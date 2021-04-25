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Новини
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"Слуга народу" Беленюк завоював бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби

У Варшаві триває континентальна першість з трьох видів боротьби.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на  фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету України.

Сьогодні український борець греко-римського стилю і нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк добув бронзову медаль.

У категорії до 87  кг Беленюк напередодні несподівано поступився сербу Датунашвілі в чвертьфіналі, але завдяки виходу суперника в фінал, українець отримав шанс виступити у втішних сутичках, передає isport.ua.

Вранці 24 квітня Беленюк виграв у хорвата Вякослава Любуріча 7:1, а вже у вечірній програмі в сутичці за бронзу здобув перемогу над німцем Максиміліаном Кудлою - 1:1.

Бронза Беленюка стала першою медаллю української команди з греко-римської боротьби на цьому чемпіонаті Європи. Для самого спортсмена це п'ята медаль чемпіонатів Європи – у його активі три золота 2014 року, 2016 і 2019 років, а також бронза 2012 року.

При цьому інші українці не завоювали нагород. У категорії до 77 кг Дмитро Пішков у сутичці за бронзу поступився Санану Сулейманову з Азербайджану 0:6, а у вазі до 130 кг Олександр Чернецький у бронзовому фіналі програв німцю Едуарду Поппу 1:2.

Також читайте: МОК виділив українським спортсменам-олімпійцям 1,5 тис. доз вакцини проти коронавірусу, - Беленюк

НОК (87) чемпіонат (218) боротьба (84) Беленюк Жан (59)


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Топ коментарі
+17
Золото ему теперь к нему другим путем попадает. И гораздо больше, чем раньше.
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25.04.2021 00:10 Відповісти
+12
раньше "золото" брал.. стал "депитутом" обмяк до "бронзы"..
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25.04.2021 00:01 Відповісти
+10
Ексклюзивні кадри з тренінгу "слуг" у Трускавці - депутата навчають працювати з планшетом:

"Слуга народу" Беленюк завоював бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби - Цензор.НЕТ 831
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25.04.2021 01:06 Відповісти
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ему бы еще ума немного...Цены бы не было. Скажите, зебилы, вот в Раду обязательно надо поставлять безумных балбесов только потому, что у них развиты отделы мозга, отвечающие за размер бицепса или живота?
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24.04.2021 23:58 Відповісти
зачем ему ум, - он же зебил. Зеленую кнопку нажимать, - много ума не надо.
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25.04.2021 00:06 Відповісти
Ексклюзивні кадри з тренінгу "слуг" у Трускавці - депутата навчають працювати з планшетом:

