"Слуга народа" Беленюк завоевал бронзу на чемпионате Европы по борьбе

В Варшаве продолжается континентальное первенство по трем видам борьбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета Украины.

Сегодня украинский борец греко-римского стиля и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк добыл бронзовую медаль.

В категории до 87 кг Беленюк накануне неожиданно уступил сербу Датунашвили в четвертьфинале, но благодаря выходу соперника в финал, украинец получил шанс выступить в утешительных схватках, передает isport.ua.

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Утром 24 апреля Беленюк выиграл у хорвата Вякослава Любурича 7:1, а уже в вечерней программе в схватке за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1.

Бронза Беленюка стала первой медалью украинской команды по греко-римской борьбе на этом чемпионате Европы. Для самого спортсмена это пятая медаль чемпионатов Европы – в его активе три золота 2014, 2016 и 2019 годов, а также бронза 2012 года.

При этом другие украинцы не завоевали наград. В категории до 77 кг Дмитрий Пишков в схватке за бронзу уступил Санану Сулейманову из Азербайджана 0:6, а в весе до 130 кг Александр Чернецкий в бронзовом финале проиграл немцу Эдуарду Поппу 1:2.