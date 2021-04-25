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Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян подав у відставку

Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян подав у відставку

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вирішив подати у відставку, щоб провести дострокові парламентські вибори в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новини Вірменії.

"Я йду у відставку в День громадянина, і це символ того, що ми повертаємо народові владу, яку отримали від народу", - заявив Пашинян.

Його партія братиме участь у виборах, Пашинян також має намір балотуватися як кандидат на пост прем'єр-міністра.

Згідно з конституцією Вірменії, уряд подає прохання про свою відставку президенту після того, як це зробить прем'єр-міністр країни. Урядовці продовжують виконувати свої обов'язки до формування нового уряду.

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Автор: 

Вірменія (739) відставка (1473) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+14
Ну шо курва,допоміг тобі твій Ху"ло?))
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25.04.2021 10:42 Відповісти
+13
Прозападную? Ну ты и рассмешил.
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25.04.2021 10:50 Відповісти
+11
Що там цікавого ?
https://www.dw.com/ru/pashinjan-zajavil-o-svoej-otstavke-s-posta-premera-v-aprele/a-57032208 Пашинян заявил о своей отставке с поста премьера в апреле

Звичайний політичний хід.І досить розумний.Різко згасив протести опозиції і дає непогані шанси на переобрання.
Таке собі перезавантаження.
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25.04.2021 10:52 Відповісти
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А вот это уже интересно... путину пашинян был выгоден. Даже алиев не хотел , чтобы он уходил
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25.04.2021 10:41 Відповісти
Наоборот, был невыгоден ибо гнул слишком прозападную линию
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25.04.2021 10:48 Відповісти
Прозападную? Ну ты и рассмешил.
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25.04.2021 10:50 Відповісти
Будь який вірменський політик був, є і буде проросійський. Пашенян серед них найменьш проросійський.
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25.04.2021 14:18 Відповісти
Що там цікавого ?
https://www.dw.com/ru/pashinjan-zajavil-o-svoej-otstavke-s-posta-premera-v-aprele/a-57032208 Пашинян заявил о своей отставке с поста премьера в апреле

Звичайний політичний хід.І досить розумний.Різко згасив протести опозиції і дає непогані шанси на переобрання.
Таке собі перезавантаження.
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25.04.2021 10:52 Відповісти
це мужній крок людини, що дійсно керує країною, а не грає роль керівника
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25.04.2021 11:11 Відповісти
Докерувався до капітуляції кримнашист сраний
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25.04.2021 13:14 Відповісти
Ну військова поразка від нього мало залежала. Але як політик - він викликає більше поваги ніж наш клоун чи шапкокрад
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27.04.2021 22:58 Відповісти
Об отставке Пашинян заявил давно. Это сделано чтобы запустить досрочные парламентские выборы. А там уже кто победит. Не исключено что Пашинян
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25.04.2021 10:55 Відповісти
Ну шо курва,допоміг тобі твій Ху"ло?))
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25.04.2021 10:42 Відповісти
Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку - Цензор.НЕТ 1435 Как оаз Пашинян был нерукопожатен у Путина
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25.04.2021 10:48 Відповісти
Потому Х.ло и не помогло потому что Пашинян плясал не под его дудку.
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25.04.2021 13:03 Відповісти
Давно пора, зря резину тянул
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25.04.2021 10:43 Відповісти
Пофігу.
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25.04.2021 10:46 Відповісти
Мабуть тому що Америка признала геноцид зрадників.
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25.04.2021 10:46 Відповісти
Пашинян похоронил 5000 армян
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25.04.2021 10:50 Відповісти
Ух ты! Порох тоже захватывал территории сопредельного государства? Или ты зебуин ?
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25.04.2021 16:10 Відповісти
Відразу видно справжнього громадянина. Таких в Україні нема.
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25.04.2021 10:52 Відповісти
Вы что, порохоботы, и нашего президента до этого довести хотите?
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25.04.2021 10:57 Відповісти
ага.. до зеленых соплей
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25.04.2021 11:39 Відповісти
Вот, оказывается, почему армяшек вышибли из Карабаха:
Никол Пашинян: "Карабах всегда был убыточным и дотационным!"
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25.04.2021 10:58 Відповісти
вся "економічна основа" НК-дві електростанції і золотий рудник.
Тепер у руках Азербайджану.
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25.04.2021 11:20 Відповісти
Запустили к себе базу путинских монголоидов,теперь мира в Армении не будет никогда.
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25.04.2021 11:04 Відповісти
Цікаво буде, якщо до влади у Вірменії прийде "обезбашений яструб", який поновить військові дії... По Лачинському коридору ********** не навозишся. Та й перерізать його - раз плюнуть - всі висоти, з півдня і з півночі - в руках азербайджанців. Це -не Саланг, коли найсильнішим озброєнням у "духів" були міномети, "Стінгери" і РПГ. У Азербайджану є серйозна артилерія, СРЗО і авіація з безпілотниками... А у блокаді, без *********** і продовольства, довго не протримаються "захисники Арцаху"... І бригада російська мало чим допоможе, бо буде в тому самому становищі - у "мишоловці"...
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25.04.2021 11:10 Відповісти
нАверно опять какая то ******** многоходовочка намечается...
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25.04.2021 11:11 Відповісти
Тем временем

