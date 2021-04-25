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Біля берегів Сирії обстріляли іранський танкер, щонайменше троє загиблих, - ЗМІ

Біля берегів Сирії обстріляли іранський танкер, щонайменше троє загиблих, - ЗМІ

Біля берегів Сирії обстріляли іранський танкер, загинули щонайменше три людини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The Guardian.

Атаку, імовірно, було здійснено за допомогою дрона.

За інформацією сирійського центру моніторингу прав людини, унаслідок атаки було вбито тртох сирійців. Двоє із них - члени екіпажу корабля.

Сирійське проурядове агентство Sana повідомило, що на кораблі виникла пожежа імовірно унаслідок обстрілу з дрона, з боку ліванських територіальних вод.

Зазначається, що атака сталася після того, як в четвер унаслідок  ударів Ізраїлю був убитий сирійський офіцер, а три солдати зазнали поранень.

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Автор: 

Іран (2306) Сирія (1873)


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Топ коментарі
+18
Так Израиль "смотрит в глаза своему врагу" Вова учись.
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25.04.2021 11:22 Відповісти
+9
Ему покуй и оно здесь не сидит.
ОНО щя сидит у телехфизора и просматривает свои архивы, там где ОНО ползает раком в труханах по сцене и когда ему аплодирует тупое СТАДО-БЫДЛА
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25.04.2021 11:46 Відповісти
+8
А хто його знає?🙄
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25.04.2021 11:44 Відповісти
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Так Израиль "смотрит в глаза своему врагу" Вова учись.
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25.04.2021 11:22 Відповісти
за Ізраїлем - США та увесь сіоністській світ.
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25.04.2021 11:28 Відповісти
А в кремле сидит Хабад.
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25.04.2021 15:28 Відповісти
можливо, але ми цього напевно не знаємо.
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25.04.2021 15:33 Відповісти
Ему покуй и оно здесь не сидит.
ОНО щя сидит у телехфизора и просматривает свои архивы, там где ОНО ползает раком в труханах по сцене и когда ему аплодирует тупое СТАДО-БЫДЛА
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25.04.2021 11:46 Відповісти
Біля берегів Сирії обстріляли іранський танкер, щонайменше троє загиблих, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1460
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25.04.2021 12:16 Відповісти
А Иран при чем?
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25.04.2021 11:22 Відповісти
За компанию...
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25.04.2021 11:27 Відповісти
Иран возит нефть с Сирии не законно.
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25.04.2021 11:41 Відповісти
Он в Сирию возит. Там острый топливный кризис. Вплоть до того что нечем заправлять танки и самолеты.
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25.04.2021 16:05 Відповісти
Ой, а кто это сделал?
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25.04.2021 11:35 Відповісти
А хто його знає?🙄
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25.04.2021 11:44 Відповісти
Таки ніхто.
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25.04.2021 15:29 Відповісти
Щось "лаптями" засмерділо... Забули улюблену кацапську тактику? "Бий своїх, щоб потім звинуватить чужих...". Влупили по іранцях, звинуватять Ізраїль, танкери стануть рідше плавать, ціна на нафту підніметься, разом з ціною на газ... І у виграші "Кацапстан"...
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25.04.2021 11:48 Відповісти
а ес c5e83b5a , Это не наши , это или ливанцы , или египтяне , а может быть иранцев совесть замечала , короче нас там нет 🤫🤔🙄
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25.04.2021 11:52 Відповісти
а кто читал про кубино-израильскую войну???
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25.04.2021 12:25 Відповісти
- 10 т 62 кубинцев с экипажами ещё 20 от незнания местности поломались 450 бравых брабудос выбыли по причине диаерии
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25.04.2021 12:38 Відповісти
 
 