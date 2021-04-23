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Киевсовет одобрил строительство на месте стадиона "Наука" нового ЖК, - нардеп Лерос

Киевсовет одобрил строительство на месте стадиона

Киевсовет решил застроить стадион "Наука" (Святошинский район) в Киеве - на его месте появится новый жилой комплекс (ЖК).

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Запомните депутатов-г##донов, которые проголосовали за то, чтобы в Киеве, вместо футбольного стадиона "Наука", построили очередной ЖК для "смотрящего" от Банковой - Комарницкого.

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По фракциям:

-УДАР

-Солідарність

-Батьківщина

-Слуга Народу

-Голос

-ОПЗЖ

Во время предвыборной кампании в Киевсовет все будущие депутаты возмущались уничтожением зеленых зон столицы ужасной застройкой, но без колебаний проголосовали за то, чтобы вместо стадиона выросли высотки.

Какой же стыд!

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Особый цинизм, Кличко требует от всех прятаться по домам, а в это время Киевсовет делает сессию, где каждый вопрос - дерибан!" - рассказал Лерос.

Киевсовет одобрил строительство на месте стадиона Наука нового ЖК, - нардеп Лерос 01
Киевсовет одобрил строительство на месте стадиона Наука нового ЖК, - нардеп Лерос 02
Киевсовет одобрил строительство на месте стадиона Наука нового ЖК, - нардеп Лерос 03
Киевсовет одобрил строительство на месте стадиона Наука нового ЖК, - нардеп Лерос 04

Автор: 

Киев (25792) Киевсовет (1378) Кличко Виталий (4660) стадион (185) застройка (711) Офис Президента (1803) Комарницкий Денис (44)


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Топ комментарии
+8
Всемирный банк требует закрывать кацапских *********, которые постят фейки
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23.04.2021 15:44 Ответить
+6
Не будут строится стадионы , потом нужно будет строить тюрьмы. Только спорт может вытащить детей из смартфонов.
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23.04.2021 16:36 Ответить
+5
*****, как остановить эту дикую застройку всего, что чуть-чуть зеленеет! Такого даже при рыгах не было!!! Кличко чемпион по снесению зеленых зон и втюхиванию небоскребов в старые кварталы Киева (с мизерным количеством паркомест для авто), и по снесению парковок!
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23.04.2021 16:16 Ответить
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Киевсовет одобрил строительство на месте стадиона "Наука" нового ЖК, - - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 7012
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23.04.2021 15:37 Ответить
бред!
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23.04.2021 15:39 Ответить
Всемирный банк требует закрывать кацапских *********, которые постят фейки
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23.04.2021 15:44 Ответить
Київрада схвалила будівництво на місці стадіону "Наука" нового ЖК, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 5697
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23.04.2021 18:36 Ответить
В свое время Киля Хазарин провозглашал, что нам нужны слесари вместо специалистов с высшим образованием. И тут неожиданно оказалось, что он только прикидывался москалем, а на самом деле он иудоглобализатор.
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23.04.2021 15:46 Ответить
Вуха підстрижи. Забагато локшин туди влазить.
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23.04.2021 16:26 Ответить
рагуляку не спрашивали
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23.04.2021 18:35 Ответить
Сказал кацапоид обыкновенный.
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23.04.2021 21:37 Ответить
ну давай песик потявкай я люблю таких дрессировать
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23.04.2021 23:34 Ответить
Дресировалка еще не выросла.
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23.04.2021 23:49 Ответить
та нет -это у тебя слишком дупло раздупленно
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23.04.2021 23:55 Ответить
Не меряй всех по себе.
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24.04.2021 10:06 Ответить
шо то ты долго раздуплялся
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24.04.2021 12:58 Ответить
У нас на районе есть один лысый звездобол по фамилии гончаров. У него что не выборы, то новая партия. Как же неудивительно было его увидеть в списках проголосовавших.и как же неудивительно, что тюлькина фракция целиком и полностью отдалась баблу.
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23.04.2021 15:48 Ответить
А стадион - это зеленая зона?
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23.04.2021 15:48 Ответить
Больше бетонных коробок.. город становится не пригодным для жизни. Кличка семя живет в Германии, ему на нас пох. Просто зарабатывает деньги...
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23.04.2021 15:58 Ответить
и шо за жк? быдло-муравейник стена? такое строить могут только в Украине,расии и странах Азии,в мире строят нормальное жилье а не те человейники что у нас
Київрада схвалила будівництво на місці стадіону "Наука" нового ЖК, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 2580

