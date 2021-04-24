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"Слуга народа" Беленюк завоевал бронзу на чемпионате Европы по борьбе

В Варшаве продолжается континентальное первенство по трем видам борьбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета Украины.

Сегодня украинский борец греко-римского стиля и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк добыл бронзовую медаль.

В категории до 87 кг Беленюк накануне неожиданно уступил сербу Датунашвили в четвертьфинале, но благодаря выходу соперника в финал, украинец получил шанс выступить в утешительных схватках, передает isport.ua.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Специфический запах подмышек": "слуга народа" Беленюк заявил, что научился отличать переболевших COVID-19 с помощью нюха

Утром 24 апреля Беленюк выиграл у хорвата Вякослава Любурича 7:1, а уже в вечерней программе в схватке за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1.

Бронза Беленюка стала первой медалью украинской команды по греко-римской борьбе на этом чемпионате Европы. Для самого спортсмена это пятая медаль чемпионатов Европы – в его активе три золота 2014, 2016 и 2019 годов, а также бронза 2012 года.

При этом другие украинцы не завоевали наград. В категории до 77 кг Дмитрий Пишков в схватке за бронзу уступил Санану Сулейманову из Азербайджана 0:6, а в весе до 130 кг Александр Чернецкий в бронзовом финале проиграл немцу Эдуарду Поппу 1:2.

Автор: 

НОК (102) чемпионат (323) борьба (135) Беленюк Жан (59)


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Топ комментарии
+17
Золото ему теперь к нему другим путем попадает. И гораздо больше, чем раньше.
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25.04.2021 00:10 Ответить
+12
раньше "золото" брал.. стал "депитутом" обмяк до "бронзы"..
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25.04.2021 00:01 Ответить
+10
Ексклюзивні кадри з тренінгу "слуг" у Трускавці - депутата навчають працювати з планшетом:

"Слуга народу" Беленюк завоював бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби - Цензор.НЕТ 831
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25.04.2021 01:06 Ответить
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ему бы еще ума немного...Цены бы не было. Скажите, зебилы, вот в Раду обязательно надо поставлять безумных балбесов только потому, что у них развиты отделы мозга, отвечающие за размер бицепса или живота?
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24.04.2021 23:58 Ответить
зачем ему ум, - он же зебил. Зеленую кнопку нажимать, - много ума не надо.
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25.04.2021 00:06 Ответить
Ексклюзивні кадри з тренінгу "слуг" у Трускавці - депутата навчають працювати з планшетом:

