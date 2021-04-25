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Центр Киева сегодня частично перекроют из-за Евро Марафона: список улиц

Центр Киева сегодня частично перекроют из-за Евро Марафона: список улиц

В воскресенье, 25 апреля, из-за проведения марафона перекроют центральную часть Киева. Ограничения будут действовать с 08:00 до 15:30.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что движение перекроют по маршруту Евро Марафона:

  • улица Саксаганского (от Дворца Спорта)
  • площадь Победы
  • проспект Победы (от площади до улицы Академика Янгеля)

Евро Марафон - это международные соревнования, они внесены в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины. В условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.

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Автор: 

Киев (25795) спорт (2444) марафон (121)


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Топ комментарии
+11
А ви знаєте, що тільки завдяки зеленському нині зійшло сонце?
Не вірите? То запитайте у Єрмака, чи Йулійі Мендель
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25.04.2021 08:52 Ответить
+3
марафон в масках и с соблюдением дистанции 1.5м?)
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25.04.2021 08:59 Ответить
+3
Перекрытие проспепкта Победы на пол дня - это сильный ход!
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25.04.2021 09:30 Ответить
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А ви знаєте, що тільки завдяки зеленському нині зійшло сонце?
Не вірите? То запитайте у Єрмака, чи Йулійі Мендель
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25.04.2021 08:52 Ответить
Воно й так зійшло б, але трішички лівіше, або правіше
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25.04.2021 08:57 Ответить
Во гонят...
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25.04.2021 08:55 Ответить
марафон в масках и с соблюдением дистанции 1.5м?)
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25.04.2021 08:59 Ответить
Ось дивлюсь новини та диву даюсь,чому ніхто не дає інформації що твориться в Харкові.На Тік-току вже показують вивішений на мерії мокшанський триколір а нам СМІ розказують про марафони і мовчать не підтвержучи на не відхиляючи ці події.
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25.04.2021 09:00 Ответить
Не смотрите на ночь тик-ток.
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25.04.2021 09:26 Ответить
Да хрен с ним этим тик-током,но заявление слышком серезное чтобы СМИ молчали.Или в правительстве еще не разобрались чьи ,,зеленые человечки,,без опознавательных знаков чтоб не загребсти своих.
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25.04.2021 09:29 Ответить
Та да, перекрывать пол Киева из-за марафона и это во время карантина!
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25.04.2021 09:33 Ответить
Перекрытие проспепкта Победы на пол дня - это сильный ход!
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25.04.2021 09:30 Ответить
Да киевлянам не привыкать,вон кортеджи из кому не лень шастают с перекрытием их маршрутов и все добре.
Хотя марафон могли устроить и из препятствиями из пеньков а призом сделать скомунизденый батон.
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25.04.2021 09:37 Ответить
Не говори ерунды. По крайней мере в центре со времён Яныка особых кортежей не надлюдалось.
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25.04.2021 10:27 Ответить
Возможно,не спорю я не киевлянин.Но из пяти командировок в Киев в последнее время два раза стояли в пробках из-за кортежей.
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25.04.2021 10:30 Ответить
А где именно?
Если со с тороны Конча-Заспы - так там начальственные дачи, они каждый день туда-сюда...
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25.04.2021 10:47 Ответить
А за межі міста виїхати коштів нема? То можна й збігати.
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25.04.2021 09:39 Ответить
Евро Марафон? Во время локдауна? Где логика???
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25.04.2021 09:45 Ответить
Задолбали своим поцоватизмом.
Мало того, что метро перекрыли, так и маршруткой до вокзала хрен доедешь.
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25.04.2021 09:46 Ответить
Адептам ковида напоминаю - вы ничем не отличаетесь от маргиналов по типу: зарабатывает на войне, газ подешевеет, колбаса по 2-20, Нубиру вот вот прилетит и остальная разная чепуха! Удачи!
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25.04.2021 09:49 Ответить
Пидалик хотел всю страну в карантин, а тут марафон.
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25.04.2021 10:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-GD8jmzHUVc бегут сейчас
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25.04.2021 10:22 Ответить
Маразм крепчает . Только статистика заболевших уменьшилась , так надо срочно ее поднять. Хотя может быть они сознательно хотят увеличить количество заболевших , что бы на эпидемию списать все свои про....бы.
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25.04.2021 11:03 Ответить
уберите криворогатых из Киева - сами справимся....
нехай в обход бегут...
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25.04.2021 13:00 Ответить
никода не пойму с какого перепуга вас на мелкокалиберных евреев с Кривого Рога повело..
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25.04.2021 13:25 Ответить
Поставьте на Крещатике большие беличьи колёса и пусть марафонят на месте.
В стране не хватает электричества.
Нет чтобы марафрнцы пиццу на время разносили - была бы польза.
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25.04.2021 15:34 Ответить
В Стране хватает електричества! Просто некоторые шлемазлы пытают судьбу!
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25.04.2021 16:25 Ответить
 
 