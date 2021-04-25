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У покинутому колодязі на околиці села на Одещині знайшли чотири трупи

У покинутому колодязі на околиці села на Одещині знайшли чотири трупи

У неділю, 25 квітня, в Одеській області в покинутому колодязі знайшли мертвими двох місцевих жителів, а також двох невідомих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Подія сталася сьогодні близько опівдня в полі поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району.

У покинутому колодязі знайдено мертвими місцевих жителів - подружжя Бондаренків (1986, 1988 р.н.), а також двох невідомих чоловіків.

Обставини смерті з'ясовуються.

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Автор: 

Одеська область (3357) смерть (6789)


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Топ коментарі
+27
І першого треба посадити міністра юстиції,бо такого дебіла ще Україна не бачила.
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25.04.2021 12:57 Відповісти
+20
ага.. этот игил называется "черные риелторы"..
если убили сразу пару, то высока вероятность, что из-за жилья..
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25.04.2021 12:54 Відповісти
+16
краще б ти там опинився, щоб фігню всяку не писав
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25.04.2021 12:53 Відповісти
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Игил.
Теперь и в Украине.
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25.04.2021 12:51 Відповісти
краще б ти там опинився, щоб фігню всяку не писав
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25.04.2021 12:53 Відповісти
ага.. этот игил называется "черные риелторы"..
если убили сразу пару, то высока вероятность, что из-за жилья..
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25.04.2021 12:54 Відповісти
Чёрные риэлторы в деревне? Не смешно. Но почему никто не обеспокоился исчезновением односельчан? Вздохнули с облегчением, небось...
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26.04.2021 06:04 Відповісти
скорее руский мир !
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25.04.2021 12:54 Відповісти
НКВД, яке списувало кинутих в колодязі на бандерівців...
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25.04.2021 16:11 Відповісти
такие-то в селе теперь санкции!
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25.04.2021 13:06 Відповісти
Тагил
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25.04.2021 13:27 Відповісти
Надо строить дополнительные тюрьмы,повышать сроки.А не наоборот.
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25.04.2021 12:53 Відповісти
І першого треба посадити міністра юстиції,бо такого дебіла ще Україна не бачила.
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25.04.2021 12:57 Відповісти
Причем - в платную камеру!
Чтобы еще внуки долг дедушки за повышенный комфорт продолжали оплачивать!
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25.04.2021 21:21 Відповісти
Дак отсутствие закона и есть хаос.
А кто хаосом руководит,контролирует и убийства.
Ты статистику посмотри.
Украина по убийства,Сомали обошла.
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25.04.2021 12:56 Відповісти
До рашки нам еще очень далеко...
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25.04.2021 13:01 Відповісти
убийств нп 100 000 населения...
Украина 6.20
россия 9.20
http://www.statdata.ru/ubijstva-po-stranam-mira Убийства в мире по странам (или зависимым территориям, административно-территориальным единицам и т.п.)
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25.04.2021 13:32 Відповісти
Чушь собачья! Ссылку пришли на статистику по убийствам. Небось ее на ФБ Соловьева нашел. Тебе надо не фатеев а фаДеев подписываться, был такой советсткий сказочник, выдумал Молодую Гвардию.
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25.04.2021 14:07 Відповісти
Не было ты тролина в Сомали.
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26.04.2021 11:06 Відповісти
Следует наградить Авакова за "успешную" реформу полиции
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25.04.2021 13:12 Відповісти
У меня при посьбе зафиксировать факт вымогательства полиция стала на защиту теперь уже доказать, что преступником тяжело и родственники полиции везде замешаны, с помощью ссыкунов полиции фабрикуют материалы и уничтожают доказательства. Полиция - выродки
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25.04.2021 18:26 Відповісти
СМИ узнали о гибели двух человек при взрыве гранаты в Новоуральске
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25.04.2021 13:15 Відповісти
отравились сероводородом
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25.04.2021 13:15 Відповісти
все четверо полезли в нафиг не нужный колодец одновременно? или то у тебя сарказм такой..
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25.04.2021 16:35 Відповісти
..Зеля со своей на 100500 профуроршей, Авэ-ков и пещерное правосудие, усугубившие отравление всей системы, тут совсем ни при чём..
беспредел так беспредел - да, зебилы?
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25.04.2021 13:31 Відповісти
Дык самоубийство, это ж очевидно.
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25.04.2021 17:23 Відповісти
Грибами отруїлися... 🍄🍄🍄
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25.04.2021 18:30 Відповісти
такого еще не было
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25.04.2021 20:36 Відповісти
А может просто не писали?
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26.04.2021 09:14 Відповісти
Згадується історія як кацапська НКВС в криниці на Західній Україні скидала тіла замордованих селян яких підозрювали в співпраці з ОУН УПА і все валили на воїнів УПА, на весь світ розповідая казки що то бендерівці кидали вбитих селян по криницях
Виродки комуняцькі, що тут ще казати...
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25.04.2021 23:30 Відповісти
ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДОЛЖНА БЫТЬ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ !!!
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25.04.2021 23:34 Відповісти
 
 