Правительство Армении ушло в отставку вслед за премьером
Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики Никола Пашиняна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В соответствии со статьей 158 Конституции Армении, правительство подает прошение о своей отставке президенту в день подачи премьером прошения об отставке, либо в день первой сессии новоизбранного парламента, выражения недоверия правительству, неодобрения программы правительства.
Члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.
Позднее в воскресенье президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства. "На основании статьи 130 Конституции Армении принять отставку правительства", - говорится в указе, размещенном на сайте президента Армении.
Как сообщалось, в воскресенье, 25 апреля Пашинян заявил о своей отставке.
"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов", - сказал Пашинян в своем телеобращении в воскресенье.
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Нажаль кацапи домоглись відставки прозахідного Пашиняня, але подивимся.
Введите в поисковую строку "реформы Пашиняна" и обнаружте, что это выражение не имеет за собой НИЧЕГО.
И не нужно нести бред о "его ситуации". В его ситуации любой "прозападный" политик СЕЛ БЫ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ ПО КАРАБАХУ на следующий день после получения власти в стране. Чего Пашинян не сделал ни сразу после получения должности, ни даже после сокрушительного поражения в войне. При этом динамично, с удовольствием и похрюкивая, подмахивал ********* все 3 года премьерства.
Вот, собственно и вся правда про Пашиняна.
Ті хто клав на пукіна з керівництва Арменії і є прозахідні люди і тому для пукіна принципово закінчити політичну кар єру Пашиняна.
Карьера Пашиняна была уничтожена самим Пашиняном ровно в тот момент, когда получив всю полноту власти он не послал путлера и рашку, а стал с наслаждением причмокивая, сосать у путлера "великоармянское" молочко. Выполняя все указания и требования путлера...
Ці порушують закони та либяться в камери, знімають відосики та викладають постики і як з гуся вода! Ось де перемога демократії!
Аж матюкатись хочеться