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США начали вывод войск из Афганистана

США начали вывод войск из Афганистана

Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск из Афганистана. Эвакуация нескольких военных баз уже началась.

Как сообщает афганское издание Knaama Press, об этом на пресс-конференции в Кабуле заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы передадим все наши базы афганским силам. Некоторые наши базы уже начали эвакуироваться", - заявил он.

Он также уточнил, что США намерены передать три военные базы и один аэропорт местным национальным силам обороны в ближайшие две недели. В частности, речь идет об аэропорте Кандагара, лагерях Шорабак и Кэмп-Эггерс, а также полицейском участке в провинции Майдана Вардак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября

Миллер подчеркнул, что американские войска покинут Афганистан, несмотря на то, будет ли заключен мир с "Талибаном".

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден объявил о выводе с территории Афганистана американских войск до 11 сентября 2021 года. "Пришло время завершить самую продолжительную войну в истории Америки. Пора уже вернуть наши войска домой", - сказал Байден.

армия (8508) Афганистан (606) США (27348)


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Топ комментарии
+11
сейчас "Талибан" наверно уже рисует карты захвата Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана.. там как раз, сегодня праздник Алабая и Скакуна празднуют..
скоро в подбрюшьи Рашки появится новая горячая точка..
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25.04.2021 14:58 Ответить
+10
Як думаєте, товариство, чому кацапи називали і називають свою військову форму - "гімнастьорка"?
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25.04.2021 14:53 Ответить
+9
Я за то, щоб касаби ввели в Афган 250-тис. військовий контингент і тримались там до останнього солдата
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25.04.2021 15:13 Ответить
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Испугались!
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25.04.2021 14:51 Ответить
Як думаєте, товариство, чому кацапи називали і називають свою військову форму - "гімнастьорка"?
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25.04.2021 14:53 Ответить
Нет никаких гимнастёрок уже давно.
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25.04.2021 15:17 Ответить
В отличии от мундира просторная рубаха для занятий гимнастическими упражнениями.
Перед этим кивер (головной убор кавалериста) на сельхоз. работах заменили на такой же, только с перламутровыми пуговицами плоский как блин - фуражку. Для воздухоплавателей пошли дальше, убрали мешающий козырёк получилась пилотка.
Или вы имели в виду непереводимую игру слов?
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25.04.2021 17:19 Ответить
"Гимнастические упражнения" для войнушек.
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26.04.2021 10:11 Ответить
по-идее на очереди ввода опять рашка, но она не потянет
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25.04.2021 14:55 Ответить
сейчас "Талибан" наверно уже рисует карты захвата Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана.. там как раз, сегодня праздник Алабая и Скакуна празднуют..
скоро в подбрюшьи Рашки появится новая горячая точка..
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25.04.2021 14:58 Ответить
афганистан сраная пустыня, с нашими черноземами могли бы наркотой весь мир завалить но увы, убиваем наши земли соняшныком и рапсом...
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25.04.2021 15:09 Ответить
Интересная мысль, интересная...
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25.04.2021 15:19 Ответить
Когда сраны партнеры вытерли свои анусы будапештским мемарандумам, то почему бы и нет? Запретили нам иметь свое ЯО. А вообще меня со школы на уроках истории и географии учили, что Украина это транзитное государство. Так почему бы не завалить весь континент нормальной дешевой наркойто? Шоб люди не ширялись амфетомином, солями и прочим синтетическим говном? ДА нам даже спасибо скажут
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25.04.2021 15:27 Ответить
нада зеленскому позвонить, посоветовать. нахер казино, лучше варить
США почали виведення військ з Афганістану - Цензор.НЕТ 6100
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25.04.2021 15:28 Ответить
опийный мак нуждается в тепле и Солнце,а у нас что ни лето,то дожди.
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25.04.2021 16:02 Ответить
согласен, в апреле с погодой жопа... задолбала уже эта зима
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25.04.2021 16:04 Ответить
Товарищ Сухов порядок наведёт.
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25.04.2021 15:13 Ответить
Нехай "товарищ сухов" в Сибири лучше порядок наводит.
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25.04.2021 15:17 Ответить
товарищЪ Сухов опять отсосёт..
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25.04.2021 15:44 Ответить
Саме так! Більш за все зрікошете по цапам.
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25.04.2021 15:44 Ответить
Талібів в Афгані більшість, їх 40%. Вони боролися за незалежність від росії, яка внесла туди комунізм і свого ставленика, а також від меншин, які хотіли захопити владу.
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26.04.2021 10:18 Ответить
я вот тоже думаю: киллограм помидор - 15 грн, киллограм конопли тыща баксов. даешь каспийский груз в дыныры и лыныры
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25.04.2021 14:59 Ответить
Хорошая новость,теперь путинские монголоиды должны готовиться воевать с превосходящими силами талибов на южном фланге.
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25.04.2021 15:08 Ответить
С талибами русня как раз дружит организмами.
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25.04.2021 15:23 Ответить
Ниче, они с ними и в 70-х годах с дружбы начали...
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25.04.2021 15:26 Ответить
Коли таліби воювали з русьнею, 1979-1989, тоді їм американці допомагали.
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26.04.2021 10:26 Ответить
Лучше бы переброску начали. В Украину.
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25.04.2021 15:12 Ответить
Большая политика, понимаете ли? После того как они потыкают палкой в вонючего медведя разбудив его, они выведут свои войска из Украины в .... да хоть Лаос.
Всей проамериканской верхушке Афгана, которая разосралась с племенными вождями объявили: - "А завтра вы сами с ними" Ну как курдам перед войсками Эрдогана.
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25.04.2021 17:27 Ответить
Я за то, щоб касаби ввели в Афган 250-тис. військовий контингент і тримались там до останнього солдата
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25.04.2021 15:13 Ответить
Ваши слова, да Богу в уши!
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25.04.2021 15:25 Ответить
У 1980-1988 р.р. в Афгані совок тримав контингент трохи більше 100 тис.
За ту війну було вбито кожного 11-го афганця.
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26.04.2021 11:06 Ответить
Афган безперервно воює вже понад 200 років. Люди народжуються і помирають у війні вже багато поколінь. Підуть з відти США і НАТО, вони будуть воювати між собою, а параша і Китай постачатимуть зброю. Коли таліби почнуть терпіти поразку, касаби знов введуть війська.
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26.04.2021 11:17 Ответить
Здулись. Це не в Сирії іділовців в пустелі бомбити. Талібів із гір не викуриш, тим більше вони вже 40 років воюють проти всіх. Досвід є.
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25.04.2021 15:18 Ответить
Возможно до США дошло, что для уничтожения талибов, совсем не обязательно уничтожать самих талибов.
Нужно уничтожить их спонсоров.
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25.04.2021 15:22 Ответить
за однією з версій талибанці припинили трафік герича...