а це в Европе

Київрада схвалила будівництво на місці стадіону "Наука" нового ЖК, - нардеп Лерос - Цензор.НЕТ 445
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23.04.2021 16:16 Ответить
*****, как остановить эту дикую застройку всего, что чуть-чуть зеленеет! Такого даже при рыгах не было!!! Кличко чемпион по снесению зеленых зон и втюхиванию небоскребов в старые кварталы Киева (с мизерным количеством паркомест для авто), и по снесению парковок!
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23.04.2021 16:16 Ответить
А там кроме парковки должны быть еще школа, дет сад, поликлиника......
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23.04.2021 23:39 Ответить
А вы меня еще спрашиваете - за что я их так ненавижу ? Особенно киевсовет ( даже с большой буквы писать не хочу ) .
Туда проходят только те , кто нужен ... - при любой власти и в любых партиях.
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23.04.2021 16:23 Ответить
Ну и скажите теперь, что Саакашвили не прав.
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23.04.2021 16:28 Ответить
Банда Кличка уже много лет ворует деньги из бюджета города. Эти подонки только на строительстве мостов и одного проекта развязки на Шулявке разворовали из бюджета Киева больше 250 млн.грн.
В ОПГ Кличка входят Дима Белоцерковенц, Денис Комарницкий, Степа Черновецкий и все руководство партии "Удар".

В теме прокуратура в каждом районе г. Киева, Киевская управа СБУ, Главы районных администраций в г. Киеве, депутаты Киев Совета и замы Кличка. Эти мрази в большинстве своем не местные или живут за городом в элитных особняках и им плевать на наш Киев. Они голосуют за все, шо им подсовывают и готовы все отдать под застройку.
Вся страна смотрит внимательно каждое заседание Верховной Рады, а нужно транслировать и всем смотреть каждое заседание Киев Рады, именно здесь мрази депутаты вместе с бандой Кличка ежедневно грабят наш город, воруют из бюджета миллиарды грн. и своими решениями отдают нашу землю под застройку.
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23.04.2021 16:31 Ответить
Как ни прискорбно, но даже наш Киев становится похожим на уродливую обезьянью морду Кличка. Будут тратить "честно заработанное" на лечение детей от наркозависимости. В природе всё в равновесии.
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23.04.2021 17:04 Ответить
Киевсовет решил застроить стадион "Наука" (Святошинский район) в Киеве - на его месте появится новый жилой комплекс (ЖК). Источник: https://censor.net/ru/n3261642

