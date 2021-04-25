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Во Франции 140 людям вместо вакцины Pfizer вкололи физраствор

Во Франции 140 людям вместо вакцины Pfizer вкололи физраствор

В городе Эперне (юго-восток Франции) 140 людям вместо американской вакцины против COVID-19 Pfizer вкололи обычный физраствор. Никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщает французское издание France Bleu, центр вакцинации, где произошла ошибка, понял это лишь на следующее утро после прививок. Работники немедленно связались со всеми вакцинированными. Сейчас некоторые уже получили дозу настоящей вакцины, остальных планируют вакцинировать в среду, 28 апреля.

Физиологический раствор - это искусственно приготовленный раствор из соли и воды, частично близкий по своему составу к плазме крови.

Власти еще не обнародовали причины такой ошибки, однако отмечают, что было расследование, а в центр направили дополнительного медработника для усиления безопасности.

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Автор: 

вакцина (3815) мошенничество (1254) Франция (3557)


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Топ комментарии
+30
ПАНАЦЕЯ однако,теперь придется и вторую прививку делать физраствором.
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25.04.2021 09:13 Ответить
+21
"Никто не пострадал" - ого. Да это прорыв в медицине.
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25.04.2021 09:13 Ответить
+21
Во Франции 140 людям вместо вакцины Pfizer вкололи физраствор

Лайф-хак для нашего Стёпы.
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25.04.2021 09:20 Ответить
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Добре, що не ціаністий калій.
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25.04.2021 11:52 Ответить
У Франції 140 людям замість вакцини Pfizer вкололи фізрозчин - Цензор.НЕТ 5626
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25.04.2021 12:59 Ответить
Для приема внутрь, сидя.
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25.04.2021 13:31 Ответить
я думал, это только у нас такие придурки могут быть....
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25.04.2021 19:25 Ответить
А у нас будут по большому блату колоть воду из крана.
А то вколют вакцину и козлёночком станешь.
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25.04.2021 20:33 Ответить
Згідно з індійською інструкцією, якщо замість вакцини введено фізрозчин, то треба випити ще й скляночку води з Гангу. Або вколоти русскій спутнік, що одне й те саме.

"Если вы пришли домой поздно и по ошибке выпили проявитель - выпейте и закрепитель, иначе дело не будет доведено до конца." Козьма Прутков.
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07.07.2021 01:12 Ответить
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