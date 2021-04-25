Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян подав у відставку

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вирішив подати у відставку, щоб провести дострокові парламентські вибори в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини Вірменії.

"Я йду у відставку в День громадянина, і це символ того, що ми повертаємо народові владу, яку отримали від народу", - заявив Пашинян.

Його партія братиме участь у виборах, Пашинян також має намір балотуватися як кандидат на пост прем'єр-міністра.

Згідно з конституцією Вірменії, уряд подає прохання про свою відставку президенту після того, як це зробить прем'єр-міністр країни. Урядовці продовжують виконувати свої обов'язки до формування нового уряду.

Читайте також: Туреччина "рішуче засуджує" заяву Байдена про геноцид вірмен і закликає "виправити допущену грубу помилку"