"Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти
Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен подписать декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности. Документ будет применен в случае, если в стране возникнет экстренная ситуация.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом Лукашенко заявил журналистам.
Ранее глава Беларуси заявлял, что вскоре примет "одно из важнейших решений" за годы своего президентства.
"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что в таком случае будет мгновенно введено чрезвычайное положение, "вплоть до военного".
"И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", - добавил Лукашенко.
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вопрос только кто входит в это сб
нагадваюць тую кабылу . Жыве Беларусь !
Президент - это избираемая должность, на которой народом делегируется часть власти и на определенный срок. Передача делегированой власти НЕВОЗМОЖНА!
Однако в случае смерти допустимо, что некое лицо, будет являться "исполняющим обязанности", но только до выборов нового президента и при условии незамедлительного назначения выборов! По логике вещей таким человеком может быть, спикер парламента (поскольку так же был избран).
- Так я быстро бегаю,не поспевает
А если отравят?
Президент, но под влияием монарха...
РФ.
https://twitter.com/tendertorg21 Олекса Моцно Лютий https://twitter.com/tendertorg21 @tendertorg21 https://twitter.com/tendertorg21/status/1385552686708314116 23 апр.
Люди перестали сміятися з анекдотів, бо думають, що це новини...
Между "сегодня" и "завтра" -- почти целая ночь... -- много чего можно успеть, если баралом не щёлкать... *)
То, шо чует Лука, я по него почуял еще тогда, когда он думал, шо он вечный... -- в этом году его не станет. (май -- июль)
Но вместо него придёт лояльный московит -- и всем сразу понравится!
...снова, лет на четвертак...
Нащо декрет ?
Лука, спиливай прицельные приспособления на АК-74.
ОСЬ ДУРАЧОК ЛУКАШСЬКИЙ КРЕМЛЮ І ВІДПИСАВ БЕЛОРУСІЮ ...
Редкий болван.
Этот "Совет безопасности" его и грохнет 😀