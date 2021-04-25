Центр Києва сьогодні частково перекриють через Євро Марафон: перелік вулиць

У неділю, 25 квітня, через проведення марафону перекриють центральну частину Києва. Обмеження діятимуть із 8:00 до 15:30.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що рух перекриють уздовж маршруту марафону: вулиця Саксаганського (від Палацу Спорту), площа Перемоги, проспект Перемоги (від площі до вулиці Академіка Янгеля).

Євро Марафон - це міжнародні змагання, внесені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України. В умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів.

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