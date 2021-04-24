Подразделения МВД готовы к попыткам полномасштабного вторжения РФ, - Шкиряк

Подразделения Министерства внутренних дел готовы к возможным попыткам полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Могу успокоить украинских граждан: все подразделения Министерства внутренних дел полностью готовы к любому развитию сценария, в частности к попыткам полномасштабного вторжения. Какое-либо вторжение вооруженных сил России на украинскую территорию для них заранее проигрышное", - заявил Шкиряк.

По словам советника министра, Украина проводит все возможные дипломатические попытки для урегулирования конфликта на востоке Украины.

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"Это серьезный конфликт, который происходит на территории Европы, безусловно, к нему приковано внимание всего мира. Учитывая то, что Путин убил уже более 14 тыс. мирных украинских граждан и наших воинов-героев, осознавая, что сегодня он осуществляет прямой шантаж всего цивилизованного общества, проводятся все возможные дипломатические попытки для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Украина должна делать такие шаги", - сказал он.