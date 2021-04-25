"Слуга народу" Беленюк завоював бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби
У Варшаві триває континентальна першість з трьох видів боротьби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету України.
Сьогодні український борець греко-римського стилю і нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк добув бронзову медаль.
У категорії до 87 кг Беленюк напередодні несподівано поступився сербу Датунашвілі в чвертьфіналі, але завдяки виходу суперника в фінал, українець отримав шанс виступити у втішних сутичках, передає isport.ua.
Вранці 24 квітня Беленюк виграв у хорвата Вякослава Любуріча 7:1, а вже у вечірній програмі в сутичці за бронзу здобув перемогу над німцем Максиміліаном Кудлою - 1:1.
Бронза Беленюка стала першою медаллю української команди з греко-римської боротьби на цьому чемпіонаті Європи. Для самого спортсмена це п'ята медаль чемпіонатів Європи – у його активі три золота 2014 року, 2016 і 2019 років, а також бронза 2012 року.
При цьому інші українці не завоювали нагород. У категорії до 77 кг Дмитро Пішков у сутичці за бронзу поступився Санану Сулейманову з Азербайджану 0:6, а у вазі до 130 кг Олександр Чернецький у бронзовому фіналі програв німцю Едуарду Поппу 1:2.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слуги, Зебрехло розповідало що йому вистачить 100днів щоб виконати все, потім говорили про рік, зараз розповідають що і п'яти років не вистачить дайте десять.
А от Беленюка обрати - тут дурного глузду цілком стане...
значит с победой вроде, гарсон....
- ЗЕ строил рожи и кривлялся под коксом в Квартале;
- Баканов отмывал бабло Квартала;
- Вирастюк таскал каменюки и автобусы;
- Беленюк ползал по борцовскому ковру;
- Шмыгаль перекладывал бумажки в зажопном облэнерго;
- Степанов... (а что этот звиздюк вобще умеет?)
А шо.... Если бы не был слугой, то не выиграл бы?
Текст а-ля СССР и рашка....
Ну и зрада, конечно же, а как же ещё.
Как бы не скулили порохоботы-балаболы - караван идет!