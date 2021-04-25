РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9968 посетителей онлайн
Новости
8 875 47

Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение подать в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новости Армении.

"Я ухожу в отставку в День гражданина, и это символ того, что мы возвращаем народу власть, которую получили от народа", - заявил Пашинян.

Его партия будет участвовать в выборах, Пашинян также намерен баллотироваться в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Согласно конституции Армении, правительство подает прошение о своей отставке президенту после того, как это сделает премьер-министр страны. Члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демонстранты ворвались в здание армянского правительственного комплекса в Ереване с требованием отставки Пашиняна

Автор: 

Армения (829) отставка (3164) Пашинян Никол (127)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Ну шо курва,допоміг тобі твій Ху"ло?))
показать весь комментарий
25.04.2021 10:42 Ответить
+13
Прозападную? Ну ты и рассмешил.
показать весь комментарий
25.04.2021 10:50 Ответить
+11
Що там цікавого ?
https://www.dw.com/ru/pashinjan-zajavil-o-svoej-otstavke-s-posta-premera-v-aprele/a-57032208 Пашинян заявил о своей отставке с поста премьера в апреле

Звичайний політичний хід.І досить розумний.Різко згасив протести опозиції і дає непогані шанси на переобрання.
Таке собі перезавантаження.
показать весь комментарий
25.04.2021 10:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вот это уже интересно... путину пашинян был выгоден. Даже алиев не хотел , чтобы он уходил
показать весь комментарий
25.04.2021 10:41 Ответить
Наоборот, был невыгоден ибо гнул слишком прозападную линию
показать весь комментарий
25.04.2021 10:48 Ответить
Прозападную? Ну ты и рассмешил.
показать весь комментарий
25.04.2021 10:50 Ответить
Будь який вірменський політик був, є і буде проросійський. Пашенян серед них найменьш проросійський.
показать весь комментарий
25.04.2021 14:18 Ответить
Що там цікавого ?
https://www.dw.com/ru/pashinjan-zajavil-o-svoej-otstavke-s-posta-premera-v-aprele/a-57032208 Пашинян заявил о своей отставке с поста премьера в апреле

Звичайний політичний хід.І досить розумний.Різко згасив протести опозиції і дає непогані шанси на переобрання.
Таке собі перезавантаження.
показать весь комментарий
25.04.2021 10:52 Ответить
це мужній крок людини, що дійсно керує країною, а не грає роль керівника
показать весь комментарий
25.04.2021 11:11 Ответить
Докерувався до капітуляції кримнашист сраний
показать весь комментарий
25.04.2021 13:14 Ответить
Ну військова поразка від нього мало залежала. Але як політик - він викликає більше поваги ніж наш клоун чи шапкокрад
показать весь комментарий
27.04.2021 22:58 Ответить
Об отставке Пашинян заявил давно. Это сделано чтобы запустить досрочные парламентские выборы. А там уже кто победит. Не исключено что Пашинян
показать весь комментарий
25.04.2021 10:55 Ответить
Ну шо курва,допоміг тобі твій Ху"ло?))
показать весь комментарий
25.04.2021 10:42 Ответить
Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку - Цензор.НЕТ 1435 Как оаз Пашинян был нерукопожатен у Путина
показать весь комментарий
25.04.2021 10:48 Ответить
Потому Х.ло и не помогло потому что Пашинян плясал не под его дудку.
показать весь комментарий
25.04.2021 13:03 Ответить
Давно пора, зря резину тянул
показать весь комментарий
25.04.2021 10:43 Ответить
Пофігу.
показать весь комментарий
25.04.2021 10:46 Ответить
Мабуть тому що Америка признала геноцид зрадників.
показать весь комментарий
25.04.2021 10:46 Ответить
Пашинян похоронил 5000 армян
показать весь комментарий
25.04.2021 10:50 Ответить
Ух ты! Порох тоже захватывал территории сопредельного государства? Или ты зебуин ?
показать весь комментарий
25.04.2021 16:10 Ответить
Відразу видно справжнього громадянина. Таких в Україні нема.
показать весь комментарий
25.04.2021 10:52 Ответить
Вы что, порохоботы, и нашего президента до этого довести хотите?
показать весь комментарий
25.04.2021 10:57 Ответить
ага.. до зеленых соплей
показать весь комментарий
25.04.2021 11:39 Ответить
Вот, оказывается, почему армяшек вышибли из Карабаха:
Никол Пашинян: "Карабах всегда был убыточным и дотационным!"
показать весь комментарий
25.04.2021 10:58 Ответить
вся "економічна основа" НК-дві електростанції і золотий рудник.
Тепер у руках Азербайджану.
показать весь комментарий
25.04.2021 11:20 Ответить
Запустили к себе базу путинских монголоидов,теперь мира в Армении не будет никогда.
показать весь комментарий
25.04.2021 11:04 Ответить
Цікаво буде, якщо до влади у Вірменії прийде "обезбашений яструб", який поновить військові дії... По Лачинському коридору ********** не навозишся. Та й перерізать його - раз плюнуть - всі висоти, з півдня і з півночі - в руках азербайджанців. Це -не Саланг, коли найсильнішим озброєнням у "духів" були міномети, "Стінгери" і РПГ. У Азербайджану є серйозна артилерія, СРЗО і авіація з безпілотниками... А у блокаді, без *********** і продовольства, довго не протримаються "захисники Арцаху"... І бригада російська мало чим допоможе, бо буде в тому самому становищі - у "мишоловці"...
показать весь комментарий
25.04.2021 11:10 Ответить
нАверно опять какая то ******** многоходовочка намечается...
показать весь комментарий
25.04.2021 11:11 Ответить
Тем временем

