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У берегов Сирии обстреляли иранский танкер, минимум трое погибших, - СМИ

У берегов Сирии обстреляли иранский танкер, минимум трое погибших, - СМИ

У берегов Сирии обстреляли иранский танкер, погибли по меньшей мере три человека.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Guardian.

Атака предположительно была осуществлена с помощью дрона.

По информации Сирийского центра мониторинга прав человека, в результате атаки были убиты трое сирийцев. Двое из них – члены экипажа корабля.

Сирийское проправительственное агентство Sana сообщило, что на корабле возник пожар в результате предположительно обстрела с дрона, со стороны ливанских территориальных вод.

Отмечается, что атака произошла после того, как в четверг в результате ударов Израиля был убит сирийский офицер, а три солдата - ранены.

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Автор: 

Иран (2052) Сирия (3153)


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Топ комментарии
+18
Так Израиль "смотрит в глаза своему врагу" Вова учись.
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25.04.2021 11:22 Ответить
+9
Ему покуй и оно здесь не сидит.
ОНО щя сидит у телехфизора и просматривает свои архивы, там где ОНО ползает раком в труханах по сцене и когда ему аплодирует тупое СТАДО-БЫДЛА
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25.04.2021 11:46 Ответить
+8
А хто його знає?🙄
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25.04.2021 11:44 Ответить
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Так Израиль "смотрит в глаза своему врагу" Вова учись.
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25.04.2021 11:22 Ответить
за Ізраїлем - США та увесь сіоністській світ.
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25.04.2021 11:28 Ответить
А в кремле сидит Хабад.
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25.04.2021 15:28 Ответить
можливо, але ми цього напевно не знаємо.
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25.04.2021 15:33 Ответить
Ему покуй и оно здесь не сидит.
ОНО щя сидит у телехфизора и просматривает свои архивы, там где ОНО ползает раком в труханах по сцене и когда ему аплодирует тупое СТАДО-БЫДЛА
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25.04.2021 11:46 Ответить
Біля берегів Сирії обстріляли іранський танкер, щонайменше троє загиблих, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1460
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25.04.2021 12:16 Ответить
А Иран при чем?
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25.04.2021 11:22 Ответить
За компанию...
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25.04.2021 11:27 Ответить
Иран возит нефть с Сирии не законно.
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25.04.2021 11:41 Ответить
Он в Сирию возит. Там острый топливный кризис. Вплоть до того что нечем заправлять танки и самолеты.
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25.04.2021 16:05 Ответить
Ой, а кто это сделал?
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25.04.2021 11:35 Ответить
А хто його знає?🙄
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25.04.2021 11:44 Ответить
Таки ніхто.
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25.04.2021 15:29 Ответить
Щось "лаптями" засмерділо... Забули улюблену кацапську тактику? "Бий своїх, щоб потім звинуватить чужих...". Влупили по іранцях, звинуватять Ізраїль, танкери стануть рідше плавать, ціна на нафту підніметься, разом з ціною на газ... І у виграші "Кацапстан"...
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25.04.2021 11:48 Ответить
а ес c5e83b5a , Это не наши , это или ливанцы , или египтяне , а может быть иранцев совесть замечала , короче нас там нет 🤫🤔🙄
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25.04.2021 11:52 Ответить
а кто читал про кубино-израильскую войну???
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25.04.2021 12:25 Ответить
- 10 т 62 кубинцев с экипажами ещё 20 от незнания местности поломались 450 бравых брабудос выбыли по причине диаерии
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25.04.2021 12:38 Ответить
 
 