"Слуга народу" Беленюк завоював бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби - Цензор.НЕТ 831
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25.04.2021 01:06 Ответить
Цікаво, він у ВР хоч раз приходив?
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25.04.2021 13:58 Ответить
Ну конечно. Как же без этого унюхать, чем пахнут подмышки коллег)
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25.04.2021 14:13 Ответить
раньше "золото" брал.. стал "депитутом" обмяк до "бронзы"..
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25.04.2021 00:01 Ответить
Золото ему теперь к нему другим путем попадает. И гораздо больше, чем раньше.
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25.04.2021 00:10 Ответить
Бачу сынку, що ты не москаль.
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25.04.2021 00:03 Ответить
Да, оно не москаль, оно - голимая вата.
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25.04.2021 08:37 Ответить
А я щось не дуже.
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25.04.2021 13:59 Ответить
А на чемпіонаті боротьби за кормушку "Слуги" взяли б золото.
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25.04.2021 00:10 Ответить
блет теперь по ходу, очередным президентом мудрый нарід выберет Бенюка
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25.04.2021 00:14 Ответить
Как спортсмену удачи. На этом все.
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25.04.2021 00:23 Ответить
Приєднуюсь до оратора вище. Вітання зі спортивною перемогою, тут запитань нема. Без політики.
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25.04.2021 00:29 Ответить
Тут без політики не може бути тому що це депутат верховної ради. В Україні жопа робиться, економічна криза, політична, судова, розгул мафії і злодіїв. Люди щодня сотнями вмирають від епідемії ковід19, від голоду, від того що грошей на ліки немає. А цей гівнюк Біленюк, займає чиєсь місце у верховній раді замість того щоб скласти мандат і робити те що виходить.
Слуги, Зебрехло розповідало що йому вистачить 100днів щоб виконати все, потім говорили про рік, зараз розповідають що і п'яти років не вистачить дайте десять.
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25.04.2021 08:54 Ответить
Молодец! Спасибо за Украину! (я не поклонник зебильной власти.)
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25.04.2021 00:29 Ответить
Власне, обрання Бенюка було б далеко не найгіршим варіантом. Але "мутрому наріту" до такого вибору ще дохолєри гівна тре' з'їсти.
А от Беленюка обрати - тут дурного глузду цілком стане...
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25.04.2021 00:33 Ответить
...ще й скажуть "а шо, по-приколу - обезьяну в президенты!"
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25.04.2021 01:02 Ответить
Нікого там ковідного не нанюхав ?
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25.04.2021 00:37 Ответить
поверженый по занюху так из под мышки был ковидным?
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25.04.2021 00:46 Ответить
своих идиотов кому бы одолжить, а тут еще Жан-депутат-нюхач-комсомолец-спортсмен...
значит с победой вроде, гарсон....
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25.04.2021 00:49 Ответить
Этот пепс опыт карелина не учитывает!
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25.04.2021 00:55 Ответить
Вот лучше бы каждый занимался тем, что умеет:
- ЗЕ строил рожи и кривлялся под коксом в Квартале;
- Баканов отмывал бабло Квартала;
- Вирастюк таскал каменюки и автобусы;
- Беленюк ползал по борцовскому ковру;
- Шмыгаль перекладывал бумажки в зажопном облэнерго;
- Степанов... (а что этот звиздюк вобще умеет?)
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25.04.2021 01:49 Ответить
Магдалєна, довго український проксі налаштовувала?)
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25.04.2021 03:38 Ответить
Нічого не міняється)))
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25.04.2021 03:50 Ответить
Доречі, путін *****, а кацапи- виродки.
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25.04.2021 03:50 Ответить
А шо вам разрешили ольгинцам на фюрера гавкать? Как там два твои другана педика Петров и Баширов поживают? Тройничек давно устраивали?
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25.04.2021 07:27 Ответить
Ой ржу не могу с редактора и того кто пишет тексты.....
А шо.... Если бы не был слугой, то не выиграл бы?
Текст а-ля СССР и рашка....
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25.04.2021 03:01 Ответить
Молодец, поздравления с победой.
Ну и зрада, конечно же, а как же ещё.
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25.04.2021 03:08 Ответить
То бишь это чмо...получая зарплату и льготы депутата.....продолжает занимается типа спортом??
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25.04.2021 07:23 Ответить
Ну а на посту депутата что этот беленюк за два года сделал?? Какие законопроекты написал?? Какие из них были приняты в турборежиме?? Что там со спортом для детей? Какое количество новых спорткомплексов...со свободным доступом... открылось в стране??
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25.04.2021 07:27 Ответить
Зато он скоро сможет унюхивать не только ковид,но и молочницу с трихомонозом.
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25.04.2021 09:55 Ответить
як спортсмен може і хороший а як слуга пусте місце як і майже всі вони
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25.04.2021 09:45 Ответить
Він там не слуга народу, він український спортсмен.
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25.04.2021 09:51 Ответить
Респект пану Беленюку!
Как бы не скулили порохоботы-балаболы - караван идет!
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25.04.2021 10:35 Ответить
Беленюк - Мені комфортніше говорити російською в російськомовному середовищі. Тому ніякий він не пан, а гаспадін!
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25.04.2021 11:08 Ответить
караван идет По роги в гімні.
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25.04.2021 14:01 Ответить
А що пан Беленюк зробив за своєї депутатської каденції? Може, якби не відволікався на бруд політики- виборов би золото? А так і депутат з нього гівняний, і спортивні результати вниз поповзли...
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25.04.2021 14:32 Ответить
Пока не был у Зелебобика в "Слугах",боролся за золото,а теперь???Бенграунд отрицательный!
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25.04.2021 11:02 Ответить
А допоки не був "слугою", завойовував золото. І навіщо йому був потрібний цей мандат саме зараз, можна сказати, на вершині спортивної кар'єри? Заради "конверта"?
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25.04.2021 11:10 Ответить
Прикольно, негр по фамилии беленюк!!!!!! СН собирает какую-то сборную из спортсмэнов, вот уже васятка к ним подключился - будет кому гантельки по Раде разбрасывать!!!!! Не партия а сборище не пуганных идиотов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.04.2021 11:57 Ответить
Він ще й поступився сербу Датунашвілі))
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25.04.2021 14:33 Ответить
Беленюк тренируясь урывками в коротких промежутках в тяжкой депутатской работе. Тем не мене сумел завоевать бронзу. Неплохо. Почему бы порохоботам а еще лучше самому Барыге не выступить и завоевать золото вместо того чтоб хаять украинского патриота Беленюка!
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25.04.2021 17:05 Ответить
Беленюк -ти ? Що, образився на правду ?
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25.04.2021 17:36 Ответить
Вот и пришёл пипец этому лизоблюду от слуг народа!! В карете прошлого далеко не уедешь!! уступи дорог молодым и талантливым!!
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25.04.2021 18:09 Ответить
 
 