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Новини Агресія Росії проти України
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Підрозділи МВС готові до спроб повномасштабного вторгнення РФ, - Шкіряк

Підрозділи МВС готові до спроб повномасштабного вторгнення РФ, - Шкіряк

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові до можливих спроб повномасштабного вторгнення із боку Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Можу заспокоїти українських громадян: всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ повністю готові до будь-якого розвитку сценарію, зокрема до спроб повномасштабного вторгнення. Будь-яке вторгнення Збройних сил Росії на українську територію для них заздалегідь програшне", - заявив Шкіряк.

За словами радника міністра, Україна проводить усі можливі дипломатичні спроби для врегулювання конфлікту на сході України.

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"Це серйозний конфлікт, який відбувається на території Європи. Безумовно, до нього прикута увага всього світу. З огляду на те, що Путін вбив уже понад 14 тис. мирних українських громадян і наших воїнів-героїв, усвідомлюючи, що сьогодні він здійснює прямий шантаж всього цивілізованого суспільства, проводяться всі можливі дипломатичні спроби для того, щоб цю ситуацію вирішиити. Україна має робити такі кроки", - сказав він.

Автор: 

МВС (3519) Шкіряк Зорян (208)


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Топ коментарі
+14
ну если менты готовы к полномасштабному вторжению то мы конечно все спокойны
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24.04.2021 11:53 Відповісти
+13
Подразделения МВД готовы к попыткам полномасштабного вторжения, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 4005
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24.04.2021 12:07 Відповісти
+11
Зорян, ты очнулся? Опохмелился? Теперь Шкиряку налей и знай: это уже неактуально, проехали. Давай что-то посвежее. Например: куда делся некий Чаус? Это становится уже запредельно интересным!
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24.04.2021 11:53 Відповісти
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А ЗСУ?
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24.04.2021 11:52 Відповісти
Є єдиний військовий шлях протистояння РФії - армія швейцарського, або ізраїльського зразка. При всій своїй могутності РФія ніколи не полізе в країну де все населення - це один великий партизанський загін. Ніякі танки та літаки не допоможуть.
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24.04.2021 12:03 Відповісти
Але тільки не в Україні, бо у нас УБД при бажанні отримати зброю відразу стає соціально небезпечним
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24.04.2021 16:51 Відповісти
Зорян, ты очнулся? Опохмелился? Теперь Шкиряку налей и знай: это уже неактуально, проехали. Давай что-то посвежее. Например: куда делся некий Чаус? Это становится уже запредельно интересным!
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24.04.2021 11:53 Відповісти
Подразделения МВД готовы к попыткам полномасштабного вторжения, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 4005
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24.04.2021 12:07 Відповісти
ну если менты готовы к полномасштабному вторжению то мы конечно все спокойны
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24.04.2021 11:53 Відповісти
без масок кацапы обречены
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24.04.2021 11:56 Відповісти
+ камеры за превышение скорости
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24.04.2021 12:06 Відповісти
Магічний "чупа-чупс" їх зразу зупинить.
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24.04.2021 12:10 Відповісти
У руских свинособак https://censor.net/ru/user/476372, https://censor.net/ru/user/443232, https://censor.net/ru/user/477179 и любителей *****-путена - всегда все через жопу гниды зеленой бубочки-вавочки
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24.04.2021 12:36 Відповісти
Оце тебе колббасить не по дитячому. Що весняне загострення? Вперед стакан кошерної самогону, та заспокойся. Все буде добре чувак.
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24.04.2021 13:02 Відповісти
Цікаво, яка була би реакція, якби назва статті звучала так - "Подразделения МВД не готовы к попыткам полномасштабного вторжения, - Шкиряк"
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24.04.2021 11:56 Відповісти
Хочеться розчарувати, всі підрозділи міністерства тільки й чекають, коли зміниться керівництво.
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24.04.2021 11:55 Відповісти
два шкиряка-это сила..
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24.04.2021 11:56 Відповісти
Дааа, это шож такое? Не успел протрезветь, или наоборот, таракановки принял?
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24.04.2021 11:58 Відповісти
а Зорян что ?
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24.04.2021 11:59 Відповісти
а Зорян что ? - То, то у вас руских *****-путенских свинособак.

