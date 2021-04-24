Еврокомиссар рекомендует странам ЕС использовать вакцину AstraZeneca: "Преимущества преобладают над рисками очень редких и необычных побочных эффектов"
Еврокомиссар по вопросам здоровья и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес обратилась к странам ЕС с просьбой руководствоваться исключительно научными заключениями во время планирования и использования вакцины AstraZeneca, преимущества которой в борьбе с COVID-19 намного превышают риск очень редких осложнений.
Об этом говорится в обращении еврокомиссара Кириакидес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очевидно, что преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 преобладают над рисками очень редких и необычных побочных эффектов. Вакцина AstraZeneca является важной частью нашего вакцинного портфолио – это эффективная вакцина, которая уберегает от тяжелых осложнений и смерти, в ЕС и во всем мире. Сегодня я написала всем министрам ЕС по здравоохранению, чтобы проинформировать их о предварительных заключениях ЕМА и достичь максимальной координации в наших подходах, с опорой на науку и с учетом разной ситуации в наших странах", - говорится в сообщении.
Кириакидес напомнила, что по формальному запросу Еврокомиссии Европейское агентство лекарственных средств ЕМА провело дополнительный обзор всех данных вакцинации и эпидемиологической ситуации, предоставленных странами-членами в контексте использования вакцины AstraZeneca, чтобы предоставить более точную научную информацию относительно ее безопасности и преимущества для разных возрастных групп и для предотвращения разных уровней заболевания. Еврокомиссар приветствовала тот факт, что несколько стран-членов уже воспользовались этим научным советом, чтобы использовать эту вакцину для защиты собственных граждан.
"Темпы вакцинации во всем ЕС ускоряются ежедневно. На прошлой неделе мы видели в среднем проведение 2,5 миллиона вакцинаций ежедневно. По состоянию на сегодняшний день 24,5 процентов взрослого населения прошли вакцинацию первой дозой и 9,1 процента – прошли полный курс вакцинации. Это в два раза превышает показатели, которые существовали всего месяц тому назад. И мы видим результаты такой вакцинации – вакцины действительно спасают людей", - подчеркнула Еврокомиссар.
Она также сообщила, что ЕМА проводит тщательный мониторинг безопасности всех разновидностей вакцины от коронавируса и обеспечивает высокие требования к их надежности на основе прозрачности и научного подхода, поскольку основой успеха широкой кампании вакцинации в странах Евросоюза является доверие его граждан.
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Він наголосив, що ерзя може пережити пандемію COVID-19, але не може вижити в РФ.
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Лідер (іньязор) народу ерзя Сиресь Боляєнь звинуватив Росію в етноциді та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву через її політику щодо національних меншин.
Про це він сказав на ХХ сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів, інформує пресслужба Боляєня.
Ерзянський лідер виступив за квотою України.
"За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. У подібній ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Ті, хто борються за права свого народу - переслідуються поліцією як екстремісти чи піддаються примусовому лікуванню у психлікарнях", - розповів він.
Ця промова стала першим виступом на офіційному заході ООН, виголошеним мовою ерзя. За словами іньязора, тільки міжнародний тиск на Кремль може врятувати малі народи РФ від зникнення.
"Ерзя може пережити пандемію COVID-19, але не може вижити в Російській Федерації. Тільки міжнародний тиск на Москву може захистити нас від останньої фази етноциду", - наголосив він.
Боляєнь також надав секретаріату Форуму заяву про порушення прав корінних народів в Російській Федерації. У документі йдеться про політично вмотивоване переслідування татарського громадського центру та громадської організації "Башкорт". Крім того, перелічуються судові процеси проти лідерів татарського, інгуського, калмицького, черкеського і бурятського народів.
ООН проінформували про відсутність справедливого розслідування вбивства активіста черкеського молодіжного руху "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова у 2010 році, інгушського активіста Мусліма Хашагульгова у 2018 р., саамського активіста Євгенія Юшкова у 2020 році; замах на засновника бурятського правозахисного руху "Ерхе" Євгенія Хамаганова у 2015 році, викрадення інгушського активіста Рустама Льянова у 2018 році; застосування каральної психіатрії щодо башкирської активістки Рамілі Саїтовії та якутського діяча Олександра Габишева у 2020 році.
Ерзя - це угро-фінський народ, який мешкає у Мордовії та Чувашії. Ерзя вважають себе окремим народом, хоча росіяни нав'язали для народів ерзя та мокша назву мордва, стверджуючи, що це один народ.
Сиресь Боляєнь (Олександр Болькін) - очільник товариства ерзя в Україні "Erźań val" ("Ерзянське слово"), співзасновник громадського руху "Вільний Ідель-Урал"
...но я пока почекаю -- Короной я уже перемучался люто раньше всех, позже всех и ширнусь.
Здоровье дороже богатства страны! *)
Применение российской вакцины в Словакии вызвало в стране правительственный раскол. Так, 1 марта сообщалось, что Словакия https://iz.ru/1131202/2021-03-01/slovakiia-zaregistrirovala-vaktcinu-sputnik-v зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В этот же день стало известно, что страна, вероятно, https://iz.ru/1131191/2021-03-01/slovakiia-kupila-sputnik-v-bez-sanktcii-es начинает применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
Применение вакцины должно было начаться в стране во второй половине марта. Против ее использования без регистрации в ЕМА https://iz.ru/1132825/2021-03-04/v-pravitelstve-slovakii-proizoshel-raskol-vokrug-vaktcinatcii-ot-covid-19 выступают две из четырех партий правительственной коалиции республики.
11 марта https://iz.ru/1135727/2021-03-11/glava-minzdrava-slovakii-pokinet-post-iz-za-situatcii-co-sputnikom-v подал в отставку глава минздрава страны Марек Крайчи, выдавший разрешение на использование препарата.--------------------------------------------
Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили, что не против того, чтобы власти Словакии опубликовали контракт по препарату. При этом они нагло потребовали, что стране в этом случае следовало бы обнародовать и контракт на вакцину Pfizer.
https://iz.ru/1155375/khariton-galitckii/sezonnyi-ukol-kak-splanirovat-privivku-ot-covid-pered-otezdom-na-dachu
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«Разумеется, для сравнения следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer. Опираясь на данные о реальном применении, Венгрия заявила, что «Спутник V» работает лучше, чем Pfizer. Может, и контракт на поставку «Спутника V» тоже лучше?» - говорится в сообщении в https://iz.ru/1156439/2021-04-24/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20Twitter-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%22%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20V%22. Twitter -аккаунте российской вакцины.
Накануне глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский заявил, что страна опубликует текст соглашения о закупке «Спутника V» даже в случае несогласия российской стороны. По его словам, власти страны подождут несколько дней, пока Россия не прокомментирует ситуацию.
Присылпайте нам, на второй укол нужен!