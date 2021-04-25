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Правительство Армении ушло в отставку вслед за премьером

Правительство Армении ушло в отставку вслед за премьером

Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В соответствии со статьей 158 Конституции Армении, правительство подает прошение о своей отставке президенту в день подачи премьером прошения об отставке, либо в день первой сессии новоизбранного парламента, выражения недоверия правительству, неодобрения программы правительства.

Члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку

Позднее в воскресенье президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства. "На основании статьи 130 Конституции Армении принять отставку правительства", - говорится в указе, размещенном на сайте президента Армении.

Как сообщалось, в воскресенье, 25 апреля Пашинян заявил о своей отставке.

"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов", - сказал Пашинян в своем телеобращении в воскресенье.

Армения (830) отставка (3164) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+4
Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики Никола Пашиняна. Источник: https://censor.net/ru/n3261846

Нажаль кацапи домоглись відставки прозахідного Пашиняня, але подивимся.
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25.04.2021 13:17 Ответить
+2
Тю! От у нас уряд працював взагалі без програми, і шо? Якись вони дикі. Не те, що "цивілізована" влада "новьіх ліц" в Україні!
Ці порушують закони та либяться в камери, знімають відосики та викладають постики і як з гуся вода! Ось де перемога демократії!
Аж матюкатись хочеться
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25.04.2021 13:48 Ответить
+1
за 3 года премьерства "прозападного" от Пашиняна последовало ровно НИХРЕНА.

Введите в поисковую строку "реформы Пашиняна" и обнаружте, что это выражение не имеет за собой НИЧЕГО.

И не нужно нести бред о "его ситуации". В его ситуации любой "прозападный" политик СЕЛ БЫ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ ПО КАРАБАХУ на следующий день после получения власти в стране. Чего Пашинян не сделал ни сразу после получения должности, ни даже после сокрушительного поражения в войне. При этом динамично, с удовольствием и похрюкивая, подмахивал ********* все 3 года премьерства.

Вот, собственно и вся правда про Пашиняна.
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25.04.2021 19:41 Ответить
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Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики Никола Пашиняна. Источник: https://censor.net/ru/n3261846

Нажаль кацапи домоглись відставки прозахідного Пашиняня, але подивимся.
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25.04.2021 13:17 Ответить
этот не тот "прозападный" паштетян, который вопил, выпрыгивая из ************* памаги!!!!"?
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25.04.2021 16:34 Ответить
І ти б випригував на його місці
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25.04.2021 18:10 Ответить
ну с такой то "прозападностью", как у паштетяна - несомненно.
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26.04.2021 11:11 Ответить
за 3 года премьерства "прозападного" от Пашиняна последовало ровно НИХРЕНА.

Введите в поисковую строку "реформы Пашиняна" и обнаружте, что это выражение не имеет за собой НИЧЕГО.

И не нужно нести бред о "его ситуации". В его ситуации любой "прозападный" политик СЕЛ БЫ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ ПО КАРАБАХУ на следующий день после получения власти в стране. Чего Пашинян не сделал ни сразу после получения должности, ни даже после сокрушительного поражения в войне. При этом динамично, с удовольствием и похрюкивая, подмахивал ********* все 3 года премьерства.

Вот, собственно и вся правда про Пашиняна.
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25.04.2021 19:41 Ответить
Ти або кацап, або пукіна дуже поважаєш.
Ті хто клав на пукіна з керівництва Арменії і є прозахідні люди і тому для пукіна принципово закінчити політичну кар єру Пашиняна.
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25.04.2021 21:34 Ответить
а далі що? поставлять нового прем'єра від кацапні і що, знову в атаку на айзерів підуть? )
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26.04.2021 00:23 Ответить
Карабах то їх "прєлєсть" яка їм ніколи не дасть спокою, незважаючи хто там у владі.
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26.04.2021 17:26 Ответить
молчали 3 года в тряпочку "прозападные" люди из "руководства Армении". Могли сесть за стол переговоров с Алиевым? Могли. Не сели. Могли послать нахер путлера с его ОДКБ? Могли. Не послали. Могли не закупать оружие 3 года в *********? Могли. Закупали и в ещё большие долги влезли. Лично Пашинян одобрял и "соглашения" подписывал.

Карьера Пашиняна была уничтожена самим Пашиняном ровно в тот момент, когда получив всю полноту власти он не послал путлера и рашку, а стал с наслаждением причмокивая, сосать у путлера "великоармянское" молочко. Выполняя все указания и требования путлера...
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26.04.2021 00:51 Ответить
Тю! От у нас уряд працював взагалі без програми, і шо? Якись вони дикі. Не те, що "цивілізована" влада "новьіх ліц" в Україні!
Ці порушують закони та либяться в камери, знімають відосики та викладають постики і як з гуся вода! Ось де перемога демократії!
Аж матюкатись хочеться
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25.04.2021 13:48 Ответить
 
 