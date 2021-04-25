США начали вывод войск из Афганистана

Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск из Афганистана. Эвакуация нескольких военных баз уже началась.

Как сообщает афганское издание Knaama Press, об этом на пресс-конференции в Кабуле заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы передадим все наши базы афганским силам. Некоторые наши базы уже начали эвакуироваться", - заявил он.

Он также уточнил, что США намерены передать три военные базы и один аэропорт местным национальным силам обороны в ближайшие две недели. В частности, речь идет об аэропорте Кандагара, лагерях Шорабак и Кэмп-Эггерс, а также полицейском участке в провинции Майдана Вардак.

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Миллер подчеркнул, что американские войска покинут Афганистан, несмотря на то, будет ли заключен мир с "Талибаном".

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден объявил о выводе с территории Афганистана американских войск до 11 сентября 2021 года. "Пришло время завершить самую продолжительную войну в истории Америки. Пора уже вернуть наши войска домой", - сказал Байден.