У берегов Сирии обстреляли иранский танкер, минимум трое погибших, - СМИ

У берегов Сирии обстреляли иранский танкер, погибли по меньшей мере три человека.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Guardian.

Атака предположительно была осуществлена с помощью дрона.

По информации Сирийского центра мониторинга прав человека, в результате атаки были убиты трое сирийцев. Двое из них – члены экипажа корабля.

Сирийское проправительственное агентство Sana сообщило, что на корабле возник пожар в результате предположительно обстрела с дрона, со стороны ливанских территориальных вод.

Отмечается, что атака произошла после того, как в четверг в результате ударов Израиля был убит сирийский офицер, а три солдата - ранены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Турецкая артиллерия обстреляла базу РФ в Сирии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж