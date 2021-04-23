Київрада схвалила будівництво на місці стадіону "Наука" нового ЖК, - нардеп Лерос

Київрада вирішила забудувати стадіон "Наука" (Святошинський район) у Києві - на його місці з'явиться новий житловий комплекс (ЖК).

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Запам’ятайте депутатів-г#ндонів, які проголосували за те, щоб в Києві, замість футбольного стадіону "Наука", збудували черговий ЖК для "смотрящого" від Банкової - Комарницького.

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За фракціями:

-УДАР

-Соліданість

-Батьківщина

-Слуга Народу

-Голос

-ОПЗЖ

Під час передвиборчої кампанії в Київраду всі майбутні депутати обурювалися знищенню зелених зон столиці жахливою забудовою, але без вагань проголосували за те, щоб замість стадіону виросли висотки.

Який же сором!

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Особливий цинізм, що Кличко вимагає від всіх ховатись по домам, а в цей час Київрада робить сесію, де кожне питання - дерибан!" - розповів Лерос.