Застройщики Украни це ІМБІЦИЛИ з великої букви, пострадянський плебес у яких з явились грощі. В Харкові теж саме - парки відпочинку (Маяковського. Зелений Гай) готовлять під застройку багатоповерхівками, спочатку вивозять всі атракціони "Чортове колесо" і інщі, потім пиляють половину всіх дерев щоб люди звикали що парк тепер можно проглянути навскрізь,
а там вже і до заливки фундаменту недалеко.
ІМБІЦІЛИ будують квартали багатоповерхівок і ні одної школи, поліклиники, кінотеатра серед
їх багатоповерхових коробок, навіть ІДІОТИ дерева не висаджують толком, одні коробки і асфальт який вже через рік розсипається на дорогах
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23.04.2021 16:34 Ответить
Не будут строится стадионы , потом нужно будет строить тюрьмы. Только спорт может вытащить детей из смартфонов.
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23.04.2021 16:36 Ответить
Гнать проворовавшегося боксёра сцаной тряпкой с мэрского кресла.
Как обворовывал киевлян, когда работал вышибалой на киевских рынках, так и продолжает обворовывать.
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23.04.2021 17:00 Ответить
киевлянам он нравится, как и Гепа харьковчанам, хотя например питьевой воды из крана по европейским нормам, как Педалик обещал семь лет назад, у киевлян нет, но зато мусорки в многоэтажках заварены, а коммуналка вместо уменьшения от этой процедуры (обслуживание мусоропроводо упразднено) только пидросла, но киевляне довольны как слоны на водопое
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23.04.2021 18:08 Ответить
Киевлянам он не нравится. Его избрали "понаехавшие". Кличка жалко, закончит плохо. У него нет ни родины, ни семьи - тратится на девок из эскорт-агенств, и на лечение последствий боксёрских травм за рубежом. Ничего хорошего не сделал ни для города, ни для киевлян. Да и как больной на голову человек может сделать кому-то что-то хорошее? Только два инстинкта - пищевой и половой.
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23.04.2021 18:31 Ответить
Кабы не понял.
Київська громада - все нули.
Это как?
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23.04.2021 17:19 Ответить
Будучи студентом в харькове мог спокойно
Прийти на стадион металист и спокойно побегать по дорожке
Жил рядом
Теперь все сносят -застраивают
Не соблюдая никаких норм
Раньше в любом городе был генеральный план
На десятилетия
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23.04.2021 18:16 Ответить
Зубко (был тогда в "БП") чуть не застроил на Троещине стадион. Но Нефедов? Киевляне живут на автостоянках).
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23.04.2021 19:45 Ответить
"СТАДИОН СК «НАУКА» (КИЕВ, УКРАИНА) '2013
https://russianteam2.wordpress.com/2014/01/09/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-2013/ 09.01.2014 by https://russianteam2.wordpress.com/author/russianteam/ russianteam
Автор репортажа: Джека
Киевский спорткомплекс «Наука» известен прежде всего своей теннисной направленностью. Построен он еще в 1964 году, как спортивный центр для находящихся рядом научно-исследовательских институтов. Здесь не единожды проводились серьезные турниры по этому виду спорта. Всего в спорткомплексе 9 теннисных кортов, три из которых имеют трибуны на 2.500 зрителей и соответствуют всем международным требованиям. Здесь есть и бассейны, и каток, и все, что душе угодно. Есть и свой стадион, но упоминания о нем вы не найдете ни на сайте спорткомплекса, ни в рекламных проспектах. Здесь давно не играют в большой футбол, а от трибун остались лишь металлические столбики, на которые крепились лавки. Кстати, остатки трибун присутствуют с двух сторон и судя по количеству рядов могли спокойно вмещать около 3.000 зрителей. Есть также какая-то грандиозная ржавая конструкция, которая видимо по замыслу должна была стать чем-то вроде центрального VIP-сектора. Территорию за этой конструкцией занимает пейнтбольный клуб «Медведи» и попасть на территорию стадиона у меня получилось только пройдя через их ворота, у которых возлегала огромная черная собака и очень подозрительно на меня поглядывала . К чести пейнтболистов, они не стали прогонять непрошеного гостя с зеркалкой, но уже когда я покидал их территорию, они все-таки наглухо закрыли ворота за мной. Про какие-либо футбольные соревнования проводившиеся в прошлом на данной арене мне неизвестно ничего, к сожалению. Насколько мне известно лет 8-9 назад здесь проводились игры Любительской регбийной лиги Украины. Об этом свидетельствует наличие прикрепленных скобами регбийных ворот к футбольным.
Добраться до спорткомплекса просто. Либо от метро «Святошин» маршруткой по бульвару Вернадского, либо пешком от метро «Академгородок». Но попадания на объект я гарантировать не могу. Удачи!
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24.04.2021 13:54 Ответить
 
 