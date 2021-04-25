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Глава британської MI6 Мур: "Росія - країна, що об'єктивно слабшає"

Глава британської MI6 Мур:

На сьогодні Російська Федерація є країною, яка "об'єктивно слабшає" і в економічному, і в демографічному планах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в інтерв'ю Sunday Times заявив глава британської розвідки MI6 Річард Мур.

"Росія - країна, що об'єктивно слабшає в економічному і демографічному плані. Це дуже складний період", - зазначив Мур.

Він також прокоментував концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Зокрема, Лондон і Вашингтон попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення. На думку Мура, російська сторона не сумнівається у позиціях Британії і США з цього питання.

Крім того, Мур висловився стосовно звинувачень Чехії щодо російських спецслужб, які Прага звинуватила в причетності до вибухів боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивитеся на те, що відбувається навколо України, і нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми посилаємо Путіну чіткі сигнали", - підкреслив Мур.

Читайте також: "Наша мета - стримати Росію, заспокоїти Україну і знизити ескалацію ситуації", - голова МЗС Великої Британії Рааб

Автор: 

Велика Британія (5688) росія (66502)


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Топ коментарі
+30
Рашка - *********, - если подытожить двумя словами.
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25.04.2021 10:06 Відповісти
+30
Глава британской MI6 Мур: "Россия - объективно ослабевающая страна" - Цензор.НЕТ 4955
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25.04.2021 10:09 Відповісти
+23
уже открытым текстом говорят умирающим,что надежды нет.и лекарства никакие не помогут
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25.04.2021 10:06 Відповісти
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Рашка - *********, - если подытожить двумя словами.
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25.04.2021 10:06 Відповісти
Набутылочное, что тебя так подогредо? А так да, у этого говна много названий, - Фекалистан.
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25.04.2021 10:21 Відповісти
ну да , и эти ******** из паРаши пугали нас европейскими геями
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25.04.2021 10:21 Відповісти
Можна ще, "Кто как обзывается..." , маразм це теж дитинство.
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25.04.2021 10:25 Відповісти
Глава британської MI6 Мур: "Росія - країна, що об'єктивно слабшає" - Цензор.НЕТ 1174
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25.04.2021 11:13 Відповісти
уже открытым текстом говорят умирающим,что надежды нет.и лекарства никакие не помогут
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25.04.2021 10:06 Відповісти
Мне интересна статистика по их потерям в технике и живой силе за время этих их «учений»
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25.04.2021 10:14 Відповісти
та какая статистика...оне планы разрабатывают

