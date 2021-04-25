Центр Киева сегодня частично перекроют из-за Евро Марафона: список улиц
В воскресенье, 25 апреля, из-за проведения марафона перекроют центральную часть Киева. Ограничения будут действовать с 08:00 до 15:30.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что движение перекроют по маршруту Евро Марафона:
- улица Саксаганского (от Дворца Спорта)
- площадь Победы
- проспект Победы (от площади до улицы Академика Янгеля)
Евро Марафон - это международные соревнования, они внесены в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины. В условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.
Топ комментарии
+11 саша паламарчук
показать весь комментарий25.04.2021 08:52 Ответить Ссылка
+3 Гоша Фантомас #478094
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+3 амфаш
показать весь комментарий25.04.2021 09:30 Ответить Ссылка
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Хотя марафон могли устроить и из препятствиями из пеньков а призом сделать скомунизденый батон.
Если со с тороны Конча-Заспы - так там начальственные дачи, они каждый день туда-сюда...
Мало того, что метро перекрыли, так и маршруткой до вокзала хрен доедешь.
нехай в обход бегут...
В стране не хватает электричества.
Нет чтобы марафрнцы пиццу на время разносили - была бы польза.