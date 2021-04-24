Єврокомісар рекомендує країнам ЄС використовувати вакцину AstraZeneca: "Переваги перевищуюють ризики дуже рідкісних і незвичайних побічних ефектів"
Єврокомісар із питань здоров'я і продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес звернулася до країн ЄС із проханням керуватися винятково науковими висновками під час планування і використання вакцини AstraZeneca, переваги якої у боротьбі з COVID-19 набагато перевищують ризик дуже рідкісних ускладнень.
Про це йдеться у зверненні єврокомісара Кіріакідес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Очевидно, що переваги вакцини AstraZeneca в запобіганні COVID-19 більші за ризики виникнення дуже рідкісних і незвичайних побічних ефектів. Вакцина AstraZeneca є важливою частиною нашого вакцинного портфоліо - це ефективна вакцина, яка вберігає від важких ускладнень і смерті в ЄС та в усьому світі. Сьогодні я написала всім міністрам ЄС з охорони здоров'я, щоб поінформувати їх про попередні висновки ЕМА і досягти максимальної координації в наших підходах, з опорою на науку і з урахуванням різної ситуації в наших країнах", - йдеться в повідомленні.
Кіріакідес нагадала, що за формальним запитом Єврокомісії Європейське агентство з лікарських засобів ЕМА провело додатковий огляд всіх даних вакцинації та епідеміологічної ситуації, наданих країнами-членами в контексті використання вакцини AstraZeneca, щоб надати більш точну наукову інформацію щодо її безпечності та переваг для різних вікових груп та для запобігання різним рівням захворювання. Єврокомісар привітала той факт, що декілька країн-членів вже скористалися цією науковою порадою, щоб використовувати цю вакцину для захисту власних громадян.
"Темпи вакцинації у всьому ЄС прискорюються щодня. Минулого тижня ми бачили у середньому проведення 2,5 млн вакцинацій щодня. Наразі 24,5% дорослого населення пройшли вакцинацію першою дозою і 9,1% пройшли повний курс вакцинації. Це вдвічі перевищує показники, які були лише місяць тому. І ми бачимо результати такої вакцинації – вакцини справді рятують людей", - наголосила єврокомісар.
Вона також повідомила, що ЕМА проводить уважний моніторинг безпечності всіх різновидів вакцини проти коронавірусу та забезпечує високі вимоги до їхньої надійності на основі прозорості та наукового підходу, оскільки основою успіху широкої кампанії вакцинації в країнах Євросоюзу є довіра його громадян.
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Він наголосив, що ерзя може пережити пандемію COVID-19, але не може вижити в РФ.
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Лідер (іньязор) народу ерзя Сиресь Боляєнь звинуватив Росію в етноциді та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Москву через її політику щодо національних меншин.
Про це він сказав на ХХ сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів, інформує пресслужба Боляєня.
Ерзянський лідер виступив за квотою України.
"За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. У подібній ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Ті, хто борються за права свого народу - переслідуються поліцією як екстремісти чи піддаються примусовому лікуванню у психлікарнях", - розповів він.
Ця промова стала першим виступом на офіційному заході ООН, виголошеним мовою ерзя. За словами іньязора, тільки міжнародний тиск на Кремль може врятувати малі народи РФ від зникнення.
"Ерзя може пережити пандемію COVID-19, але не може вижити в Російській Федерації. Тільки міжнародний тиск на Москву може захистити нас від останньої фази етноциду", - наголосив він.
Боляєнь також надав секретаріату Форуму заяву про порушення прав корінних народів в Російській Федерації. У документі йдеться про політично вмотивоване переслідування татарського громадського центру та громадської організації "Башкорт". Крім того, перелічуються судові процеси проти лідерів татарського, інгуського, калмицького, черкеського і бурятського народів.
ООН проінформували про відсутність справедливого розслідування вбивства активіста черкеського молодіжного руху "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова у 2010 році, інгушського активіста Мусліма Хашагульгова у 2018 р., саамського активіста Євгенія Юшкова у 2020 році; замах на засновника бурятського правозахисного руху "Ерхе" Євгенія Хамаганова у 2015 році, викрадення інгушського активіста Рустама Льянова у 2018 році; застосування каральної психіатрії щодо башкирської активістки Рамілі Саїтовії та якутського діяча Олександра Габишева у 2020 році.
Ерзя - це угро-фінський народ, який мешкає у Мордовії та Чувашії. Ерзя вважають себе окремим народом, хоча росіяни нав'язали для народів ерзя та мокша назву мордва, стверджуючи, що це один народ.
Сиресь Боляєнь (Олександр Болькін) - очільник товариства ерзя в Україні "Erźań val" ("Ерзянське слово"), співзасновник громадського руху "Вільний Ідель-Урал"
...но я пока почекаю -- Короной я уже перемучался люто раньше всех, позже всех и ширнусь.
Здоровье дороже богатства страны! *)
Применение российской вакцины в Словакии вызвало в стране правительственный раскол. Так, 1 марта сообщалось, что Словакия https://iz.ru/1131202/2021-03-01/slovakiia-zaregistrirovala-vaktcinu-sputnik-v зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В этот же день стало известно, что страна, вероятно, https://iz.ru/1131191/2021-03-01/slovakiia-kupila-sputnik-v-bez-sanktcii-es начинает применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
Применение вакцины должно было начаться в стране во второй половине марта. Против ее использования без регистрации в ЕМА https://iz.ru/1132825/2021-03-04/v-pravitelstve-slovakii-proizoshel-raskol-vokrug-vaktcinatcii-ot-covid-19 выступают две из четырех партий правительственной коалиции республики.
11 марта https://iz.ru/1135727/2021-03-11/glava-minzdrava-slovakii-pokinet-post-iz-za-situatcii-co-sputnikom-v подал в отставку глава минздрава страны Марек Крайчи, выдавший разрешение на использование препарата.--------------------------------------------
Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили, что не против того, чтобы власти Словакии опубликовали контракт по препарату. При этом они нагло потребовали, что стране в этом случае следовало бы обнародовать и контракт на вакцину Pfizer.
https://iz.ru/1155375/khariton-galitckii/sezonnyi-ukol-kak-splanirovat-privivku-ot-covid-pered-otezdom-na-dachu
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«Разумеется, для сравнения следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer. Опираясь на данные о реальном применении, Венгрия заявила, что «Спутник V» работает лучше, чем Pfizer. Может, и контракт на поставку «Спутника V» тоже лучше?» - говорится в сообщении в https://iz.ru/1156439/2021-04-24/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20Twitter-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%22%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20V%22. Twitter -аккаунте российской вакцины.
Накануне глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский заявил, что страна опубликует текст соглашения о закупке «Спутника V» даже в случае несогласия российской стороны. По его словам, власти страны подождут несколько дней, пока Россия не прокомментирует ситуацию.
Присылпайте нам, на второй укол нужен!