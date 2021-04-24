"Якщо президента застрелять": Лукашенко підпише декрет про передачу влади

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір підписати декрет про передачу президентських повноважень Раді безпеки. Документ буде застосовано у разі, якщо в країні виникне екстрена ситуація.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це Лукашенко заявив журналістам.

Раніше глава Білорусі заявляв, що незабаром ухвалить "одне з найважливіших рішень" за роки свого президентства.

"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудувано владу в Білорусі. Президента застрелили - на завтра Раду безпеки буде наділено повноваженнями", - сказав Лукашенко.

Він додав, що в такому разі буде миттєво запроваджено надзвичайний стан, "аж до військового".

"І Рада безпеки має ухвалювати рішення. Тому я казав, що підпишу цей декрет і визначу, хто керуватиме країною, "раптом що ", - додав Лукашенко.

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