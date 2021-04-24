"Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен подписать декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности. Документ будет применен в случае, если в стране возникнет экстренная ситуация.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом Лукашенко заявил журналистам.

Ранее глава Беларуси заявлял, что вскоре примет "одно из важнейших решений" за годы своего президентства.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в таком случае будет мгновенно введено чрезвычайное положение, "вплоть до военного".

"И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", - добавил Лукашенко.

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