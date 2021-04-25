Глава британской MI6 Мур: "Россия - объективно ослабевающая страна"
На сегодняшний день Российская Федерация является страной, которая "объективно ослабевает" и в экономическом и в демографическом планах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в интервью Sunday Times заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур.
"Россия - объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный период", - отметил Мур.
Он также прокомментировал концентрацию российских войск на границе с Украиной. В частности, Лондон и Вашингтон предупредили президента Владимира Путина о последствиях вторжения. По мнению Мура, российская сторона не сомневается в позициях Британии и США по этому вопросу.
Кроме того, Мур высказался насчет обвинений Чехии в отношении российских спецслужб, которые Прага обвинила в причастности к взрывам боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
"Когда вы видите такую модель безрассудного поведения, то, конечно, затем смотрите на то, что происходит вокруг Украины и нас это беспокоит. Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками - чтобы убедиться, что мы посылаем Путину четкие сигналы", - подчеркнул Мур.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/i/status/1386191494399381510 В Кировской области в районе деревень Зуи и Зуевка сделали платным железнодорожный переезд...
Пусть в следующий раз в таком прикиде поедет- бесплатно пропустят.
Такие уроды, как }{уйло и Патрушев не задумываясь запустят ядерные ракеты, когда поймут, что параше трындец в экономическом плане и скоро начнутся голодные бунты.
Тогда }{уйло и отъедет в свой рай, прихватив с собой половину населения Земли.
Она бала и есть просто навозная куча...
Твоїми би молитвами! І якнайбискоріше...
...главно, шо в Зеле уже тоже никто не сомневается -- нет его.
Царь-Горох наградил своего шута погремушкой.
Демографічна катастрофа в нас ще гірша.
А про розумовий рівень мешканців навіть говорити не випадає.
Их дипломатическим представительствам и консульским учреждениям будет ограничена возможность принимать на работу российских граждан.
Лимит на «количество физических лиц, с которыми могут быть заключены договоры», должен определить кабмин. Россияне, трудоустроенные в посольствах недружественных стран сверх лимита, согласно указу Путина, должны быть уволены.
«Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего Указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное Правительством Российской Федерации, подлежат прекращению», - говорится в документе. Это решение принято «в целях защиты интересов и безопасности» России, подчеркивает Путин в указе. При этом при необходимости может быть введен полный запрет, следует из документа.
- Песков, немедленно составить полный список стран, враждебных России!
- Владимир Владимирович, не надо заморачиваться... Стоит взять список стран - членов ООН, и вычеркнуть оттуда тех, кому мы платим деньги. Остальные - это враги...
І що? Починаючи із 1918 р. усе серйозне лайно, що трапляється у світі - від параші.