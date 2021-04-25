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Уряд Вірменії пішов у відставку слідом за прем'єром

Уряд Вірменії пішов у відставку слідом за прем'єром

Уряд Вірменії пішов у відставку в повному складі у зв'язку з відставкою прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до статті 158 Конституції Вірменії, уряд подає прохання про свою відставку президенту в день подачі прем'єром прохання про відставку або в день першої сесії новообраного парламенту, висловлення недовіри уряду, несхвалення програми уряду.

Урядовці продовжують виконувати свої обов'язки до формування нового уряду.

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Згодом у неділю президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку уряду. "На підставі статті 130  Конституції Вірменії прийняти відставку уряду", - йдеться в указі, розміщеному на сайті президента Вірменії.

Як повідомлялося, в неділю, 25 квітня, Пашинян заявив про свою відставку.

"Сьогодні я подаю у відставку для проведення позачергових парламентських виборів. Продовжу виконувати обов'язки прем'єр-міністра до проведення виборів", - сказав Пашинян у своєму телезверненні в неділю.

Автор: 

Вірменія (739) відставка (1473) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+4
Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики Никола Пашиняна. Источник: https://censor.net/ru/n3261846

Нажаль кацапи домоглись відставки прозахідного Пашиняня, але подивимся.
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25.04.2021 13:17 Відповісти
+2
Тю! От у нас уряд працював взагалі без програми, і шо? Якись вони дикі. Не те, що "цивілізована" влада "новьіх ліц" в Україні!
Ці порушують закони та либяться в камери, знімають відосики та викладають постики і як з гуся вода! Ось де перемога демократії!
Аж матюкатись хочеться
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25.04.2021 13:48 Відповісти
+1
за 3 года премьерства "прозападного" от Пашиняна последовало ровно НИХРЕНА.

Введите в поисковую строку "реформы Пашиняна" и обнаружте, что это выражение не имеет за собой НИЧЕГО.

И не нужно нести бред о "его ситуации". В его ситуации любой "прозападный" политик СЕЛ БЫ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ ПО КАРАБАХУ на следующий день после получения власти в стране. Чего Пашинян не сделал ни сразу после получения должности, ни даже после сокрушительного поражения в войне. При этом динамично, с удовольствием и похрюкивая, подмахивал ********* все 3 года премьерства.

Вот, собственно и вся правда про Пашиняна.
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25.04.2021 19:41 Відповісти
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Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики Никола Пашиняна. Источник: https://censor.net/ru/n3261846

Нажаль кацапи домоглись відставки прозахідного Пашиняня, але подивимся.
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25.04.2021 13:17 Відповісти
этот не тот "прозападный" паштетян, который вопил, выпрыгивая из ************* памаги!!!!"?
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25.04.2021 16:34 Відповісти
І ти б випригував на його місці
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25.04.2021 18:10 Відповісти
ну с такой то "прозападностью", как у паштетяна - несомненно.
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26.04.2021 11:11 Відповісти
за 3 года премьерства "прозападного" от Пашиняна последовало ровно НИХРЕНА.

Введите в поисковую строку "реформы Пашиняна" и обнаружте, что это выражение не имеет за собой НИЧЕГО.

И не нужно нести бред о "его ситуации". В его ситуации любой "прозападный" политик СЕЛ БЫ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ ПО КАРАБАХУ на следующий день после получения власти в стране. Чего Пашинян не сделал ни сразу после получения должности, ни даже после сокрушительного поражения в войне. При этом динамично, с удовольствием и похрюкивая, подмахивал ********* все 3 года премьерства.

Вот, собственно и вся правда про Пашиняна.
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25.04.2021 19:41 Відповісти
Ти або кацап, або пукіна дуже поважаєш.
Ті хто клав на пукіна з керівництва Арменії і є прозахідні люди і тому для пукіна принципово закінчити політичну кар єру Пашиняна.
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25.04.2021 21:34 Відповісти
а далі що? поставлять нового прем'єра від кацапні і що, знову в атаку на айзерів підуть? )
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26.04.2021 00:23 Відповісти
Карабах то їх "прєлєсть" яка їм ніколи не дасть спокою, незважаючи хто там у владі.
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26.04.2021 17:26 Відповісти
молчали 3 года в тряпочку "прозападные" люди из "руководства Армении". Могли сесть за стол переговоров с Алиевым? Могли. Не сели. Могли послать нахер путлера с его ОДКБ? Могли. Не послали. Могли не закупать оружие 3 года в *********? Могли. Закупали и в ещё большие долги влезли. Лично Пашинян одобрял и "соглашения" подписывал.

Карьера Пашиняна была уничтожена самим Пашиняном ровно в тот момент, когда получив всю полноту власти он не послал путлера и рашку, а стал с наслаждением причмокивая, сосать у путлера "великоармянское" молочко. Выполняя все указания и требования путлера...
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26.04.2021 00:51 Відповісти
Тю! От у нас уряд працював взагалі без програми, і шо? Якись вони дикі. Не те, що "цивілізована" влада "новьіх ліц" в Україні!
Ці порушують закони та либяться в камери, знімають відосики та викладають постики і як з гуся вода! Ось де перемога демократії!
Аж матюкатись хочеться
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25.04.2021 13:48 Відповісти
 
 