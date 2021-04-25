У Франції 140 людям замість вакцини Pfizer вкололи фізрозчин

У місті Еперне (південний схід Франції) 140 людям замість американської вакцини проти COVID-19 Pfizer вкололи звичайний фізрозчин. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як повідомляє французьке видання France Bleu, центр вакцинації, де сталася помилка, зрозумів це лише наступного ранку після щеплень. Працівники негайно зв'язалися з усіма вакцинованими. Наразі деякі вже отримали дозу справжньої вакцини, інших планують вакцинувати в середу, 28 квітня.

Фізіологічний розчин - це штучно приготовлений розчин із солі і води, частково близький за своїм складом до плазми крові.

Влада ще не оприлюднила причини такої помилки, однак зазначають, що було розслідування, а в центр направили додаткового медпрацівника для посилення безпеки.

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