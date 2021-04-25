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У Франції 140 людям замість вакцини Pfizer вкололи фізрозчин

У Франції 140 людям замість вакцини Pfizer вкололи фізрозчин

У місті Еперне (південний схід Франції) 140 людям замість американської вакцини проти COVID-19 Pfizer вкололи звичайний фізрозчин. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як повідомляє французьке видання France Bleu, центр вакцинації, де сталася помилка, зрозумів це лише наступного ранку після щеплень. Працівники негайно зв'язалися з усіма вакцинованими. Наразі деякі вже отримали дозу справжньої вакцини, інших планують вакцинувати в середу, 28 квітня.

Фізіологічний розчин - це штучно приготовлений розчин із солі і води, частково близький за своїм складом до плазми крові.

Влада ще не оприлюднила причини такої помилки, однак зазначають, що було розслідування, а в центр направили додаткового медпрацівника для посилення безпеки.

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Автор: 

вакцина (4419) шахрайство (1125) Франція (3122)


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Топ коментарі
+30
ПАНАЦЕЯ однако,теперь придется и вторую прививку делать физраствором.
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25.04.2021 09:13 Відповісти
+21
"Никто не пострадал" - ого. Да это прорыв в медицине.
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25.04.2021 09:13 Відповісти
+21
Во Франции 140 людям вместо вакцины Pfizer вкололи физраствор

Лайф-хак для нашего Стёпы.
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25.04.2021 09:20 Відповісти
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Добре, що не ціаністий калій.
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25.04.2021 11:52 Відповісти
У Франції 140 людям замість вакцини Pfizer вкололи фізрозчин - Цензор.НЕТ 5626
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25.04.2021 12:59 Відповісти
Для приема внутрь, сидя.
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25.04.2021 13:31 Відповісти
я думал, это только у нас такие придурки могут быть....
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25.04.2021 19:25 Відповісти
А у нас будут по большому блату колоть воду из крана.
А то вколют вакцину и козлёночком станешь.
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25.04.2021 20:33 Відповісти
Згідно з індійською інструкцією, якщо замість вакцини введено фізрозчин, то треба випити ще й скляночку води з Гангу. Або вколоти русскій спутнік, що одне й те саме.

"Если вы пришли домой поздно и по ошибке выпили проявитель - выпейте и закрепитель, иначе дело не будет доведено до конца." Козьма Прутков.
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07.07.2021 01:12 Відповісти
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