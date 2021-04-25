Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение подать в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новости Армении.

"Я ухожу в отставку в День гражданина, и это символ того, что мы возвращаем народу власть, которую получили от народа", - заявил Пашинян.

Его партия будет участвовать в выборах, Пашинян также намерен баллотироваться в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Согласно конституции Армении, правительство подает прошение о своей отставке президенту после того, как это сделает премьер-министр страны. Члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

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