Глава британської MI6 Мур: "Росія - країна, що об'єктивно слабшає" - Цензор.НЕТ 1394
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25.04.2021 10:16 Відповісти
В касабів передбачено до 8% від особового складу
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25.04.2021 10:52 Відповісти
Надеюсь перевыполнили
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25.04.2021 12:39 Відповісти
Чи вдалося комусь переконати божевільного, що він божевільний? А євростурбованці не тратять надії...
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25.04.2021 10:50 Відповісти
каким именно?...
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25.04.2021 10:59 Відповісти
открытым...шо ослабевание-это симптом одряхления
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25.04.2021 11:20 Відповісти
та шо ты за англосаксов думаешь? думай за себя
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25.04.2021 12:32 Відповісти
тогда в самое время создавать народные республики.
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25.04.2021 10:06 Відповісти
на росії -улуси.
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25.04.2021 10:08 Відповісти
Вся московія це улус Джучі, при чому тут бідні калмики.
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25.04.2021 10:31 Відповісти
Глава британской MI6 Мур: "Россия - объективно ослабевающая страна" - Цензор.НЕТ 4955
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25.04.2021 10:09 Відповісти
Не ослабевающая страна, а разваливающаяся недоимперия параша, поэтому Руси-Украине - нам, давно пора думать прирастать до Волги.
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25.04.2021 10:11 Відповісти
навіщо? Ти взагалі історію знаєш? Подивись на Римську імперію і Італію та порівняй...
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25.04.2021 10:24 Відповісти
Римська імперыя це не тільки Італія, це латинський світ, от і порівняйте.
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25.04.2021 10:27 Відповісти
і що? Які імперії окрім Рашки та Британії на зараз існують?
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25.04.2021 10:28 Відповісти
Китайська, японська, латинська, англосаксонська, тюркська,навіть німецька, російська розвалилась.
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25.04.2021 10:33 Відповісти
А ты, волошин, наверное из крепостного жлобья - давайтэ уси розмовлять на мови, можэ ***** нэ нападэ?
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25.04.2021 11:06 Відповісти
Якщо поругальці розмовляють португальскою мовою то це для того щоб путен не напав ?
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25.04.2021 11:15 Відповісти
нет ,не нужно нам слабоумное население ,скучающее по барскому кнуту ,у нас таковых своих достаточно ,
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25.04.2021 10:24 Відповісти
це точно і таких багато, відсотків 50 точно буде
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25.04.2021 10:27 Відповісти
Украине нужны в первую очередь военно-технические союзы с США, Англией, Японией, а упоротое НАТО с евроидиотами, может спокойно играть роль символического пугала..
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25.04.2021 10:11 Відповісти
недолюбливаю Трампа, особенно после Капитолия, но в отношении европы и роли США в НАТО он все делал верно. Не хотите сбрасываться деньгами, не хотите участвовать в обороне - идите нах, США вас за свои бабки защищать не будет. И лягушатники с бюргерами сразу засуетились тогда...Я думаю Байдену надо продолжать это вектор мягких ****..н для мягкотелых ленивых европейце, привыкших что их кто то обязан защищать а они никому ничего не должны.
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25.04.2021 13:50 Відповісти
...да....недаром жириновский пил в "********** собрании" за здоровье недоумка "трампа"...только этот "поц" ошибся....трамп-ничто,перед республиканской партией,которая и сейчас сожалеет,что недоумка выдвинули президентом...
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25.04.2021 14:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1386191494399381510 Российское ноу-хау...
https://twitter.com/i/status/1386191494399381510 В Кировской области в районе деревень Зуи и Зуевка сделали платным железнодорожный переезд...
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25.04.2021 10:11 Відповісти
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25.04.2021 10:20 Відповісти
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25.04.2021 10:22 Відповісти
Вы слышали, как это чучело еле языком ворочает за рулём?
Пусть в следующий раз в таком прикиде поедет- бесплатно пропустят.
Глава британської MI6 Мур: "Росія - країна, що об'єктивно слабшає" - Цензор.НЕТ 869
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25.04.2021 10:28 Відповісти
Глава британской MI6 Мур: "Россия - объективно ослабевающая страна" - Цензор.НЕТ 9742
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25.04.2021 10:11 Відповісти
Возможно,но никто не берется определить их запаса прочности и если хотят поставить парашу на место то точечными санкциями их не поставят а только глобальными и решительными.А все эта словесная суета это для кацапии как укус комара.
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25.04.2021 10:13 Відповісти
Глава британської MI6 Мур: "Росія - країна, що об'єктивно слабшає" - Цензор.НЕТ 9313
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25.04.2021 10:15 Відповісти
Эта Макшания еще много горя принесет людям. Лучше нанесли бы по ней превентивный ядерный удар. После обнесли бы забором и забыли лет на 300. Пусть был бы заповедник.
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25.04.2021 10:17 Відповісти
Баклуха- болтай ,пшлонах отсюда животное !
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25.04.2021 11:37 Відповісти
Поэтому укрепление экономических связей России за пределами стран НАТО и военно-политический союз с Китаем - светлый путь дальнейшего развития РФ.
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25.04.2021 10:22 Відповісти
У Китая свой ум,они просто выжидают любой маломальски ***** мокшан.Если бы кацапы начали войну с Украиной то оказались бы внезакона и китаезы бы без зазрения совести и осуждения мирового сообщества расширили бы свою територию до Укала не смотря ни на какие союзы из мокшанами.
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25.04.2021 10:42 Відповісти
А нахрен им территория до Урала, если они на своей не хотят жить далее, чем в 100 км от теплого моря? Закон в мире один - Закон Джунглей, поэтому слабая Украина вне Закона, а РФ, пока есть правильная бомба - в законе.
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25.04.2021 11:50 Відповісти
,,Правильная бомба,, есть и у Китая да и как минимум в трех стран НАТО тоже есть ядреные бомбы и если мокшанье попытаются запустит хотябы одну то весь ядерный арсенал НАТО одновременно полетит на кацапию и ПВО ни одной страны мира даже америкосов не справится из таким количеством запущеных на них ракет и из разных мест.
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25.04.2021 13:15 Відповісти
...нужна...расея-140 млн...Китай-1,5 млрд...
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25.04.2021 14:38 Відповісти
Глава британської MI6 Мур: "Росія - країна, що об'єктивно слабшає" - Цензор.НЕТ 6740
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25.04.2021 14:47 Відповісти
Надо не ждать, пока параша окончательно ослабнет, а полностью её уничтожить уже сейчас.
Такие уроды, как }{уйло и Патрушев не задумываясь запустят ядерные ракеты, когда поймут, что параше трындец в экономическом плане и скоро начнутся голодные бунты.
Тогда }{уйло и отъедет в свой рай, прихватив с собой половину населения Земли.
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25.04.2021 10:22 Відповісти
Симптомы алкоголизма беспричинная агрессия и мания виличия.Руский алкоголизм непобедим.
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25.04.2021 10:24 Відповісти
Пить боярку и закусывать ягелем так долго не протянеш.
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25.04.2021 10:26 Відповісти
Она не страна.
Она бала и есть просто навозная куча...
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25.04.2021 10:27 Відповісти
Наша задача розвалити криваву імперію на 30 національних держав,від розвалу першочергово виграють народи Сибіру і Татарстану,які перестануть годувати підлу Москву.
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25.04.2021 10:42 Відповісти
Глава британської MI6 Мур: "Росія - країна, що об'єктивно слабшає" - Цензор.НЕТ 7923
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25.04.2021 10:45 Відповісти
якщо ті народи виживуть в умовах тотальної кацапізації всих і всього...
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25.04.2021 11:11 Відповісти
Братуха!
Твоїми би молитвами! І якнайбискоріше...
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25.04.2021 10:45 Відповісти
І це ж 300 років "імперії"!! але мовчання...мабуть й там збрехали.
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25.04.2021 10:49 Відповісти
И к тому же очень вонючая.
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25.04.2021 11:06 Відповісти
АкцЫя.Заблудилось?😂🌷
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25.04.2021 11:09 Відповісти
Все так.А теперь тоже самое,но под своей тряпкой?😂🌷
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25.04.2021 11:23 Відповісти
Достаточно будет возврата оккупированных территорий и выплат репараций.
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25.04.2021 11:10 Відповісти
"Ведущие компании у козломордих" це новий анекдот?
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25.04.2021 11:11 Відповісти
Британцы регулярно мокают рашку в унитаз и не стесняются называть вещи своими именами.
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25.04.2021 11:19 Відповісти
Когда язык начнешь учить?😂🌷
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25.04.2021 11:20 Відповісти
сподіваюсь, що американцям та британцям вдасться втримати цього звіра від руху на захід...бо він хоч і слабшає, але ще доволі сильний та зухвалий.
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25.04.2021 11:23 Відповісти
Он также прокомментировал концентрацию российских войск на границе с Украиной. В частности, Лондон и Вашингтон предупредили президента Владимира Путина о последствиях вторжения. По мнению Мура, российская сторона не сомневается в позициях Британии и США по этому вопросу.

