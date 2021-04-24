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"Якщо президента застрелять": Лукашенко підпише декрет про передачу влади

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір підписати декрет про передачу президентських повноважень Раді безпеки. Документ буде застосовано у разі, якщо в країні виникне екстрена ситуація.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це Лукашенко заявив журналістам.

Раніше глава Білорусі заявляв, що незабаром ухвалить "одне з найважливіших рішень" за роки свого президентства.

"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудувано владу в Білорусі. Президента застрелили - на завтра Раду безпеки буде наділено повноваженнями", - сказав Лукашенко.

Він додав, що в такому разі буде миттєво запроваджено надзвичайний стан, "аж до військового".

"І Рада безпеки має ухвалювати рішення. Тому я казав, що підпишу цей декрет і визначу, хто керуватиме країною, "раптом що ", - додав Лукашенко.

Читайте також: Пєсков про переговори Путіна і Лукашенка: Злиття держав в одну не обговорювалося, а питання інтеграції - так

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+45
Параноїдальна шизофренія прогресує !!!)))
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24.04.2021 15:25 Відповісти
+38
"Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти - Цензор.НЕТ 6911
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24.04.2021 15:27 Відповісти
+17
Таракан в этом декрете пропишет, что главой СБ является один из его сыновей.
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24.04.2021 15:40 Відповісти
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Параноїдальна шизофренія прогресує !!!)))
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24.04.2021 15:25 Відповісти
ну почему же.. хорошая идея для єтого "совета безопасности": пристрели лукашенко и получи власть))
вопрос только кто входит в это сб
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24.04.2021 15:35 Відповісти
Таракан в этом декрете пропишет, что главой СБ является один из его сыновей.
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24.04.2021 15:40 Відповісти
любой из них - просто шавки, в сравнении со свитой
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24.04.2021 16:01 Відповісти
Да, Колька будет нашим следующим президентом.
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24.04.2021 16:58 Відповісти
подождут 2 года до его 18 летия
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24.04.2021 21:30 Відповісти
Ну почему же. Думаю он готовится к поездке к Путину "если что". Вполне резонная позиция для переговоров.
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24.04.2021 15:53 Відповісти
Брэд сівой кабылы ! Гэтаму выказванню ўжо амаль 2 тысячагоддзі , а ўсё ёсьць людзі , якія
нагадваюць тую кабылу . Жыве Беларусь !
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24.04.2021 16:13 Відповісти
Не знаю, что там у него прогрессирует, но это явно неконституционный правовой акт!
Президент - это избираемая должность, на которой народом делегируется часть власти и на определенный срок. Передача делегированой власти НЕВОЗМОЖНА!
Однако в случае смерти допустимо, что некое лицо, будет являться "исполняющим обязанности", но только до выборов нового президента и при условии незамедлительного назначения выборов! По логике вещей таким человеком может быть, спикер парламента (поскольку так же был избран).
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24.04.2021 21:33 Відповісти
Ну, прогресує, не пргресує... жуй говно, і дивися під хвіст.
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25.04.2021 08:01 Відповісти
А правду говорят что тебя пуля не берет?
- Так я быстро бегаю,не поспевает
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24.04.2021 15:26 Відповісти
"Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти - Цензор.НЕТ 6911
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24.04.2021 15:27 Відповісти
спасибо, Кэп!
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24.04.2021 16:26 Відповісти
Я так понимаю, что СБ - это не СБ, это СБ РФ. (совет безопасности РФ или сбербанк РФ решайте сами).
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24.04.2021 15:27 Відповісти
Надо понимать так, что пуйлу аншлюс не обломился? Усатый снова его обвел вокруг пальца?
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24.04.2021 15:30 Відповісти
Ничего смешного, в государстве так и должно быть, в стойле кто сильнее, хитрее, жаднее.
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24.04.2021 15:31 Відповісти
"Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти - Цензор.НЕТ 1091 А якщо повісять?
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24.04.2021 15:31 Відповісти
Ну конечно, когда имеешь такого союзничка-братишку, как Володя, так и ненавязчиво застрелить могут и Новичком того и вертолёт забарахлить, да и электорату надо продолжать ссать в ушки и при этом ещё Европу ещё на деньги развести. Кароче дел по горло, ещё на 20 лет Прэжыдэнства
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24.04.2021 15:31 Відповісти
ещё патроны переводить. петров и боширов отравят, как это обычно? капля новичка покруче капли никотина.)))
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24.04.2021 15:32 Відповісти
"Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти

