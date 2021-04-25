Глава британської MI6 Мур: "Росія - країна, що об'єктивно слабшає"

На сьогодні Російська Федерація є країною, яка "об'єктивно слабшає" і в економічному, і в демографічному планах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в інтерв'ю Sunday Times заявив глава британської розвідки MI6 Річард Мур.

"Росія - країна, що об'єктивно слабшає в економічному і демографічному плані. Це дуже складний період", - зазначив Мур.

Він також прокоментував концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Зокрема, Лондон і Вашингтон попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення. На думку Мура, російська сторона не сумнівається у позиціях Британії і США з цього питання.

Крім того, Мур висловився стосовно звинувачень Чехії щодо російських спецслужб, які Прага звинуватила в причетності до вибухів боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивитеся на те, що відбувається навколо України, і нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми посилаємо Путіну чіткі сигнали", - підкреслив Мур.

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