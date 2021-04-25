Уряд Вірменії пішов у відставку слідом за прем'єром
Уряд Вірменії пішов у відставку в повному складі у зв'язку з відставкою прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідно до статті 158 Конституції Вірменії, уряд подає прохання про свою відставку президенту в день подачі прем'єром прохання про відставку або в день першої сесії новообраного парламенту, висловлення недовіри уряду, несхвалення програми уряду.
Урядовці продовжують виконувати свої обов'язки до формування нового уряду.
Згодом у неділю президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку уряду. "На підставі статті 130 Конституції Вірменії прийняти відставку уряду", - йдеться в указі, розміщеному на сайті президента Вірменії.
Як повідомлялося, в неділю, 25 квітня, Пашинян заявив про свою відставку.
"Сьогодні я подаю у відставку для проведення позачергових парламентських виборів. Продовжу виконувати обов'язки прем'єр-міністра до проведення виборів", - сказав Пашинян у своєму телезверненні в неділю.
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Нажаль кацапи домоглись відставки прозахідного Пашиняня, але подивимся.
Введите в поисковую строку "реформы Пашиняна" и обнаружте, что это выражение не имеет за собой НИЧЕГО.
И не нужно нести бред о "его ситуации". В его ситуации любой "прозападный" политик СЕЛ БЫ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ ПО КАРАБАХУ на следующий день после получения власти в стране. Чего Пашинян не сделал ни сразу после получения должности, ни даже после сокрушительного поражения в войне. При этом динамично, с удовольствием и похрюкивая, подмахивал ********* все 3 года премьерства.
Вот, собственно и вся правда про Пашиняна.
Ті хто клав на пукіна з керівництва Арменії і є прозахідні люди і тому для пукіна принципово закінчити політичну кар єру Пашиняна.
Карьера Пашиняна была уничтожена самим Пашиняном ровно в тот момент, когда получив всю полноту власти он не послал путлера и рашку, а стал с наслаждением причмокивая, сосать у путлера "великоармянское" молочко. Выполняя все указания и требования путлера...
Ці порушують закони та либяться в камери, знімають відосики та викладають постики і як з гуся вода! Ось де перемога демократії!
Аж матюкатись хочеться