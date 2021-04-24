"Якщо президента застрелять": Лукашенко підпише декрет про передачу влади
Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір підписати декрет про передачу президентських повноважень Раді безпеки. Документ буде застосовано у разі, якщо в країні виникне екстрена ситуація.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це Лукашенко заявив журналістам.
Раніше глава Білорусі заявляв, що незабаром ухвалить "одне з найважливіших рішень" за роки свого президентства.
"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудувано владу в Білорусі. Президента застрелили - на завтра Раду безпеки буде наділено повноваженнями", - сказав Лукашенко.
Він додав, що в такому разі буде миттєво запроваджено надзвичайний стан, "аж до військового".
"І Рада безпеки має ухвалювати рішення. Тому я казав, що підпишу цей декрет і визначу, хто керуватиме країною, "раптом що ", - додав Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
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вопрос только кто входит в это сб
нагадваюць тую кабылу . Жыве Беларусь !
Президент - это избираемая должность, на которой народом делегируется часть власти и на определенный срок. Передача делегированой власти НЕВОЗМОЖНА!
Однако в случае смерти допустимо, что некое лицо, будет являться "исполняющим обязанности", но только до выборов нового президента и при условии незамедлительного назначения выборов! По логике вещей таким человеком может быть, спикер парламента (поскольку так же был избран).
- Так я быстро бегаю,не поспевает
А если отравят?
Президент, но под влияием монарха...
РФ.
https://twitter.com/tendertorg21 Олекса Моцно Лютий https://twitter.com/tendertorg21 @tendertorg21 https://twitter.com/tendertorg21/status/1385552686708314116 23 апр.
Люди перестали сміятися з анекдотів, бо думають, що це новини...
Между "сегодня" и "завтра" -- почти целая ночь... -- много чего можно успеть, если баралом не щёлкать... *)
То, шо чует Лука, я по него почуял еще тогда, когда он думал, шо он вечный... -- в этом году его не станет. (май -- июль)
Но вместо него придёт лояльный московит -- и всем сразу понравится!
...снова, лет на четвертак...
Нащо декрет ?
Лука, спиливай прицельные приспособления на АК-74.
ОСЬ ДУРАЧОК ЛУКАШСЬКИЙ КРЕМЛЮ І ВІДПИСАВ БЕЛОРУСІЮ ...
Редкий болван.
Этот "Совет безопасности" его и грохнет 😀