А если отравят?
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24.04.2021 15:33 Відповісти
Не грузите. Он и так расссстроен....
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24.04.2021 16:55 Відповісти
Насрать даже после своей смерти хочет
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24.04.2021 15:34 Відповісти
Ну значит его скоро роCCияне и застрелят раз он уже подписал такую бумажку. Эта бумажка его приговор.
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24.04.2021 15:39 Відповісти
Так він президент чи монарх ?
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24.04.2021 15:43 Відповісти
Нє, він просто шизофренік мозаїчний... Ну так співпало...)
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24.04.2021 16:51 Відповісти
Так він президент чи монарх ?

Президент, но под влияием монарха...
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24.04.2021 20:18 Відповісти
"бацька" что-то знает ? - для его друга х#йла выгодно, если будет "святой мученик лука". можно будет оправдать террор и утвердить диктатуру в Беларуси. как для нас - это еще одна угроза вторжения орков с севера.
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24.04.2021 15:44 Відповісти
А фиг. Власть автоматически переходит... Кому?
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24.04.2021 15:56 Відповісти
чтоб он там ни подписал, решать уже будет не он. но "мученик лука" будет очень полезен для "окончательного решения белорусского вопроса".
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24.04.2021 15:59 Відповісти
А фиг. Власть автоматически переходит... Кому?

РФ.
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24.04.2021 20:19 Відповісти
Лука спасает свой выводок. Видимо путя намекнул, что будешь кочевряжиться от поглощения тихо сдохнешь и ответят твои дети. Обычная практика гопника из питерской подворотни.
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24.04.2021 15:45 Відповісти
Тут комментировать не чего. Тут нужен консилиум и принудительное лечение.
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24.04.2021 15:52 Відповісти
Кастрировать его и всех делов...
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24.04.2021 15:55 Відповісти
Не застрелят, а пристрелят, как бешенуюсобаку.
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24.04.2021 15:57 Відповісти
Усатая путенская содержанка Лукашенко будет не застрелен, а отравлен " Новичком", когда кремлёвская крыса использует его и решит утилизировать....
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24.04.2021 15:58 Відповісти
не хочет как янык
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24.04.2021 16:01 Відповісти
Реально идиот....100% в конституции беларуссии есть пункт кому переходит власть в случае если президент внезапно откинет копыта....
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24.04.2021 16:06 Відповісти
Уйдет лет через 15, нужно просто потерпеть😁😁😁😁😁
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24.04.2021 16:09 Відповісти
Грета рулит,тумблер включен)
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24.04.2021 16:24 Відповісти
https://twitter.com/tendertorg21

https://twitter.com/tendertorg21 Олекса Моцно Лютий https://twitter.com/tendertorg21 @tendertorg21 https://twitter.com/tendertorg21/status/1385552686708314116 23 апр.

Люди перестали сміятися з анекдотів, бо думають, що це новини...
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24.04.2021 16:15 Відповісти
Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями

Между "сегодня" и "завтра" -- почти целая ночь... -- много чего можно успеть, если баралом не щёлкать... *)

То, шо чует Лука, я по него почуял еще тогда, когда он думал, шо он вечный... -- в этом году его не станет. (май -- июль)

Но вместо него придёт лояльный московит -- и всем сразу понравится!