...главно, шо в Зеле уже тоже никто не сомневается -- нет его.
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25.04.2021 11:45 Відповісти
Бжезинский: "Россия - это вообще лишняя страна"
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25.04.2021 11:47 Відповісти
Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» 1 степени.

Царь-Горох наградил своего шута погремушкой.

Глава британської MI6 Мур: "Росія - країна, що об'єктивно слабшає" - Цензор.НЕТ 2651
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25.04.2021 12:04 Відповісти
Тут Україна не далеко від Московії втекла.
Демографічна катастрофа в нас ще гірша.
А про розумовий рівень мешканців навіть говорити не випадає.
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25.04.2021 12:27 Відповісти
А можна "послати чіткий сигнал" пукіну невеличкий, всього пару мегатон?
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25.04.2021 13:40 Відповісти
В Кремле составят список «стран-врагов» в ответ на показательные санкции и массовую высылку российских дипломатов. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств.Согласно документу, который размещен на сайте Кремля, правительству РФ поручается «определить перечень недружественных иностранных государств».
Их дипломатическим представительствам и консульским учреждениям будет ограничена возможность принимать на работу российских граждан.
Лимит на «количество физических лиц, с которыми могут быть заключены договоры», должен определить кабмин. Россияне, трудоустроенные в посольствах недружественных стран сверх лимита, согласно указу Путина, должны быть уволены.
«Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего Указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное Правительством Российской Федерации, подлежат прекращению», - говорится в документе. Это решение принято «в целях защиты интересов и безопасности» России, подчеркивает Путин в указе. При этом при необходимости может быть введен полный запрет, следует из документа.
- Песков, немедленно составить полный список стран, враждебных России!
- Владимир Владимирович, не надо заморачиваться... Стоит взять список стран - членов ООН, и вычеркнуть оттуда тех, кому мы платим деньги. Остальные - это враги...
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25.04.2021 14:04 Відповісти
..так..пол-мира-"враги"...
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25.04.2021 14:40 Відповісти
...да....недаром жириновский пил в "********** собрании" за здоровье недоумка "трампа"...только этот "поц" ошибся....трамп-ничто,перед республиканской партией,которая и сейчас сожалеет,что недоумка выдвинули президентом...
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25.04.2021 14:41 Відповісти
Глава британської MI6 Мур: "Росія - країна, що об'єктивно слабшає" - Цензор.НЕТ 8557Глава британської MI6 Мур: "Росія - країна, що об'єктивно слабшає" - Цензор.НЕТ 9790
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25.04.2021 15:26 Відповісти
КУБАААААААААААААНЬ..............!!! ЖДИ НАСТОЯЩИХ КОЗАКОВ !)
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25.04.2021 23:37 Відповісти
У 1918 році параша було об'єктивно слабшою за імперію 1913 року.
І що? Починаючи із 1918 р. усе серйозне лайно, що трапляється у світі - від параші.
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26.04.2021 11:02 Відповісти
 
 