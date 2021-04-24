Еврокомиссар рекомендует странам ЕС использовать вакцину AstraZeneca: "Преимущества преобладают над рисками очень редких и необычных побочных эффектов"

Еврокомиссар по вопросам здоровья и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес обратилась к странам ЕС с просьбой руководствоваться исключительно научными заключениями во время планирования и использования вакцины AstraZeneca, преимущества которой в борьбе с COVID-19 намного превышают риск очень редких осложнений.

Об этом говорится в обращении еврокомиссара Кириакидес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 преобладают над рисками очень редких и необычных побочных эффектов. Вакцина AstraZeneca является важной частью нашего вакцинного портфолио – это эффективная вакцина, которая уберегает от тяжелых осложнений и смерти, в ЕС и во всем мире. Сегодня я написала всем министрам ЕС по здравоохранению, чтобы проинформировать их о предварительных заключениях ЕМА и достичь максимальной координации в наших подходах, с опорой на науку и с учетом разной ситуации в наших странах", - говорится в сообщении.

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Кириакидес напомнила, что по формальному запросу Еврокомиссии Европейское агентство лекарственных средств ЕМА провело дополнительный обзор всех данных вакцинации и эпидемиологической ситуации, предоставленных странами-членами в контексте использования вакцины AstraZeneca, чтобы предоставить более точную научную информацию относительно ее безопасности и преимущества для разных возрастных групп и для предотвращения разных уровней заболевания. Еврокомиссар приветствовала тот факт, что несколько стран-членов уже воспользовались этим научным советом, чтобы использовать эту вакцину для защиты собственных граждан.

"Темпы вакцинации во всем ЕС ускоряются ежедневно. На прошлой неделе мы видели в среднем проведение 2,5 миллиона вакцинаций ежедневно. По состоянию на сегодняшний день 24,5 процентов взрослого населения прошли вакцинацию первой дозой и 9,1 процента – прошли полный курс вакцинации. Это в два раза превышает показатели, которые существовали всего месяц тому назад. И мы видим результаты такой вакцинации – вакцины действительно спасают людей", - подчеркнула Еврокомиссар.

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Она также сообщила, что ЕМА проводит тщательный мониторинг безопасности всех разновидностей вакцины от коронавируса и обеспечивает высокие требования к их надежности на основе прозрачности и научного подхода, поскольку основой успеха широкой кампании вакцинации в странах Евросоюза является доверие его граждан.