11:56 Ответить
+ камеры за превышение скорости
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24.04.2021 12:06 Ответить
Магічний "чупа-чупс" їх зразу зупинить.
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24.04.2021 12:10 Ответить
У руских свинособак https://censor.net/ru/user/476372, https://censor.net/ru/user/443232, https://censor.net/ru/user/477179 и любителей *****-путена - всегда все через жопу гниды зеленой бубочки-вавочки
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24.04.2021 12:36 Ответить
Оце тебе колббасить не по дитячому. Що весняне загострення? Вперед стакан кошерної самогону, та заспокойся. Все буде добре чувак.
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24.04.2021 13:02 Ответить
Цікаво, яка була би реакція, якби назва статті звучала так - "Подразделения МВД не готовы к попыткам полномасштабного вторжения, - Шкиряк"
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24.04.2021 11:56 Ответить
Хочеться розчарувати, всі підрозділи міністерства тільки й чекають, коли зміниться керівництво.
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24.04.2021 11:55 Ответить
два шкиряка-это сила..
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24.04.2021 11:56 Ответить
Дааа, это шож такое? Не успел протрезветь, или наоборот, таракановки принял?
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24.04.2021 11:58 Ответить
а Зорян что ?
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24.04.2021 11:59 Ответить
а Зорян что ? - То, то у вас руских *****-путенских свинособак.

