Біля берегів Сирії обстріляли іранський танкер, щонайменше троє загиблих, - ЗМІ

Біля берегів Сирії обстріляли іранський танкер, загинули щонайменше три людини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The Guardian.

Атаку, імовірно, було здійснено за допомогою дрона.

За інформацією сирійського центру моніторингу прав людини, унаслідок атаки було вбито тртох сирійців. Двоє із них - члени екіпажу корабля.

Сирійське проурядове агентство Sana повідомило, що на кораблі виникла пожежа імовірно унаслідок обстрілу з дрона, з боку ліванських територіальних вод.

Зазначається, що атака сталася після того, як в четвер унаслідок ударів Ізраїлю був убитий сирійський офіцер, а три солдати зазнали поранень.

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