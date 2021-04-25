Уряд Вірменії пішов у відставку слідом за прем'єром

Уряд Вірменії пішов у відставку в повному складі у зв'язку з відставкою прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до статті 158 Конституції Вірменії, уряд подає прохання про свою відставку президенту в день подачі прем'єром прохання про відставку або в день першої сесії новообраного парламенту, висловлення недовіри уряду, несхвалення програми уряду.

Урядовці продовжують виконувати свої обов'язки до формування нового уряду.

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Згодом у неділю президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку уряду. "На підставі статті 130 Конституції Вірменії прийняти відставку уряду", - йдеться в указі, розміщеному на сайті президента Вірменії.

Як повідомлялося, в неділю, 25 квітня, Пашинян заявив про свою відставку.

"Сьогодні я подаю у відставку для проведення позачергових парламентських виборів. Продовжу виконувати обов'язки прем'єр-міністра до проведення виборів", - сказав Пашинян у своєму телезверненні в неділю.