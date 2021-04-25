В заброшенном колодце на окраине села на Одесчине нашли четыре трупа

В воскресенье, 25 апреля, в Одесской области в заброшенном колодце были найдены мертвыми двое местных жителей, а также двое неизвестных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Событие произошло сегодня около полудня в поле на окраине села Плахтиевка Белгород-Днестровского района.

В заброшенном колодце были найдены мертвыми местные жители - супруги Бондаренко (1986, 1988 г. р.), а также двое неустановленных мужчин.

Обстоятельства смерти выясняются.

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