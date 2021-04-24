Підрозділи МВС готові до спроб повномасштабного вторгнення РФ, - Шкіряк
Підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові до можливих спроб повномасштабного вторгнення із боку Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
"Можу заспокоїти українських громадян: всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ повністю готові до будь-якого розвитку сценарію, зокрема до спроб повномасштабного вторгнення. Будь-яке вторгнення Збройних сил Росії на українську територію для них заздалегідь програшне", - заявив Шкіряк.
За словами радника міністра, Україна проводить усі можливі дипломатичні спроби для врегулювання конфлікту на сході України.
"Це серйозний конфлікт, який відбувається на території Європи. Безумовно, до нього прикута увага всього світу. З огляду на те, що Путін вбив уже понад 14 тис. мирних українських громадян і наших воїнів-героїв, усвідомлюючи, що сьогодні він здійснює прямий шантаж всього цивілізованого суспільства, проводяться всі можливі дипломатичні спроби для того, щоб цю ситуацію вирішиити. Україна має робити такі кроки", - сказав він.
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Вот цена их присяги Украине, они даже не стесняются сейчас об этом говорить
Все уже на низком старте, готовые разбегаться врассыпную
Этих ребят пора уже давно гнать из МВД, мало того, что они уничтожили реформу полиции, вернув ей лицо милиции и всю братву обратно, так они решили что теперь богоизбранные и недосягаемые.
Це жарт ? Піарщики хрєнові..
Например "Подразделения Министерства внутренних дел готовы выполниить свою часть работы при возможном полномасштабном вторжении со стороны Российской Федерации.
посему кремлёвская гнида просто так эту территорию не отдаст на каких то голимых переговорах и соглашениях...
отдать эту территорию может только внутренний бунт оккупированного населения, в результате его полного обнищания и одновременный расцвет на фоне этого экономики Украины после полного и жестокого подавления коррупции на всех уровнях , глобального экономического сотрудничества с целью развития и вступление в НАТО,
чтоб этого не было и не было развития военных действий, которые всё равно приведут к ядерной войне а вероятность этого высока и в этом никто разбираться особо не будет да может и некому будет - пуйлом и запущен ковид через китайский город Ухань с последующим контролем через вакцину
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/crimea/pashinskiy-ukrainu-v-krymu-predali-98-specnaza-90-sbu-75-mvd-75-vooruzhennyh-sil-40-vnutrennih-voysk-190880.html
А НА Х*Р НАМ МЕНТИ КОЛИ ВОРОГ НАСТУПАЄ
НАМ ПОТРІБНІ ЗСУ, А НЕ МЕНТИ, Рюкзакевич мутить схеми мабуть для цього -
Що запропонували Меркель/ Макрон Зе владі :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.