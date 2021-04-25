Центр Киева сегодня частично перекроют из-за Евро Марафона: список улиц

В воскресенье, 25 апреля, из-за проведения марафона перекроют центральную часть Киева. Ограничения будут действовать с 08:00 до 15:30.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что движение перекроют по маршруту Евро Марафона:

улица Саксаганского (от Дворца Спорта)

площадь Победы

проспект Победы (от площади до улицы Академика Янгеля)

Евро Марафон - это международные соревнования, они внесены в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины. В условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.

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