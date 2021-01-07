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Турецька артилерія обстріляла базу РФ у Сирії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Артилерія Туреччини обстріляла російську базу в сирійському Тал-Тамре.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Український мілітарний портал".

Обстріл стався в момент, коли над військовою базою кружляли російські вертольоти.

Інформації про жертви немає, руйнування видно на відео.

Нагадаємо, 9 жовтня 2019 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган санкціонував третю за останні 2,5 року військову операцію в Сирії, яка отримала назву "Джерело світу".

Метою військової операції "Джерело світу" була нейтралізація "терористичних елементів", якими в Туреччині вважають курдські загони самооборони YPG.

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Також анонсувалося створення демілітаризованої "зони безпеки" у 32-35 км на території північно-східної Сирії вздовж кордону з Туреччиною.

Турецька артилерія обстріляла базу РФ у Сирії 01
Турецька артилерія обстріляла базу РФ у Сирії 02
Турецька артилерія обстріляла базу РФ у Сирії 03
Турецька артилерія обстріляла базу РФ у Сирії 04
Турецька артилерія обстріляла базу РФ у Сирії 05

Автор: 

обстріл (29128) росія (66021) Сирія (1869) Туреччина (3626)


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Топ коментарі
+118
Турецкая артиллерия обстреляла базу РФ в Сирии - Цензор.НЕТ 8480
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07.01.2021 13:10 Відповісти
+109
Турецкая артиллерия обстреляла базу РФ в Сирии - Цензор.НЕТ 4018
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07.01.2021 13:07 Відповісти
+100
смелее-смелее на бутылку, коцапы
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07.01.2021 13:06 Відповісти
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.. о !! Да тут появился сказочник реальный!!! Даже не стыдно назвать тебя откровенным идиотом! Подобный бред зачтён! Твой идиотизм непререкаем!))))
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07.01.2021 21:23 Відповісти
..кроме смердячих кацосайтов нигде никто и не говорит о какой то поддержке..))) Даже турецкая пресса и не заикается! Путин помог Эрдогану???? Ты окончательно дурноватый или ещё только полудурок?
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07.01.2021 23:15 Відповісти
...кстати..а чего ты стесняешься вывесить свою кацапсинскую тряпку возле своего ника!? Или думаешь, что форумчане не знают..что ты реальный кацапсина с минимальным уровнем мышления!? Так знают. Тут и своих дуриков достаточно... а уж когда кацапсина появляется... то сверкает ярко. Стоит тебе только пару слов наваять и сразу отпадают все вопросы и сомнения... в кацапском идиотизме!!))))
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07.01.2021 21:27 Відповісти
.. так животному всё одинаково... какой флаг над его свинарником! Ему это не нужно. Корыто с помоями... регулярно.. цепь подлиннее и жизнь удалась!)))
А если ещё и номер присвоили https://censor.net/ru/user/480584 и на ухо прилепили... то тут гордость элитности по полной вырисовывется! Только знай животное... Заколют...зарежут.. сдохнешь сам... результат одинаков!! )))
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07.01.2021 22:52 Відповісти
Моська ты тупорылая! Примитивизм твой настоль очевиден, что даже малейшего сомнения в откровенной дурости твоей нет априори! Ты даже понять не способно, зачем турки купили это говно с названием....С-400!! И понятия не имеешь о боевых действиях в Карабахе!! Твои познания ограничиваются статейками с рашкоСМИ и собственными домыслами. Ты даже не способно было осознать..что в Карабахе воевали руками армяшек и азербайджанцев твоя любимая рашка и Турция. И Турция на все 100 процентов раздавила все дутые достижения **непобедимой и легендарной** . По всем параметрам...начиная от уничтожения ПВО ( полного уничтожения) до полной парализации российских(армянских!!!) ВС. Вы даже сбив один Байрактар ... постоянно выставляли одно и то же фото... рассказывая о шести сбитых. И кроме рашкаСМИ никто и не заикался о сбитых Байрактарах. Кстати..Моська... А не скажешь..сколько кацапсинок уехали домой в деревянных макинтошах с Карабаха. Или указ запрещает заикаться о этом? Да и расскажи кацапсинка... когда началась войнушка в Карабахе и когда Азербайджан и Грузия закрыли ВП для транспортных рашко самолётов..что творилось в Сирии? Расскажи .. что жрали почти 2 недели кацапсинские вояки в Сирии? Расскажи... как их перевели на сухпай и полностью прекратились поставки продовольствия для рашкотварей. Ещё чуть чуть и полезли бы грабить и воровать еду...как в Приштине, когда рашкодесантников-воров ловила военная полиция KFOR и передавала рашкокомандирам!))))