"Слуга народу" Беленюк завоював бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби - Цензор.НЕТ 831
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25.04.2021 01:06 Відповісти
Цікаво, він у ВР хоч раз приходив?
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25.04.2021 13:58 Відповісти
Ну конечно. Как же без этого унюхать, чем пахнут подмышки коллег)
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25.04.2021 14:13 Відповісти
раньше "золото" брал.. стал "депитутом" обмяк до "бронзы"..
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25.04.2021 00:01 Відповісти
Золото ему теперь к нему другим путем попадает. И гораздо больше, чем раньше.
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25.04.2021 00:10 Відповісти
Бачу сынку, що ты не москаль.
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25.04.2021 00:03 Відповісти
Да, оно не москаль, оно - голимая вата.
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25.04.2021 08:37 Відповісти
А я щось не дуже.
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25.04.2021 13:59 Відповісти
А на чемпіонаті боротьби за кормушку "Слуги" взяли б золото.
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25.04.2021 00:10 Відповісти
блет теперь по ходу, очередным президентом мудрый нарід выберет Бенюка
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25.04.2021 00:14 Відповісти
Как спортсмену удачи. На этом все.
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25.04.2021 00:23 Відповісти
Приєднуюсь до оратора вище. Вітання зі спортивною перемогою, тут запитань нема. Без політики.
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25.04.2021 00:29 Відповісти
Тут без політики не може бути тому що це депутат верховної ради. В Україні жопа робиться, економічна криза, політична, судова, розгул мафії і злодіїв. Люди щодня сотнями вмирають від епідемії ковід19, від голоду, від того що грошей на ліки немає. А цей гівнюк Біленюк, займає чиєсь місце у верховній раді замість того щоб скласти мандат і робити те що виходить.
Слуги, Зебрехло розповідало що йому вистачить 100днів щоб виконати все, потім говорили про рік, зараз розповідають що і п'яти років не вистачить дайте десять.
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25.04.2021 08:54 Відповісти
Молодец! Спасибо за Украину! (я не поклонник зебильной власти.)
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25.04.2021 00:29 Відповісти
Власне, обрання Бенюка було б далеко не найгіршим варіантом. Але "мутрому наріту" до такого вибору ще дохолєри гівна тре' з'їсти.
А от Беленюка обрати - тут дурного глузду цілком стане...
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25.04.2021 00:33 Відповісти
...ще й скажуть "а шо, по-приколу - обезьяну в президенты!"
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25.04.2021 01:02 Відповісти
Нікого там ковідного не нанюхав ?
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25.04.2021 00:37 Відповісти
поверженый по занюху так из под мышки был ковидным?
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25.04.2021 00:46 Відповісти
своих идиотов кому бы одолжить, а тут еще Жан-депутат-нюхач-комсомолец-спортсмен...
значит с победой вроде, гарсон....
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25.04.2021 00:49 Відповісти
Этот пепс опыт карелина не учитывает!
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25.04.2021 00:55 Відповісти
Вот лучше бы каждый занимался тем, что умеет:
- ЗЕ строил рожи и кривлялся под коксом в Квартале;
- Баканов отмывал бабло Квартала;
- Вирастюк таскал каменюки и автобусы;
- Беленюк ползал по борцовскому ковру;
- Шмыгаль перекладывал бумажки в зажопном облэнерго;
- Степанов... (а что этот звиздюк вобще умеет?)
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25.04.2021 01:49 Відповісти
Магдалєна, довго український проксі налаштовувала?)
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25.04.2021 03:38 Відповісти
Нічого не міняється)))
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25.04.2021 03:50 Відповісти
Доречі, путін *****, а кацапи- виродки.
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25.04.2021 03:50 Відповісти
А шо вам разрешили ольгинцам на фюрера гавкать? Как там два твои другана педика Петров и Баширов поживают? Тройничек давно устраивали?
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25.04.2021 07:27 Відповісти
Ой ржу не могу с редактора и того кто пишет тексты.....
А шо.... Если бы не был слугой, то не выиграл бы?
Текст а-ля СССР и рашка....
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25.04.2021 03:01 Відповісти
Молодец, поздравления с победой.
Ну и зрада, конечно же, а как же ещё.
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25.04.2021 03:08 Відповісти
То бишь это чмо...получая зарплату и льготы депутата.....продолжает занимается типа спортом??
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25.04.2021 07:23 Відповісти
Ну а на посту депутата что этот беленюк за два года сделал?? Какие законопроекты написал?? Какие из них были приняты в турборежиме?? Что там со спортом для детей? Какое количество новых спорткомплексов...со свободным доступом... открылось в стране??
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25.04.2021 07:27 Відповісти
Зато он скоро сможет унюхивать не только ковид,но и молочницу с трихомонозом.
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25.04.2021 09:55 Відповісти
як спортсмен може і хороший а як слуга пусте місце як і майже всі вони
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25.04.2021 09:45 Відповісти
Він там не слуга народу, він український спортсмен.
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25.04.2021 09:51 Відповісти
Респект пану Беленюку!
Как бы не скулили порохоботы-балаболы - караван идет!
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25.04.2021 10:35 Відповісти
Беленюк - Мені комфортніше говорити російською в російськомовному середовищі. Тому ніякий він не пан, а гаспадін!
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25.04.2021 11:08 Відповісти
караван идет По роги в гімні.
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25.04.2021 14:01 Відповісти
А що пан Беленюк зробив за своєї депутатської каденції? Може, якби не відволікався на бруд політики- виборов би золото? А так і депутат з нього гівняний, і спортивні результати вниз поповзли...
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25.04.2021 14:32 Відповісти
Пока не был у Зелебобика в "Слугах",боролся за золото,а теперь???Бенграунд отрицательный!
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25.04.2021 11:02 Відповісти
А допоки не був "слугою", завойовував золото. І навіщо йому був потрібний цей мандат саме зараз, можна сказати, на вершині спортивної кар'єри? Заради "конверта"?
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25.04.2021 11:10 Відповісти
Прикольно, негр по фамилии беленюк!!!!!! СН собирает какую-то сборную из спортсмэнов, вот уже васятка к ним подключился - будет кому гантельки по Раде разбрасывать!!!!! Не партия а сборище не пуганных идиотов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.04.2021 11:57 Відповісти
Він ще й поступився сербу Датунашвілі))
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25.04.2021 14:33 Відповісти
Беленюк тренируясь урывками в коротких промежутках в тяжкой депутатской работе. Тем не мене сумел завоевать бронзу. Неплохо. Почему бы порохоботам а еще лучше самому Барыге не выступить и завоевать золото вместо того чтоб хаять украинского патриота Беленюка!
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25.04.2021 17:05 Відповісти
Беленюк -ти ? Що, образився на правду ?
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25.04.2021 17:36 Відповісти
Вот и пришёл пипец этому лизоблюду от слуг народа!! В карете прошлого далеко не уедешь!! уступи дорог молодым и талантливым!!
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25.04.2021 18:09 Відповісти
 
 