...снова, лет на четвертак...
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24.04.2021 16:16 Відповісти
Пида рассия стока не протянет.
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24.04.2021 19:10 Відповісти
а в Совете безопасности РБ его сын сидит
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24.04.2021 21:29 Відповісти
Сын за отца не ответчик -- а токо приЁмник...*)
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24.04.2021 21:32 Відповісти
Саня не поможет . Лучше выборы с гарантией
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24.04.2021 16:22 Відповісти
Очертит круг наиболее заитересованных
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24.04.2021 16:25 Відповісти
Шановні цензор нет-самопроголошений президент.Україна не визнає вибори а республіці Білорусь і президента як такого!!!!!!!
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24.04.2021 16:28 Відповісти
Так!Дзякуй.
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24.04.2021 17:23 Відповісти
дааа... пора усыпить этого идиота
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24.04.2021 16:30 Відповісти
ну а что? Вот пойдет в поле картошку копать... https://www.youtube.com/watch?v=zz1Ab3Pmdzk Лукашенко с сыном Колей выкопал 105 тонн бульбы!
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24.04.2021 16:33 Відповісти
Члены этой хунты сразу передерутся друг с другом в борьбе за власть.
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24.04.2021 16:38 Відповісти
Невже запланував поїздку на передову в Чад чи ОРДЛО. В ОРДЛО не приведи господи, звинуватять ЗСУ.
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24.04.2021 16:40 Відповісти
НУ ЕСЛИ ЛУКАШЕНКО ЗАКОН НАРУШИЛ, ТО ПОЧЕМУ ЕГО НЕ МОЖЕТ НАРУШИТЬ В ОТНОШЕНИИ ЛУКАШЕНКО КТО ТО ДРУГОЙ !)
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24.04.2021 16:45 Відповісти
Неужели Тихановской власть передадут ?
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24.04.2021 16:47 Відповісти
Накаркає бульбофюрер...
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24.04.2021 16:47 Відповісти
Тільки один учасник згадав про Конституц. РБ. Що там записано на екстренний випадок ?
Нащо декрет ?
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24.04.2021 16:55 Відповісти
ультра чучхе прям 88 лвл
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24.04.2021 17:09 Відповісти
Иногда предчувствия не обманывают человека
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24.04.2021 17:49 Відповісти
То есть - чуть шо, валить надо будет и "совет безопасности" тоже...
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24.04.2021 17:51 Відповісти
Лука, ты так не шути, а то Каддафи тебе уже штрафную наливает!
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24.04.2021 17:53 Відповісти
Там штрафной, черенок от лопаты мешает.
Лука, спиливай прицельные приспособления на АК-74.
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24.04.2021 17:56 Відповісти
Кому на хрен нужен этот нелигитимний маразматик и тиран Лукашнко??
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24.04.2021 17:58 Відповісти
Бацка зря бумагу переводить не будет. Значит скоро...
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24.04.2021 18:36 Відповісти
его ***** и уберет
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24.04.2021 19:33 Відповісти
Навальный, по приказу ЦРУ, при погоне обязательно пристрелят!
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24.04.2021 19:49 Відповісти
На 30 году президентства оно только сейчас законодательно предусмотрело форс мажор? А до этого себя видимо бесмертным считало.
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24.04.2021 19:42 Відповісти
Санёк3%, подписывай скорее себе приговор! Кремлёвский чай стынет...
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24.04.2021 19:46 Відповісти
"Якщо президента застрелять": Лукашенко підпише декрет про передачу влади - Цензор.НЕТ 4407
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24.04.2021 20:01 Відповісти
Что значит "если" ?
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24.04.2021 20:37 Відповісти
Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен подписать декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности. Источник: https://censor.net/ru/n3261789

ОСЬ ДУРАЧОК ЛУКАШСЬКИЙ КРЕМЛЮ І ВІДПИСАВ БЕЛОРУСІЮ ...
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24.04.2021 21:40 Відповісти
тепер путін точно вб'є лукашенко.
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24.04.2021 22:15 Відповісти
"Президента застрелили"... Він таки щось знає!
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25.04.2021 00:35 Відповісти
Лукашенко собрался подписывать указ, по которому в случае его смерти полномочия переходят к "Совету безопасности".

Редкий болван.
Этот "Совет безопасности" его и грохнет 😀
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25.04.2021 00:57 Відповісти
Кому-то нужно передать власть в "надежные" руки. Значит застрелят.
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25.04.2021 06:45 Відповісти
Млять как при совке или кндр, все переживают, что будет если избавятся от паразита, уже привыкли страдать от него. Помнится по детству, когда помер старый маразматик брежнев, совки очень переживали, как жить то теперь будем. Это ж надо быть такой властной гнидой, чтобы отождествлять себя любимого с жизнью народа.
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25.04.2021 11:08 Відповісти
И кому ж он власть передаст? Коле своему что-ли?
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25.04.2021 13:59 Відповісти
Гиви из троллейбуса.
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25.04.2021 18:34 Відповісти
 
 