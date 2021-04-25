Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение подать в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы в стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новости Армении.
"Я ухожу в отставку в День гражданина, и это символ того, что мы возвращаем народу власть, которую получили от народа", - заявил Пашинян.
Его партия будет участвовать в выборах, Пашинян также намерен баллотироваться в качестве кандидата на пост премьер-министра.
Согласно конституции Армении, правительство подает прошение о своей отставке президенту после того, как это сделает премьер-министр страны. Члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
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+14 Саша Симпсон
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+11 Павло Макаренко
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https://www.dw.com/ru/pashinjan-zajavil-o-svoej-otstavke-s-posta-premera-v-aprele/a-57032208 Пашинян заявил о своей отставке с поста премьера в апреле
Звичайний політичний хід.І досить розумний.Різко згасив протести опозиції і дає непогані шанси на переобрання.
Таке собі перезавантаження.
Никол Пашинян: "Карабах всегда был убыточным и дотационным!"
Тепер у руках Азербайджану.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk заявил, что Анкара продает Киеву боевые беспилотники Bayraktar TB2 без предварительных условий, а сделка не направлена против России.
«Мы продаем беспилотники тому, кто это запрашивает, у нас нет никаких предварительных условий. Эта сделка [с Украиной] не против России», - сказал он.
По его словам, если у России появится потребность в турецкой военной продукции, то Анкара обязательно заключит с ней сделку. «Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть, что продать»,
32 процента респондентов винят в поражении во второй карабахской войне бывшие власти Армении. Никола Пашиняна считают виновным 28,8 процента.
16,1 процента опрошенных считают причиной поражения участие в войне Турции, а 4,4 процента обвиняют отдельных офицеров минобороны Армении и армии обороны НК.
Несмотря на результаты войны, нашлись и те, кто считает, что армянская сторона не потерпела поражения. Это 10,2 процента респондентов.
30,7 процента опрошенных считают, что Армении нужно вернуть Шуши и Гадрут и семь районов вокруг НК - то есть вернуться к той ситуации, которая была до начала войны в Карабахе осенью 2020 года.
«3,1 процента отметили, что нужно признать территориальную целостность Азербайджана, сдать Арцах и завершить конфликт», - сообщил директор компании MPG Арам Навасардян.https://jam-news.net/ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-40-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80/
Армянский ястреб начинает войну за Карабах, отвечает Азербайджан, обе мочат расиян, вписывается Расия, вписывается Турция, Украина молниеносно выходит в ОРДЛО на границу с Расией.
Этого тяжелее будет просить пойти нах, чем Овоща.
Но - НАДО!!!
И чем скорее, тем лучше для Украины!