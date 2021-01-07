Турецкая артиллерия обстреляла базу РФ в Сирии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Артиллерия Турции обстреляла российскую базу а сирийском Тал-Тамре.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинский милитарный портал".
Обстрел произошел в момент, когда над военной базой кружили российские вертолеты.
Информацию о жертвах нет, разрушения видны на видео.
Напомним, 9 октября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган санкционировал третью за последние 2,5 года военную операцию в Сирии, которая получила название "Источник мира".
Целью военной операции "Источник мира" была нейтрализация "террористических элементов", которыми в Турции считают курдские отряды самообороны YPG.
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Также анонсировалось создание демилитаризованной "зоны безопасности" в 32-35 км на территории северо-восточной Сирии вдоль границы с Турцией.
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А если ещё и номер присвоили https://censor.net/ru/user/480584 и на ухо прилепили... то тут гордость элитности по полной вырисовывется! Только знай животное... Заколют...зарежут.. сдохнешь сам... результат одинаков!! )))
Расскажи... как сейчас маленькая Грузия запретила пролёт рашковоенных Ил-76 и они унизительно должны заходить в Армению через территорию Азербайджана... с полным отчётом о характере груза !!! То что твоя любимая рашка ..страна изгой и откровенно подлая и смердячая страна...сомнений нет ни у кого. Разве что у откровенных дегенератов...коим ты и являешься!))))
с камнем против брони ,ниче кроме красивого фото не будет
попробуй сам , если такой смелый ( или глупый )
спорт так сказать.........
тьощуваньку, парвалі два баяна...
але якщо дурням хочеться свята- вони його собі зліплять самі
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
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Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! ............., а не РЖУБЛЕЙ !!!,..
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