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"Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен подписать декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности. Документ будет применен в случае, если в стране возникнет экстренная ситуация.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом Лукашенко заявил журналистам.

Ранее глава Беларуси заявлял, что вскоре примет "одно из важнейших решений" за годы своего президентства.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в таком случае будет мгновенно введено чрезвычайное положение, "вплоть до военного".

"И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", - добавил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о переговорах Путина и Лукашенко: Слияние государств в одно не обсуждалось, а вопросы интеграции - да

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+45
Параноїдальна шизофренія прогресує !!!)))
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24.04.2021 15:25 Ответить
+38
"Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти - Цензор.НЕТ 6911
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24.04.2021 15:27 Ответить
+17
Таракан в этом декрете пропишет, что главой СБ является один из его сыновей.
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24.04.2021 15:40 Ответить
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Параноїдальна шизофренія прогресує !!!)))
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24.04.2021 15:25 Ответить
ну почему же.. хорошая идея для єтого "совета безопасности": пристрели лукашенко и получи власть))
вопрос только кто входит в это сб
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24.04.2021 15:35 Ответить
Таракан в этом декрете пропишет, что главой СБ является один из его сыновей.
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24.04.2021 15:40 Ответить
любой из них - просто шавки, в сравнении со свитой
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24.04.2021 16:01 Ответить
Да, Колька будет нашим следующим президентом.
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24.04.2021 16:58 Ответить
подождут 2 года до его 18 летия
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24.04.2021 21:30 Ответить
Ну почему же. Думаю он готовится к поездке к Путину "если что". Вполне резонная позиция для переговоров.
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24.04.2021 15:53 Ответить
Брэд сівой кабылы ! Гэтаму выказванню ўжо амаль 2 тысячагоддзі , а ўсё ёсьць людзі , якія
нагадваюць тую кабылу . Жыве Беларусь !
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24.04.2021 16:13 Ответить
Не знаю, что там у него прогрессирует, но это явно неконституционный правовой акт!
Президент - это избираемая должность, на которой народом делегируется часть власти и на определенный срок. Передача делегированой власти НЕВОЗМОЖНА!
Однако в случае смерти допустимо, что некое лицо, будет являться "исполняющим обязанности", но только до выборов нового президента и при условии незамедлительного назначения выборов! По логике вещей таким человеком может быть, спикер парламента (поскольку так же был избран).
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24.04.2021 21:33 Ответить
Ну, прогресує, не пргресує... жуй говно, і дивися під хвіст.
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25.04.2021 08:01 Ответить
А правду говорят что тебя пуля не берет?
- Так я быстро бегаю,не поспевает
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24.04.2021 15:26 Ответить
"Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти - Цензор.НЕТ 6911
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24.04.2021 15:27 Ответить
спасибо, Кэп!
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24.04.2021 16:26 Ответить
Я так понимаю, что СБ - это не СБ, это СБ РФ. (совет безопасности РФ или сбербанк РФ решайте сами).
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24.04.2021 15:27 Ответить
Надо понимать так, что пуйлу аншлюс не обломился? Усатый снова его обвел вокруг пальца?
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24.04.2021 15:30 Ответить
Ничего смешного, в государстве так и должно быть, в стойле кто сильнее, хитрее, жаднее.
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24.04.2021 15:31 Ответить
"Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти - Цензор.НЕТ 1091 А якщо повісять?
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24.04.2021 15:31 Ответить
Ну конечно, когда имеешь такого союзничка-братишку, как Володя, так и ненавязчиво застрелить могут и Новичком того и вертолёт забарахлить, да и электорату надо продолжать ссать в ушки и при этом ещё Европу ещё на деньги развести. Кароче дел по горло, ещё на 20 лет Прэжыдэнства
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24.04.2021 15:31 Ответить
ещё патроны переводить. петров и боширов отравят, как это обычно? капля новичка покруче капли никотина.)))
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24.04.2021 15:32 Ответить
"Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти

А если отравят?
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24.04.2021 15:33 Ответить
Не грузите. Он и так расссстроен....
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24.04.2021 16:55 Ответить
Насрать даже после своей смерти хочет
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24.04.2021 15:34 Ответить
Ну значит его скоро роCCияне и застрелят раз он уже подписал такую бумажку. Эта бумажка его приговор.
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24.04.2021 15:39 Ответить
Так він президент чи монарх ?
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24.04.2021 15:43 Ответить
Нє, він просто шизофренік мозаїчний... Ну так співпало...)
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24.04.2021 16:51 Ответить
Так він президент чи монарх ?

