"Слуга народа" Беленюк завоевал бронзу на чемпионате Европы по борьбе
В Варшаве продолжается континентальное первенство по трем видам борьбы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета Украины.
Сегодня украинский борец греко-римского стиля и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк добыл бронзовую медаль.
В категории до 87 кг Беленюк накануне неожиданно уступил сербу Датунашвили в четвертьфинале, но благодаря выходу соперника в финал, украинец получил шанс выступить в утешительных схватках, передает isport.ua.
Утром 24 апреля Беленюк выиграл у хорвата Вякослава Любурича 7:1, а уже в вечерней программе в схватке за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1.
Бронза Беленюка стала первой медалью украинской команды по греко-римской борьбе на этом чемпионате Европы. Для самого спортсмена это пятая медаль чемпионатов Европы – в его активе три золота 2014, 2016 и 2019 годов, а также бронза 2012 года.
При этом другие украинцы не завоевали наград. В категории до 77 кг Дмитрий Пишков в схватке за бронзу уступил Санану Сулейманову из Азербайджана 0:6, а в весе до 130 кг Александр Чернецкий в бронзовом финале проиграл немцу Эдуарду Поппу 1:2.
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Слуги, Зебрехло розповідало що йому вистачить 100днів щоб виконати все, потім говорили про рік, зараз розповідають що і п'яти років не вистачить дайте десять.
А от Беленюка обрати - тут дурного глузду цілком стане...
значит с победой вроде, гарсон....
- ЗЕ строил рожи и кривлялся под коксом в Квартале;
- Баканов отмывал бабло Квартала;
- Вирастюк таскал каменюки и автобусы;
- Беленюк ползал по борцовскому ковру;
- Шмыгаль перекладывал бумажки в зажопном облэнерго;
- Степанов... (а что этот звиздюк вобще умеет?)
А шо.... Если бы не был слугой, то не выиграл бы?
Текст а-ля СССР и рашка....
Ну и зрада, конечно же, а как же ещё.
Как бы не скулили порохоботы-балаболы - караван идет!