Підрозділи МВС готові до спроб повномасштабного вторгнення, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 6011
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24.04.2021 12:10 Ответить
В 2014 тоже были готовы... Первыми сдаться.
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24.04.2021 12:00 Ответить
тогда были добровольческие батальоны ,а щас хорошо вооруженная регулярная армия
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24.04.2021 12:03 Ответить
В 2014 Гепард отказывался освобождать от сепаров Харьковскую ОДА пока не будут закрыты дела против их подельников за события на майдане. "Бойцы" Гепарда тогда участвовали в позорном издевательстве над Гаврилюком.
Вот цена их присяги Украине, они даже не стесняются сейчас об этом говорить
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24.04.2021 16:03 Ответить
та це зрозуміло. в питаннях блюдства мусорам немає рівних.
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24.04.2021 12:00 Ответить
Умора.. МВД готово!
Все уже на низком старте, готовые разбегаться врассыпную
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24.04.2021 12:01 Ответить
Подразделения МВД готовы к попыткам полномасштабного вторжения, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 2257
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24.04.2021 12:02 Ответить
Кто из них Зорян ?
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24.04.2021 12:34 Ответить
Аваков и его самодуры, решили что они отедельное государство.
Этих ребят пора уже давно гнать из МВД, мало того, что они уничтожили реформу полиции, вернув ей лицо милиции и всю братву обратно, так они решили что теперь богоизбранные и недосягаемые.
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24.04.2021 12:09 Ответить
Готових до війни (у МВС), з огляду на "любов" поліції до народу та України, набереться відсотків15!
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24.04.2021 12:10 Ответить
до відома Шкіряка та Зоряна, росія захопила та анексувала частину України ще в 2014р. тому невідомо на чиї вуха направлено увесь цей художествений свист.
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24.04.2021 12:17 Ответить
Это тот шкиряк, который в 2014 году в Катманду возил свою дежурную .езду за счёт государства?
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24.04.2021 12:19 Ответить
Підрозділи МВС готові до спроб повномасштабного вторгнення армії РФ, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 2542
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24.04.2021 12:29 Ответить
Ага, примерно как в 14-м....
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24.04.2021 12:33 Ответить
Чтобы ни случилось на РАБссии за последние 20 лет,виновата Украина, Порошенко бандеровцы и правый сектор...,кроме других тем на РАБссинянских говноканалах нет,от слова Совсем От ********** и до самого плешивого Хмыря вместе с Жиринжопскими... Мавзолейное быдло не изменится и через 100 лет.....
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24.04.2021 12:41 Ответить
не забувайте про мене каже шкірняк
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24.04.2021 13:00 Ответить
Підрозділи МВС готові до спроб повномасштабного вторгнення армії РФ, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 3890
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24.04.2021 13:13 Ответить
Підрозділи МВС готові до спроб повномасштабного вторгнення армії РФ, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 8820
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24.04.2021 13:14 Ответить
какой-то прямо комический персонаж этот Шкиряк. Жаль, фотожабы не загружаются.
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24.04.2021 13:17 Ответить
МВД ?
Це жарт ? Піарщики хрєнові..
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24.04.2021 13:26 Ответить
Дорогой Зорян, нужно тщательнЕЕ по бирать слова!
Например "Подразделения Министерства внутренних дел готовы выполниить свою часть работы при возможном полномасштабном вторжении со стороны Российской Федерации.
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24.04.2021 13:28 Ответить
...звездуны и сказочники веселые...надежда только на ВСУ и Добровольцев....так как я не однократно писал, что менты и сбу перешли на сторону врага почти в полном составе в лугандоне, долбасе и Крыму...около 90% предателей оказалось.
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24.04.2021 13:34 Ответить
кремлёвская крыса прекрасно понимает, что она отгрызла у Украины 47 тыс. кв. км. (12,8 %) территории , стоимость которой в условиях роста населения мира и ограниченности ресурсов не измеряется просто ничем , никакой ценности погибшие при этом , для него - не имеют, тем более со стороны украинских предателей, руками которых это было сделано в 2014 году ...,
посему кремлёвская гнида просто так эту территорию не отдаст на каких то голимых переговорах и соглашениях...
отдать эту территорию может только внутренний бунт оккупированного населения, в результате его полного обнищания и одновременный расцвет на фоне этого экономики Украины после полного и жестокого подавления коррупции на всех уровнях , глобального экономического сотрудничества с целью развития и вступление в НАТО,
чтоб этого не было и не было развития военных действий, которые всё равно приведут к ядерной войне а вероятность этого высока и в этом никто разбираться особо не будет да может и некому будет - пуйлом и запущен ковид через китайский город Ухань с последующим контролем через вакцину
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24.04.2021 13:44 Ответить
готовы млять как в 14 году? Сливать все? ВСУ то готовы нет сомнений, а вот авакянские петушки тут вопросы?
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24.04.2021 14:08 Ответить
А что по этому поводу скажет Зорян?
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24.04.2021 14:59 Ответить
В январе 2017 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что 99% сотрудников СБУ и МВД, которые работали в Крыму на момент аннексии, изменили присяге. По его словам, из 13 тыс. военнослужащих Вооруженных сил не изменили присяге 3,9 тыс.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/crimea/pashinskiy-ukrainu-v-krymu-predali-98-specnaza-90-sbu-75-mvd-75-vooruzhennyh-sil-40-vnutrennih-voysk-190880.html
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24.04.2021 15:06 Ответить
В чем же МВД готово интересно? Опять бывшие "Беркуты" будут грабить волонтеров и пропускать титушек за деньги? Или что то поновее придумали?
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24.04.2021 15:14 Ответить
гаи будет регулировать движение?
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24.04.2021 16:03 Ответить
МВД "готово " а воювати будуть колгоспники-трактористи
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24.04.2021 16:54 Ответить
Боже, какой идиот....
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24.04.2021 17:16 Ответить
Подразделения Министерства внутренних дел готовы к возможным попыткам полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации Источник: https://censor.net/ru/n3261763

А НА Х*Р НАМ МЕНТИ КОЛИ ВОРОГ НАСТУПАЄ

НАМ ПОТРІБНІ ЗСУ, А НЕ МЕНТИ, Рюкзакевич мутить схеми мабуть для цього -

Що запропонували Меркель/ Макрон Зе владі :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
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24.04.2021 21:48 Ответить
В 2014 мвд тоже было готово с хлебом и солью!
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25.04.2021 01:18 Ответить
хорошо. нету зрады.
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25.04.2021 02:18 Ответить
Чемоданы собрали?
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25.04.2021 22:34 Ответить
Мусора, очевидно, придумали новий екіпіровочний девайс - автоматичний підйомник рук.
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26.04.2021 10:48 Ответить
Вице-президент уже смелого патриота изображает. Надел две куклы на руки - Жабу и Гадюку и развлекается. А месяц назад - и не пищал.
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26.04.2021 22:18 Ответить
МВД уже давно должно воевать сометно с СБУ...Это война внутри страны ...ту же лавру потрусить маски шоу...
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26.04.2021 22:23 Ответить
 
 