Президент, но под влияием монарха...
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24.04.2021 20:18 Ответить
"бацька" что-то знает ? - для его друга х#йла выгодно, если будет "святой мученик лука". можно будет оправдать террор и утвердить диктатуру в Беларуси. как для нас - это еще одна угроза вторжения орков с севера.
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24.04.2021 15:44 Ответить
А фиг. Власть автоматически переходит... Кому?
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24.04.2021 15:56 Ответить
чтоб он там ни подписал, решать уже будет не он. но "мученик лука" будет очень полезен для "окончательного решения белорусского вопроса".
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24.04.2021 15:59 Ответить
А фиг. Власть автоматически переходит... Кому?

РФ.
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24.04.2021 20:19 Ответить
Лука спасает свой выводок. Видимо путя намекнул, что будешь кочевряжиться от поглощения тихо сдохнешь и ответят твои дети. Обычная практика гопника из питерской подворотни.
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24.04.2021 15:45 Ответить
Тут комментировать не чего. Тут нужен консилиум и принудительное лечение.
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24.04.2021 15:52 Ответить
Кастрировать его и всех делов...
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24.04.2021 15:55 Ответить
Не застрелят, а пристрелят, как бешенуюсобаку.
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24.04.2021 15:57 Ответить
Усатая путенская содержанка Лукашенко будет не застрелен, а отравлен " Новичком", когда кремлёвская крыса использует его и решит утилизировать....
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24.04.2021 15:58 Ответить
не хочет как янык
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24.04.2021 16:01 Ответить
Реально идиот....100% в конституции беларуссии есть пункт кому переходит власть в случае если президент внезапно откинет копыта....
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24.04.2021 16:06 Ответить
Уйдет лет через 15, нужно просто потерпеть😁😁😁😁😁
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24.04.2021 16:09 Ответить
Грета рулит,тумблер включен)
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24.04.2021 16:24 Ответить
https://twitter.com/tendertorg21

https://twitter.com/tendertorg21 Олекса Моцно Лютий https://twitter.com/tendertorg21 @tendertorg21 https://twitter.com/tendertorg21/status/1385552686708314116 23 апр.

Люди перестали сміятися з анекдотів, бо думають, що це новини...
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24.04.2021 16:15 Ответить
Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями

Между "сегодня" и "завтра" -- почти целая ночь... -- много чего можно успеть, если баралом не щёлкать... *)

То, шо чует Лука, я по него почуял еще тогда, когда он думал, шо он вечный... -- в этом году его не станет. (май -- июль)

Но вместо него придёт лояльный московит -- и всем сразу понравится!

