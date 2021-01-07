Турецька артилерія обстріляла базу РФ у Сирії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Артилерія Туреччини обстріляла російську базу в сирійському Тал-Тамре.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Український мілітарний портал".
Обстріл стався в момент, коли над військовою базою кружляли російські вертольоти.
Інформації про жертви немає, руйнування видно на відео.
Нагадаємо, 9 жовтня 2019 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган санкціонував третю за останні 2,5 року військову операцію в Сирії, яка отримала назву "Джерело світу".
Метою військової операції "Джерело світу" була нейтралізація "терористичних елементів", якими в Туреччині вважають курдські загони самооборони YPG.
Також анонсувалося створення демілітаризованої "зони безпеки" у 32-35 км на території північно-східної Сирії вздовж кордону з Туреччиною.
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А если ещё и номер присвоили https://censor.net/ru/user/480584 и на ухо прилепили... то тут гордость элитности по полной вырисовывется! Только знай животное... Заколют...зарежут.. сдохнешь сам... результат одинаков!! )))
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