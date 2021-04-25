Во Франции 140 людям вместо вакцины Pfizer вкололи физраствор

В городе Эперне (юго-восток Франции) 140 людям вместо американской вакцины против COVID-19 Pfizer вкололи обычный физраствор. Никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщает французское издание France Bleu, центр вакцинации, где произошла ошибка, понял это лишь на следующее утро после прививок. Работники немедленно связались со всеми вакцинированными. Сейчас некоторые уже получили дозу настоящей вакцины, остальных планируют вакцинировать в среду, 28 апреля.

Физиологический раствор - это искусственно приготовленный раствор из соли и воды, частично близкий по своему составу к плазме крови.

Власти еще не обнародовали причины такой ошибки, однако отмечают, что было расследование, а в центр направили дополнительного медработника для усиления безопасности.

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