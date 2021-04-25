В заброшенном колодце на окраине села на Одесчине нашли четыре трупа
В воскресенье, 25 апреля, в Одесской области в заброшенном колодце были найдены мертвыми двое местных жителей, а также двое неизвестных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Событие произошло сегодня около полудня в поле на окраине села Плахтиевка Белгород-Днестровского района.
В заброшенном колодце были найдены мертвыми местные жители - супруги Бондаренко (1986, 1988 г. р.), а также двое неустановленных мужчин.
Обстоятельства смерти выясняются.
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+27 Виктор Ли #292636
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+20 Шрек Баблокат
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+16 Oleksandr Boiko
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Теперь и в Украине.
если убили сразу пару, то высока вероятность, что из-за жилья..
Чтобы еще внуки долг дедушки за повышенный комфорт продолжали оплачивать!
А кто хаосом руководит,контролирует и убийства.
Ты статистику посмотри.
Украина по убийства,Сомали обошла.
Украина 6.20
россия 9.20
http://www.statdata.ru/ubijstva-po-stranam-mira Убийства в мире по странам (или зависимым территориям, административно-территориальным единицам и т.п.)
беспредел так беспредел - да, зебилы?
Виродки комуняцькі, що тут ще казати...