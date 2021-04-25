Глава британської MI6 Мур: "Росія - країна, що об'єктивно слабшає"
На сьогодні Російська Федерація є країною, яка "об'єктивно слабшає" і в економічному, і в демографічному планах.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в інтерв'ю Sunday Times заявив глава британської розвідки MI6 Річард Мур.
"Росія - країна, що об'єктивно слабшає в економічному і демографічному плані. Це дуже складний період", - зазначив Мур.
Він також прокоментував концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Зокрема, Лондон і Вашингтон попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення. На думку Мура, російська сторона не сумнівається у позиціях Британії і США з цього питання.
Крім того, Мур висловився стосовно звинувачень Чехії щодо російських спецслужб, які Прага звинуватила в причетності до вибухів боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.
"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивитеся на те, що відбувається навколо України, і нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми посилаємо Путіну чіткі сигнали", - підкреслив Мур.
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https://twitter.com/i/status/1386191494399381510 В Кировской области в районе деревень Зуи и Зуевка сделали платным железнодорожный переезд...
Пусть в следующий раз в таком прикиде поедет- бесплатно пропустят.
Такие уроды, как }{уйло и Патрушев не задумываясь запустят ядерные ракеты, когда поймут, что параше трындец в экономическом плане и скоро начнутся голодные бунты.
Тогда }{уйло и отъедет в свой рай, прихватив с собой половину населения Земли.
Она бала и есть просто навозная куча...
Твоїми би молитвами! І якнайбискоріше...
...главно, шо в Зеле уже тоже никто не сомневается -- нет его.
Царь-Горох наградил своего шута погремушкой.
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Их дипломатическим представительствам и консульским учреждениям будет ограничена возможность принимать на работу российских граждан.
Лимит на «количество физических лиц, с которыми могут быть заключены договоры», должен определить кабмин. Россияне, трудоустроенные в посольствах недружественных стран сверх лимита, согласно указу Путина, должны быть уволены.
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- Владимир Владимирович, не надо заморачиваться... Стоит взять список стран - членов ООН, и вычеркнуть оттуда тех, кому мы платим деньги. Остальные - это враги...
І що? Починаючи із 1918 р. усе серйозне лайно, що трапляється у світі - від параші.