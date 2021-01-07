Турецкая артиллерия обстреляла базу РФ в Сирии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Артиллерия Турции обстреляла российскую базу а сирийском Тал-Тамре.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Обстрел произошел в момент, когда над военной базой кружили российские вертолеты.

Информацию о жертвах нет, разрушения видны на видео.

Напомним, 9 октября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган санкционировал третью за последние 2,5 года военную операцию в Сирии, которая получила название "Источник мира".

Целью военной операции "Источник мира" была нейтрализация "террористических элементов", которыми в Турции считают курдские отряды самообороны YPG.

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Также анонсировалось создание демилитаризованной "зоны безопасности" в 32-35 км на территории северо-восточной Сирии вдоль границы с Турцией.









