У покинутому колодязі на околиці села на Одещині знайшли чотири трупи
У неділю, 25 квітня, в Одеській області в покинутому колодязі знайшли мертвими двох місцевих жителів, а також двох невідомих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Подія сталася сьогодні близько опівдня в полі поблизу села Плахтіївка Білгород-Дністровського району.
У покинутому колодязі знайдено мертвими місцевих жителів - подружжя Бондаренків (1986, 1988 р.н.), а також двох невідомих чоловіків.
Обставини смерті з'ясовуються.
Топ коментарі
+27 Виктор Ли #292636
показати весь коментар25.04.2021 12:57 Відповісти Посилання
+20 Шрек Баблокат
показати весь коментар25.04.2021 12:54 Відповісти Посилання
+16 Oleksandr Boiko
показати весь коментар25.04.2021 12:53 Відповісти Посилання
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Теперь и в Украине.
если убили сразу пару, то высока вероятность, что из-за жилья..
Чтобы еще внуки долг дедушки за повышенный комфорт продолжали оплачивать!
А кто хаосом руководит,контролирует и убийства.
Ты статистику посмотри.
Украина по убийства,Сомали обошла.
Украина 6.20
россия 9.20
http://www.statdata.ru/ubijstva-po-stranam-mira Убийства в мире по странам (или зависимым территориям, административно-территориальным единицам и т.п.)
беспредел так беспредел - да, зебилы?
Виродки комуняцькі, що тут ще казати...