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk заявил, что Анкара продает Киеву боевые беспилотники Bayraktar TB2 без предварительных условий, а сделка не направлена против России.

«Мы продаем беспилотники тому, кто это запрашивает, у нас нет никаких предварительных условий. Эта сделка [с Украиной] не против России», - сказал он.

По его словам, если у России появится потребность в турецкой военной продукции, то Анкара обязательно заключит с ней сделку. «Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть, что продать»,
показать весь комментарий
25.04.2021 11:12 Ответить
«В поражении в карабахской войне виновны прежние власти»
32 процента респондентов винят в поражении во второй карабахской войне бывшие власти Армении. Никола Пашиняна считают виновным 28,8 процента.
16,1 процента опрошенных считают причиной поражения участие в войне Турции, а 4,4 процента обвиняют отдельных офицеров минобороны Армении и армии обороны НК.
Несмотря на результаты войны, нашлись и те, кто считает, что армянская сторона не потерпела поражения. Это 10,2 процента респондентов.
30,7 процента опрошенных считают, что Армении нужно вернуть Шуши и Гадрут и семь районов вокруг НК - то есть вернуться к той ситуации, которая была до начала войны в Карабахе осенью 2020 года.
«3,1 процента отметили, что нужно признать территориальную целостность Азербайджана, сдать Арцах и завершить конфликт», - сообщил директор компании MPG Арам Навасардян.https://jam-news.net/ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-40-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80/
показать весь комментарий
25.04.2021 11:15 Ответить
всегда были кацапскими марионетками
показать весь комментарий
25.04.2021 11:16 Ответить
Я ухожу- точно так же начинал свою последнюю речь ельцин, когда покидал пост президента нарассеи, после чего пришло после взрывов домов *****. Я уже даже представляю, что там ***** теперь поставит вместо пашиняна
показать весь комментарий
25.04.2021 11:17 Ответить
Ну вот. Пашиняну объяснено кто он и что собой представляет. В контексте событий в Карабахе вернуться назад у него шансов нет. Теперь Москва может вполне поставить местного януковича у власти, и все путем. Классика: Москва использует местных идиотов для реализации московских планов, направленных против самих же местных идиотов.
показать весь комментарий
25.04.2021 11:21 Ответить
да уж хуже войны может быть только дружба с кацапией
показать весь комментарий
25.04.2021 11:33 Ответить
Армянам нужно умерить захватнический пыл и беречь сохраненное.Налаживать контакты с Алиевым,не смотря на вражду.Остальное-мечты на века.Украине нужен мирный Донбасс.Он и Крым упадут к нашим ногам без крови,как упала восточная Германия в руки ФРГ..И ФРГ до сих пор её толком не переварила из-за улусского яда.
показать весь комментарий
25.04.2021 11:44 Ответить
Хотите конспирологии?
Армянский ястреб начинает войну за Карабах, отвечает Азербайджан, обе мочат расиян, вписывается Расия, вписывается Турция, Украина молниеносно выходит в ОРДЛО на границу с Расией.
показать весь комментарий
25.04.2021 11:59 Ответить
У армян и то мозгов больше, чем у нашего Лоха.
Этого тяжелее будет просить пойти нах, чем Овоща.
Но - НАДО!!!
И чем скорее, тем лучше для Украины!
показать весь комментарий
25.04.2021 12:08 Ответить
Пашинян успевал и путлеру подлизнуть. Сейчас будет в этом раскаиваться.
показать весь комментарий
25.04.2021 12:12 Ответить
***** Пашінян
показать весь комментарий
25.04.2021 12:35 Ответить
жаль
показать весь комментарий
25.04.2021 13:46 Ответить
Пашиняна пу оччень недолюбливал и Армении не помог.
показать весь комментарий
26.04.2021 06:50 Ответить
 
 