Київрада схвалила будівництво на місці стадіону "Наука" нового ЖК, - нардеп Лерос
Київрада вирішила забудувати стадіон "Наука" (Святошинський район) у Києві - на його місці з'явиться новий житловий комплекс (ЖК).
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Запам’ятайте депутатів-г#ндонів, які проголосували за те, щоб в Києві, замість футбольного стадіону "Наука", збудували черговий ЖК для "смотрящого" від Банкової - Комарницького.
За фракціями:
-УДАР
-Соліданість
-Батьківщина
-Слуга Народу
-Голос
-ОПЗЖ
Під час передвиборчої кампанії в Київраду всі майбутні депутати обурювалися знищенню зелених зон столиці жахливою забудовою, але без вагань проголосували за те, щоб замість стадіону виросли висотки.
Який же сором!
Особливий цинізм, що Кличко вимагає від всіх ховатись по домам, а в цей час Київрада робить сесію, де кожне питання - дерибан!" - розповів Лерос.
Будь ласка, зачекайте...
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а це в Европе
Туда проходят только те , кто нужен ... - при любой власти и в любых партиях.
В ОПГ Кличка входят Дима Белоцерковенц, Денис Комарницкий, Степа Черновецкий и все руководство партии "Удар".
В теме прокуратура в каждом районе г. Киева, Киевская управа СБУ, Главы районных администраций в г. Киеве, депутаты Киев Совета и замы Кличка. Эти мрази в большинстве своем не местные или живут за городом в элитных особняках и им плевать на наш Киев. Они голосуют за все, шо им подсовывают и готовы все отдать под застройку.
Вся страна смотрит внимательно каждое заседание Верховной Рады, а нужно транслировать и всем смотреть каждое заседание Киев Рады, именно здесь мрази депутаты вместе с бандой Кличка ежедневно грабят наш город, воруют из бюджета миллиарды грн. и своими решениями отдают нашу землю под застройку.
Застройщики Украни це ІМБІЦИЛИ з великої букви, пострадянський плебес у яких з явились грощі. В Харкові теж саме - парки відпочинку (Маяковського. Зелений Гай) готовлять під застройку багатоповерхівками, спочатку вивозять всі атракціони "Чортове колесо" і інщі, потім пиляють половину всіх дерев щоб люди звикали що парк тепер можно проглянути навскрізь,
а там вже і до заливки фундаменту недалеко.
ІМБІЦІЛИ будують квартали багатоповерхівок і ні одної школи, поліклиники, кінотеатра серед
їх багатоповерхових коробок, навіть ІДІОТИ дерева не висаджують толком, одні коробки і асфальт який вже через рік розсипається на дорогах
Как обворовывал киевлян, когда работал вышибалой на киевских рынках, так и продолжает обворовывать.
Київська громада - все нули.
Это как?
Прийти на стадион металист и спокойно побегать по дорожке
Жил рядом
Теперь все сносят -застраивают
Не соблюдая никаких норм
Раньше в любом городе был генеральный план
На десятилетия
https://russianteam2.wordpress.com/2014/01/09/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-2013/ 09.01.2014 by https://russianteam2.wordpress.com/author/russianteam/ russianteam
Автор репортажа: Джека
Киевский спорткомплекс «Наука» известен прежде всего своей теннисной направленностью. Построен он еще в 1964 году, как спортивный центр для находящихся рядом научно-исследовательских институтов. Здесь не единожды проводились серьезные турниры по этому виду спорта. Всего в спорткомплексе 9 теннисных кортов, три из которых имеют трибуны на 2.500 зрителей и соответствуют всем международным требованиям. Здесь есть и бассейны, и каток, и все, что душе угодно. Есть и свой стадион, но упоминания о нем вы не найдете ни на сайте спорткомплекса, ни в рекламных проспектах. Здесь давно не играют в большой футбол, а от трибун остались лишь металлические столбики, на которые крепились лавки. Кстати, остатки трибун присутствуют с двух сторон и судя по количеству рядов могли спокойно вмещать около 3.000 зрителей. Есть также какая-то грандиозная ржавая конструкция, которая видимо по замыслу должна была стать чем-то вроде центрального VIP-сектора. Территорию за этой конструкцией занимает пейнтбольный клуб «Медведи» и попасть на территорию стадиона у меня получилось только пройдя через их ворота, у которых возлегала огромная черная собака и очень подозрительно на меня поглядывала . К чести пейнтболистов, они не стали прогонять непрошеного гостя с зеркалкой, но уже когда я покидал их территорию, они все-таки наглухо закрыли ворота за мной. Про какие-либо футбольные соревнования проводившиеся в прошлом на данной арене мне неизвестно ничего, к сожалению. Насколько мне известно лет 8-9 назад здесь проводились игры Любительской регбийной лиги Украины. Об этом свидетельствует наличие прикрепленных скобами регбийных ворот к футбольным.
Добраться до спорткомплекса просто. Либо от метро «Святошин» маршруткой по бульвару Вернадского, либо пешком от метро «Академгородок». Но попадания на объект я гарантировать не могу. Удачи!