Расскажи... как сейчас маленькая Грузия запретила пролёт рашковоенных Ил-76 и они унизительно должны заходить в Армению через территорию Азербайджана... с полным отчётом о характере груза !!! То что твоя любимая рашка ..страна изгой и откровенно подлая и смердячая страна...сомнений нет ни у кого. Разве что у откровенных дегенератов...коим ты и являешься!))))
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07.01.2021 23:13 Відповісти
Ну, в турецких помидорах, каких-нибудь блох они конечно найдут, не без этого естественно
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07.01.2021 14:26 Відповісти
Курды забрасывают камнями РАБссиянскую бронетехнику в городе Айн-Эль-Араб
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07.01.2021 14:04 Відповісти
Турецька артилерія обстріляла базу РФ у Сирії - Цензор.НЕТ 348
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07.01.2021 14:05 Відповісти
точно глухонемой
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07.01.2021 14:28 Відповісти
сенатор , фото которое ты прилепил , ни разу , не в тему
с камнем против брони ,ниче кроме красивого фото не будет
попробуй сам , если такой смелый ( или глупый )
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07.01.2021 19:11 Відповісти
важливий факт відношення до кацапорилих ,а буде і граната замість каменя,можеш балалаєшнику не сумніватись.
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10.01.2021 10:42 Відповісти
дело в том что курды вообще во всех кидаются камнями даже друг в друга..... национальный
спорт так сказать.........
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10.01.2021 08:33 Відповісти
В счастливые кацапские семьи прибыли праздничные похоронки и путинская помощь на поминальную пьянку....Бухать будут, морды друг другу бить будут - веселуха....
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07.01.2021 14:11 Відповісти
І яка їх кількість? Якусь дурню сфоткали, жодної машини, жодного 200-го, а ми стрибаємо від радощів! Де контрольний у голову, щоб радіти з впевненісттю?
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07.01.2021 14:29 Відповісти
И так сойдет! Давно подмечено "дурень думкою багатіє!.
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07.01.2021 16:39 Відповісти
Харанілі тьощу ваньку, парвалі два баяна...
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07.01.2021 16:43 Відповісти
***** опять бульдозерами будет давить турецкие помидоры . а соловьев и скабеева обрыгаясь пометом будут визжать что эрдоган опять положил хрен на ихнюю бензоколонку
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07.01.2021 20:17 Відповісти
Хана турецким помидорам!
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07.01.2021 14:13 Відповісти
Біда та й годі...
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08.01.2021 12:44 Відповісти
Мавзоленйных Лохов мочат даже в ЦАР В Сирии,Карабахе и Ливии только тренировка для Эрдогана...
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07.01.2021 14:13 Відповісти
чючєло квартальне, вчись у дяді Ердогана.
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07.01.2021 14:16 Відповісти
Вай-вай -вай чтоже ты сделал Эрдоган ?сейчас мне прилетса 143 миллионной арду обнуленных рабов снова осбяснит сто такое "кинжал в спину" .и помидоры Турецкие не вкусные ))))))))
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07.01.2021 14:44 Відповісти
Это просто такие брачные игры Эрдогана И *****, в перспективе все это ниочем.
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07.01.2021 16:55 Відповісти
"..Информацию о жертвах нет,.."
але якщо дурням хочеться свята- вони його собі зліплять самі
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07.01.2021 14:52 Відповісти
82 міна у воронці на другому відео до обстрілу не має ніякого вдношення.
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07.01.2021 14:54 Відповісти
Почему не имеет? Она была подготовлена к применению, снаряжена навеской пороха, но тут - упсссс .... прилетело совсем близко и она подпрыгнув от взрыва упала в появившуюся воронку. Это один вариант. Второй вариант - мина без взрывателя, поэтому можно предположить, что это дополнительный возбудитель негодования у домохозяек - одно дело просто воронка или просто мина, а совсем другое когда мина в воронке, это же просто откровенный фошызем
