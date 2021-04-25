У покинутому колодязі на околиці села на Одещині знайшли чотири трупи

У неділю, 25 квітня, в Одеській області в покинутому колодязі знайшли мертвими двох місцевих жителів, а також двох невідомих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Подія сталася сьогодні близько опівдня в полі поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району.

У покинутому колодязі знайдено мертвими місцевих жителів - подружжя Бондаренків (1986, 1988 р.н.), а також двох невідомих чоловіків.

Обставини смерті з'ясовуються.

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