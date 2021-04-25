У берегов Сирии обстреляли иранский танкер, минимум трое погибших, - СМИ
У берегов Сирии обстреляли иранский танкер, погибли по меньшей мере три человека.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The Guardian.
Атака предположительно была осуществлена с помощью дрона.
По информации Сирийского центра мониторинга прав человека, в результате атаки были убиты трое сирийцев. Двое из них – члены экипажа корабля.
Сирийское проправительственное агентство Sana сообщило, что на корабле возник пожар в результате предположительно обстрела с дрона, со стороны ливанских территориальных вод.
Отмечается, что атака произошла после того, как в четверг в результате ударов Израиля был убит сирийский офицер, а три солдата - ранены.
Топ комментарии
+18 а ес #372967
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+9 Юрій Булкін
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+8 Michail Viktorovich
показать весь комментарий25.04.2021 11:44 Ответить Ссылка
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ОНО щя сидит у телехфизора и просматривает свои архивы, там где ОНО ползает раком в труханах по сцене и когда ему аплодирует тупое СТАДО-БЫДЛА