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk заявил, что Анкара продает Киеву боевые беспилотники Bayraktar TB2 без предварительных условий, а сделка не направлена против России.

«Мы продаем беспилотники тому, кто это запрашивает, у нас нет никаких предварительных условий. Эта сделка [с Украиной] не против России», - сказал он.

По его словам, если у России появится потребность в турецкой военной продукции, то Анкара обязательно заключит с ней сделку. «Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть, что продать»,
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25.04.2021 11:12 Відповісти
«В поражении в карабахской войне виновны прежние власти»
32 процента респондентов винят в поражении во второй карабахской войне бывшие власти Армении. Никола Пашиняна считают виновным 28,8 процента.
16,1 процента опрошенных считают причиной поражения участие в войне Турции, а 4,4 процента обвиняют отдельных офицеров минобороны Армении и армии обороны НК.
Несмотря на результаты войны, нашлись и те, кто считает, что армянская сторона не потерпела поражения. Это 10,2 процента респондентов.
30,7 процента опрошенных считают, что Армении нужно вернуть Шуши и Гадрут и семь районов вокруг НК - то есть вернуться к той ситуации, которая была до начала войны в Карабахе осенью 2020 года.
«3,1 процента отметили, что нужно признать территориальную целостность Азербайджана, сдать Арцах и завершить конфликт», - сообщил директор компании MPG Арам Навасардян.https://jam-news.net/ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-40-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80/
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25.04.2021 11:15 Відповісти
всегда были кацапскими марионетками
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25.04.2021 11:16 Відповісти
Я ухожу- точно так же начинал свою последнюю речь ельцин, когда покидал пост президента нарассеи, после чего пришло после взрывов домов *****. Я уже даже представляю, что там ***** теперь поставит вместо пашиняна
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25.04.2021 11:17 Відповісти
Ну вот. Пашиняну объяснено кто он и что собой представляет. В контексте событий в Карабахе вернуться назад у него шансов нет. Теперь Москва может вполне поставить местного януковича у власти, и все путем. Классика: Москва использует местных идиотов для реализации московских планов, направленных против самих же местных идиотов.
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25.04.2021 11:21 Відповісти
да уж хуже войны может быть только дружба с кацапией
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25.04.2021 11:33 Відповісти
Армянам нужно умерить захватнический пыл и беречь сохраненное.Налаживать контакты с Алиевым,не смотря на вражду.Остальное-мечты на века.Украине нужен мирный Донбасс.Он и Крым упадут к нашим ногам без крови,как упала восточная Германия в руки ФРГ..И ФРГ до сих пор её толком не переварила из-за улусского яда.
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25.04.2021 11:44 Відповісти
Хотите конспирологии?
Армянский ястреб начинает войну за Карабах, отвечает Азербайджан, обе мочат расиян, вписывается Расия, вписывается Турция, Украина молниеносно выходит в ОРДЛО на границу с Расией.
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25.04.2021 11:59 Відповісти
У армян и то мозгов больше, чем у нашего Лоха.
Этого тяжелее будет просить пойти нах, чем Овоща.
Но - НАДО!!!
И чем скорее, тем лучше для Украины!
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25.04.2021 12:08 Відповісти
Пашинян успевал и путлеру подлизнуть. Сейчас будет в этом раскаиваться.
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25.04.2021 12:12 Відповісти
***** Пашінян
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25.04.2021 12:35 Відповісти
жаль
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25.04.2021 13:46 Відповісти
Пашиняна пу оччень недолюбливал и Армении не помог.
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26.04.2021 06:50 Відповісти
 
 