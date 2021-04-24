Єврокомісар рекомендує країнам ЄС використовувати вакцину AstraZeneca: "Переваги перевищуюють ризики дуже рідкісних і незвичайних побічних ефектів"

Єврокомісар із питань здоров'я і продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес звернулася до країн ЄС із проханням керуватися винятково науковими висновками під час планування і використання вакцини AstraZeneca, переваги якої у боротьбі з COVID-19 набагато перевищують ризик дуже рідкісних ускладнень.

Про це йдеться у зверненні єврокомісара Кіріакідес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що переваги вакцини AstraZeneca в запобіганні COVID-19 більші за ризики виникнення дуже рідкісних і незвичайних побічних ефектів. Вакцина AstraZeneca є важливою частиною нашого вакцинного портфоліо - це ефективна вакцина, яка вберігає від важких ускладнень і смерті в ЄС та в усьому світі. Сьогодні я написала всім міністрам ЄС з охорони здоров'я, щоб поінформувати їх про попередні висновки ЕМА і досягти максимальної координації в наших підходах, з опорою на науку і з урахуванням різної ситуації в наших країнах", - йдеться в повідомленні.

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Кіріакідес нагадала, що за формальним запитом Єврокомісії Європейське агентство з лікарських засобів ЕМА провело додатковий огляд всіх даних вакцинації та епідеміологічної ситуації, наданих країнами-членами в контексті використання вакцини AstraZeneca, щоб надати більш точну наукову інформацію щодо її безпечності та переваг для різних вікових груп та для запобігання різним рівням захворювання. Єврокомісар привітала той факт, що декілька країн-членів вже скористалися цією науковою порадою, щоб використовувати цю вакцину для захисту власних громадян.

"Темпи вакцинації у всьому ЄС прискорюються щодня. Минулого тижня ми бачили у середньому проведення 2,5 млн вакцинацій щодня. Наразі 24,5% дорослого населення пройшли вакцинацію першою дозою і 9,1% пройшли повний курс вакцинації. Це вдвічі перевищує показники, які були лише місяць тому. І ми бачимо результати такої вакцинації – вакцини справді рятують людей", - наголосила єврокомісар.

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Вона також повідомила, що ЕМА проводить уважний моніторинг безпечності всіх різновидів вакцини проти коронавірусу та забезпечує високі вимоги до їхньої надійності на основі прозорості та наукового підходу, оскільки основою успіху широкої кампанії вакцинації в країнах Євросоюзу є довіра його громадян.