...снова, лет на четвертак...
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24.04.2021 16:16 Ответить
Пида рассия стока не протянет.
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24.04.2021 19:10 Ответить
а в Совете безопасности РБ его сын сидит
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24.04.2021 21:29 Ответить
Сын за отца не ответчик -- а токо приЁмник...*)
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24.04.2021 21:32 Ответить
Саня не поможет . Лучше выборы с гарантией
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24.04.2021 16:22 Ответить
Очертит круг наиболее заитересованных
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24.04.2021 16:25 Ответить
Шановні цензор нет-самопроголошений президент.Україна не визнає вибори а республіці Білорусь і президента як такого!!!!!!!
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24.04.2021 16:28 Ответить
Так!Дзякуй.
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24.04.2021 17:23 Ответить
дааа... пора усыпить этого идиота
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24.04.2021 16:30 Ответить
ну а что? Вот пойдет в поле картошку копать... https://www.youtube.com/watch?v=zz1Ab3Pmdzk Лукашенко с сыном Колей выкопал 105 тонн бульбы!
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24.04.2021 16:33 Ответить
Члены этой хунты сразу передерутся друг с другом в борьбе за власть.
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24.04.2021 16:38 Ответить
Невже запланував поїздку на передову в Чад чи ОРДЛО. В ОРДЛО не приведи господи, звинуватять ЗСУ.
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24.04.2021 16:40 Ответить
НУ ЕСЛИ ЛУКАШЕНКО ЗАКОН НАРУШИЛ, ТО ПОЧЕМУ ЕГО НЕ МОЖЕТ НАРУШИТЬ В ОТНОШЕНИИ ЛУКАШЕНКО КТО ТО ДРУГОЙ !)
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24.04.2021 16:45 Ответить
Неужели Тихановской власть передадут ?
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24.04.2021 16:47 Ответить
Накаркає бульбофюрер...
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24.04.2021 16:47 Ответить
Тільки один учасник згадав про Конституц. РБ. Що там записано на екстренний випадок ?
Нащо декрет ?
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24.04.2021 16:55 Ответить
ультра чучхе прям 88 лвл
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24.04.2021 17:09 Ответить
Иногда предчувствия не обманывают человека
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24.04.2021 17:49 Ответить
То есть - чуть шо, валить надо будет и "совет безопасности" тоже...
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24.04.2021 17:51 Ответить
Лука, ты так не шути, а то Каддафи тебе уже штрафную наливает!
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24.04.2021 17:53 Ответить
Там штрафной, черенок от лопаты мешает.
Лука, спиливай прицельные приспособления на АК-74.
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24.04.2021 17:56 Ответить
Кому на хрен нужен этот нелигитимний маразматик и тиран Лукашнко??
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24.04.2021 17:58 Ответить
Бацка зря бумагу переводить не будет. Значит скоро...
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24.04.2021 18:36 Ответить
его ***** и уберет
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24.04.2021 19:33 Ответить
Навальный, по приказу ЦРУ, при погоне обязательно пристрелят!
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24.04.2021 19:49 Ответить
На 30 году президентства оно только сейчас законодательно предусмотрело форс мажор? А до этого себя видимо бесмертным считало.
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24.04.2021 19:42 Ответить
Санёк3%, подписывай скорее себе приговор! Кремлёвский чай стынет...
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24.04.2021 19:46 Ответить
"Якщо президента застрелять": Лукашенко підпише декрет про передачу влади - Цензор.НЕТ 4407
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24.04.2021 20:01 Ответить
Что значит "если" ?
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24.04.2021 20:37 Ответить
Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен подписать декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности. Источник: https://censor.net/ru/n3261789

ОСЬ ДУРАЧОК ЛУКАШСЬКИЙ КРЕМЛЮ І ВІДПИСАВ БЕЛОРУСІЮ ...
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24.04.2021 21:40 Ответить
тепер путін точно вб'є лукашенко.
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24.04.2021 22:15 Ответить
"Президента застрелили"... Він таки щось знає!
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25.04.2021 00:35 Ответить
Лукашенко собрался подписывать указ, по которому в случае его смерти полномочия переходят к "Совету безопасности".

Редкий болван.
Этот "Совет безопасности" его и грохнет 😀
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25.04.2021 00:57 Ответить
Кому-то нужно передать власть в "надежные" руки. Значит застрелят.
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25.04.2021 06:45 Ответить
Млять как при совке или кндр, все переживают, что будет если избавятся от паразита, уже привыкли страдать от него. Помнится по детству, когда помер старый маразматик брежнев, совки очень переживали, как жить то теперь будем. Это ж надо быть такой властной гнидой, чтобы отождествлять себя любимого с жизнью народа.
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25.04.2021 11:08 Ответить
И кому ж он власть передаст? Коле своему что-ли?
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25.04.2021 13:59 Ответить
Гиви из троллейбуса.
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25.04.2021 18:34 Ответить
 
 