Підрозділи МВС готові до спроб повномасштабного вторгнення, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 6011
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24.04.2021 12:10 Відповісти
В 2014 тоже были готовы... Первыми сдаться.
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24.04.2021 12:00 Відповісти
тогда были добровольческие батальоны ,а щас хорошо вооруженная регулярная армия
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24.04.2021 12:03 Відповісти
В 2014 Гепард отказывался освобождать от сепаров Харьковскую ОДА пока не будут закрыты дела против их подельников за события на майдане. "Бойцы" Гепарда тогда участвовали в позорном издевательстве над Гаврилюком.
Вот цена их присяги Украине, они даже не стесняются сейчас об этом говорить
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24.04.2021 16:03 Відповісти
та це зрозуміло. в питаннях блюдства мусорам немає рівних.
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24.04.2021 12:00 Відповісти
Умора.. МВД готово!
Все уже на низком старте, готовые разбегаться врассыпную
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24.04.2021 12:01 Відповісти
Подразделения МВД готовы к попыткам полномасштабного вторжения, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 2257
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24.04.2021 12:02 Відповісти
Кто из них Зорян ?
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24.04.2021 12:34 Відповісти
Аваков и его самодуры, решили что они отедельное государство.
Этих ребят пора уже давно гнать из МВД, мало того, что они уничтожили реформу полиции, вернув ей лицо милиции и всю братву обратно, так они решили что теперь богоизбранные и недосягаемые.
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24.04.2021 12:09 Відповісти
Готових до війни (у МВС), з огляду на "любов" поліції до народу та України, набереться відсотків15!
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24.04.2021 12:10 Відповісти
до відома Шкіряка та Зоряна, росія захопила та анексувала частину України ще в 2014р. тому невідомо на чиї вуха направлено увесь цей художествений свист.
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24.04.2021 12:17 Відповісти
Это тот шкиряк, который в 2014 году в Катманду возил свою дежурную .езду за счёт государства?
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24.04.2021 12:19 Відповісти
Підрозділи МВС готові до спроб повномасштабного вторгнення армії РФ, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 2542
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24.04.2021 12:29 Відповісти
Ага, примерно как в 14-м....
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24.04.2021 12:33 Відповісти
Чтобы ни случилось на РАБссии за последние 20 лет,виновата Украина, Порошенко бандеровцы и правый сектор...,кроме других тем на РАБссинянских говноканалах нет,от слова Совсем От ********** и до самого плешивого Хмыря вместе с Жиринжопскими... Мавзолейное быдло не изменится и через 100 лет.....
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24.04.2021 12:41 Відповісти
не забувайте про мене каже шкірняк
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24.04.2021 13:00 Відповісти
Підрозділи МВС готові до спроб повномасштабного вторгнення армії РФ, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 3890
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24.04.2021 13:13 Відповісти
Підрозділи МВС готові до спроб повномасштабного вторгнення армії РФ, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 8820
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24.04.2021 13:14 Відповісти
какой-то прямо комический персонаж этот Шкиряк. Жаль, фотожабы не загружаются.
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24.04.2021 13:17 Відповісти
МВД ?
Це жарт ? Піарщики хрєнові..
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24.04.2021 13:26 Відповісти
Дорогой Зорян, нужно тщательнЕЕ по бирать слова!
Например "Подразделения Министерства внутренних дел готовы выполниить свою часть работы при возможном полномасштабном вторжении со стороны Российской Федерации.
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24.04.2021 13:28 Відповісти
...звездуны и сказочники веселые...надежда только на ВСУ и Добровольцев....так как я не однократно писал, что менты и сбу перешли на сторону врага почти в полном составе в лугандоне, долбасе и Крыму...около 90% предателей оказалось.
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24.04.2021 13:34 Відповісти
кремлёвская крыса прекрасно понимает, что она отгрызла у Украины 47 тыс. кв. км. (12,8 %) территории , стоимость которой в условиях роста населения мира и ограниченности ресурсов не измеряется просто ничем , никакой ценности погибшие при этом , для него - не имеют, тем более со стороны украинских предателей, руками которых это было сделано в 2014 году ...,
посему кремлёвская гнида просто так эту территорию не отдаст на каких то голимых переговорах и соглашениях...
отдать эту территорию может только внутренний бунт оккупированного населения, в результате его полного обнищания и одновременный расцвет на фоне этого экономики Украины после полного и жестокого подавления коррупции на всех уровнях , глобального экономического сотрудничества с целью развития и вступление в НАТО,
чтоб этого не было и не было развития военных действий, которые всё равно приведут к ядерной войне а вероятность этого высока и в этом никто разбираться особо не будет да может и некому будет - пуйлом и запущен ковид через китайский город Ухань с последующим контролем через вакцину
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24.04.2021 13:44 Відповісти
готовы млять как в 14 году? Сливать все? ВСУ то готовы нет сомнений, а вот авакянские петушки тут вопросы?
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24.04.2021 14:08 Відповісти
А что по этому поводу скажет Зорян?
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24.04.2021 14:59 Відповісти
В январе 2017 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что 99% сотрудников СБУ и МВД, которые работали в Крыму на момент аннексии, изменили присяге. По его словам, из 13 тыс. военнослужащих Вооруженных сил не изменили присяге 3,9 тыс.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/crimea/pashinskiy-ukrainu-v-krymu-predali-98-specnaza-90-sbu-75-mvd-75-vooruzhennyh-sil-40-vnutrennih-voysk-190880.html
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24.04.2021 15:06 Відповісти
В чем же МВД готово интересно? Опять бывшие "Беркуты" будут грабить волонтеров и пропускать титушек за деньги? Или что то поновее придумали?
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24.04.2021 15:14 Відповісти
гаи будет регулировать движение?
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24.04.2021 16:03 Відповісти
МВД "готово " а воювати будуть колгоспники-трактористи
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24.04.2021 16:54 Відповісти
Боже, какой идиот....
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24.04.2021 17:16 Відповісти
Подразделения Министерства внутренних дел готовы к возможным попыткам полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации Источник: https://censor.net/ru/n3261763

А НА Х*Р НАМ МЕНТИ КОЛИ ВОРОГ НАСТУПАЄ

НАМ ПОТРІБНІ ЗСУ, А НЕ МЕНТИ, Рюкзакевич мутить схеми мабуть для цього -

Що запропонували Меркель/ Макрон Зе владі :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
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24.04.2021 21:48 Відповісти
В 2014 мвд тоже было готово с хлебом и солью!
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25.04.2021 01:18 Відповісти
хорошо. нету зрады.
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25.04.2021 02:18 Відповісти
Чемоданы собрали?
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25.04.2021 22:34 Відповісти
Мусора, очевидно, придумали новий екіпіровочний девайс - автоматичний підйомник рук.
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26.04.2021 10:48 Відповісти
Вице-президент уже смелого патриота изображает. Надел две куклы на руки - Жабу и Гадюку и развлекается. А месяц назад - и не пищал.
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26.04.2021 22:18 Відповісти
МВД уже давно должно воевать сометно с СБУ...Это война внутри страны ...ту же лавру потрусить маски шоу...
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26.04.2021 22:23 Відповісти
 
 