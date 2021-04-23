Киевсовет одобрил строительство на месте стадиона "Наука" нового ЖК, - нардеп Лерос

Киевсовет решил застроить стадион "Наука" (Святошинский район) в Киеве - на его месте появится новый жилой комплекс (ЖК).

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Запомните депутатов-г##донов, которые проголосовали за то, чтобы в Киеве, вместо футбольного стадиона "Наука", построили очередной ЖК для "смотрящего" от Банковой - Комарницкого.

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По фракциям:

-УДАР

-Солідарність

-Батьківщина

-Слуга Народу

-Голос

-ОПЗЖ

Во время предвыборной кампании в Киевсовет все будущие депутаты возмущались уничтожением зеленых зон столицы ужасной застройкой, но без колебаний проголосовали за то, чтобы вместо стадиона выросли высотки.

Какой же стыд!

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Особый цинизм, Кличко требует от всех прятаться по домам, а в это время Киевсовет делает сессию, где каждый вопрос - дерибан!" - рассказал Лерос.







