Підрозділи МВС готові до спроб повномасштабного вторгнення РФ, - Шкіряк

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові до можливих спроб повномасштабного вторгнення із боку Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Можу заспокоїти українських громадян: всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ повністю готові до будь-якого розвитку сценарію, зокрема до спроб повномасштабного вторгнення. Будь-яке вторгнення Збройних сил Росії на українську територію для них заздалегідь програшне", - заявив Шкіряк.

За словами радника міністра, Україна проводить усі можливі дипломатичні спроби для врегулювання конфлікту на сході України.

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"Це серйозний конфлікт, який відбувається на території Європи. Безумовно, до нього прикута увага всього світу. З огляду на те, що Путін вбив уже понад 14 тис. мирних українських громадян і наших воїнів-героїв, усвідомлюючи, що сьогодні він здійснює прямий шантаж всього цивілізованого суспільства, проводяться всі можливі дипломатичні спроби для того, щоб цю ситуацію вирішиити. Україна має робити такі кроки", - сказав він.