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07.01.2021 18:00 Відповісти
Згоден з тим, що використана в воронці для антуражу.
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07.01.2021 20:39 Відповісти
На лента.сру вышла новость, что ***** решил вылезти их бункера и первым делом навестить Асадушку-душегубца. Так это, видно, подготовка к визиту началась.
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07.01.2021 14:57 Відповісти
Ятаган встромили... е-е-е... у спину, так би мовити...
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07.01.2021 15:07 Відповісти
Гарне вітання москаликам від турків .
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07.01.2021 16:21 Відповісти
А что это показали не выпущенную из миномета 120 ку ? Миротворцы собирались применить ?
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07.01.2021 15:38 Відповісти
Ком.батареї треба орден Хмельницького
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07.01.2021 15:51 Відповісти
Знову Ердоган путену по губам провів )
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07.01.2021 16:01 Відповісти
Гарна новина
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07.01.2021 16:01 Відповісти
Турецька артилерія обстріляла базу РФ у Сирії - Цензор.НЕТ 5474
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07.01.2021 17:10 Відповісти
У руSSни должна гореть земля под ногами, по всему миру.
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07.01.2021 17:45 Відповісти
"Маловато,понимаешь. Маловато будет." (с)
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07.01.2021 18:43 Відповісти
Херня. Брошенные здания обстреляли.
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07.01.2021 19:43 Відповісти
..а кацапсинки свои аквафреши над всеми заброшенными базами развешивают? Посмотрите внимательно видео....))) Крайние кадры... Отлично видно кацапсинскую тряпку...)))) А то что база имеет такой вид...так ничего нового нет. Именно в таком виде и на таких засранных базах сидели кацапсины и в Приштине, и при цунами в Банда Ачехе... Кацапские гореспасатели сидели в такой грязи..что рядом стоящие поляки , обустроившие свой лагерь ..казались с иной планеты. Главное кацапская тряпка болталась над туалетом-ямой вырытом рядом и обнесённый черной плёнкой. Псины никогда порядком и чистотой не заморачивались... )))
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07.01.2021 21:20 Відповісти
скажем так, хан Ердоган московського друга посадив на бутилку в Карабасі і забороняє злазити
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07.01.2021 20:20 Відповісти
вери гуд, спасибо!
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07.01.2021 23:03 Відповісти
Не знаю як і шо, але якщо влучно по козлах то схвалюю
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08.01.2021 00:15 Відповісти
Подарки от Деда Мороза в восточном стиле.
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08.01.2021 03:30 Відповісти
Видимо, снаряды заблудились.
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08.01.2021 03:31 Відповісти
Турецька артилерія обстріляла базу РФ у Сирії - Цензор.НЕТ 9761
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08.01.2021 09:05 Відповісти
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА , - 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . . . . .. . ..........
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! ............., а не РЖУБЛЕЙ !!!,..
!!!
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08.01.2021 09:05 Відповісти
Там и до обстрела было примерно то же самое
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08.01.2021 09:53 Відповісти
Хоч якась хороша новина
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08.01.2021 12:16 Відповісти
А по чому видно, що це Російська військова база? Де росіяни, де прапор РФ над базою? Техніка радянська, так вона і в українській армії є. Адміни не поспішають з радістю?
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09.01.2021 21:19 Відповісти
схема уже понятна- что бы поговорить с лапотными для начала им нужно вломать звиздюлей.
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10.01.2021 08:35 Відповісти
Ай да Эрдоган - титановые яйца!
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10.01.2021 11:23 Відповісти
Слабовато буде. Наступного разу не розчаруйте мене, турки.
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10.01.2021 11:53 Відповісти
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