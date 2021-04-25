Центр Києва сьогодні частково перекриють через Євро Марафон: перелік вулиць
У неділю, 25 квітня, через проведення марафону перекриють центральну частину Києва. Обмеження діятимуть із 8:00 до 15:30.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що рух перекриють уздовж маршруту марафону: вулиця Саксаганського (від Палацу Спорту), площа Перемоги, проспект Перемоги (від площі до вулиці Академіка Янгеля).
Євро Марафон - це міжнародні змагання, внесені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України. В умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів.
Топ коментарі
+11 саша паламарчук
показати весь коментар25.04.2021 08:52 Відповісти Посилання
+3 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар25.04.2021 08:59 Відповісти Посилання
+3 амфаш
показати весь коментар25.04.2021 09:30 Відповісти Посилання
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Хотя марафон могли устроить и из препятствиями из пеньков а призом сделать скомунизденый батон.
Если со с тороны Конча-Заспы - так там начальственные дачи, они каждый день туда-сюда...
Мало того, что метро перекрыли, так и маршруткой до вокзала хрен доедешь.
нехай в обход бегут...
В стране не хватает электричества.
Нет чтобы марафрнцы пиццу на время разносили - была бы польза.