Cui bono?
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25.04.2021 15:27 Ответить
І перейшли на "півників цукрових на паличці"?!
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25.04.2021 15:51 Ответить
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25.04.2021 15:52 Ответить
иногда и бдеть надо - лафа закончилаьсь.,,, убогие...
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25.04.2021 15:26 Ответить
подбрюшье кацаплянское теперь само по себе? - ай йох!
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25.04.2021 15:29 Ответить
будет много патриотических фильмав за пацаноф!!!
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25.04.2021 15:35 Ответить
Надайте їм "Мрію" з "Русланами" та заведіть їх в Україну! (А мусліми самі собі ладу дадуть, бо Британська Корона навіть нічого там зробити не змогла!)
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25.04.2021 15:50 Ответить
начит так.
1000 кац танков? = 2000 джавелинов.
кацапские месершмитты - с-400 заберем у турок, но ето не выход оно все равно попадает то тока по пассажирам...так так.. - байрактары - 500 для начала..
и от того мелкого уберите - ссыт пострел в окопах...
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25.04.2021 16:00 Ответить
давно пора.
Талибы попрут в Таджикистан,они Рохмона ненавидят,и быстро поставят на уши и Душанбе и заодно *********,ибо вся эта грязножёпая дрянь рванёт в неё...недаром же они вой подняли по нелегалам из Азии.
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25.04.2021 16:00 Ответить
за Руслана не знаю, а за "Мрией" серьезные дяди в очереди стоят...
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25.04.2021 16:13 Ответить
Триллионы заработали. Потратили жизни негров. Организовали трафик наркоты и оружия. Сейчас талибы все прекратят. А это миллиарды убытков. Значит скоро расцветет Колумбия.
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25.04.2021 18:18 Ответить
 
 