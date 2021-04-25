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США почали виведення військ з Афганістану

США почали виведення військ з Афганістану

Сполучені Штати Америки почали виведення своїх військ з Афганістану. Евакуація декількох військових баз вже почалася.

Як повідомляє афганське видання Knaama Press, про це на пресконференції в Кабулі заявив командувач військ США і НАТО в Афганістані Скотт Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми передамо всі наші бази афганським силам. Деякі наші бази вже почали евакуюватися", - заявив він.

Він також уточнив, що США мають намір передати три військові бази і один аеропорт місцевим національним силам оборони упродовж найближчих двох тижнів. Зокрема, йдеться про аеропорт Кандагару, табори Шорабак і Кемп-Еггерс, а також поліцейську дільницю в провінції Майдана Вардак.

Читайте також: Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану до 11 вересня

Міллер підкреслив, що американські війська покинуть Афганістан незалежно від того, чи буде укладено мир із "Талібаном".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ до 11 вересня 2021 року. "Настав час завершити найтривалішу війну в історії Америки. Час вже повернути наші війська додому", - сказав Байден.

Автор: 

армія (3784) Афганістан (494) США (23632)


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Топ коментарі
+11
сейчас "Талибан" наверно уже рисует карты захвата Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана.. там как раз, сегодня праздник Алабая и Скакуна празднуют..
скоро в подбрюшьи Рашки появится новая горячая точка..
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25.04.2021 14:58 Відповісти
+10
Як думаєте, товариство, чому кацапи називали і називають свою військову форму - "гімнастьорка"?
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25.04.2021 14:53 Відповісти
+9
Я за то, щоб касаби ввели в Афган 250-тис. військовий контингент і тримались там до останнього солдата
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25.04.2021 15:13 Відповісти
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25.04.2021 14:51 Відповісти
Як думаєте, товариство, чому кацапи називали і називають свою військову форму - "гімнастьорка"?
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25.04.2021 14:53 Відповісти
Нет никаких гимнастёрок уже давно.
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25.04.2021 15:17 Відповісти
В отличии от мундира просторная рубаха для занятий гимнастическими упражнениями.
Перед этим кивер (головной убор кавалериста) на сельхоз. работах заменили на такой же, только с перламутровыми пуговицами плоский как блин - фуражку. Для воздухоплавателей пошли дальше, убрали мешающий козырёк получилась пилотка.
Или вы имели в виду непереводимую игру слов?
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25.04.2021 17:19 Відповісти
"Гимнастические упражнения" для войнушек.
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26.04.2021 10:11 Відповісти
по-идее на очереди ввода опять рашка, но она не потянет
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25.04.2021 14:55 Відповісти
сейчас "Талибан" наверно уже рисует карты захвата Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана.. там как раз, сегодня праздник Алабая и Скакуна празднуют..
скоро в подбрюшьи Рашки появится новая горячая точка..
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25.04.2021 14:58 Відповісти
афганистан сраная пустыня, с нашими черноземами могли бы наркотой весь мир завалить но увы, убиваем наши земли соняшныком и рапсом...
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25.04.2021 15:09 Відповісти
Интересная мысль, интересная...
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25.04.2021 15:19 Відповісти
Когда сраны партнеры вытерли свои анусы будапештским мемарандумам, то почему бы и нет? Запретили нам иметь свое ЯО. А вообще меня со школы на уроках истории и географии учили, что Украина это транзитное государство. Так почему бы не завалить весь континент нормальной дешевой наркойто? Шоб люди не ширялись амфетомином, солями и прочим синтетическим говном? ДА нам даже спасибо скажут
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25.04.2021 15:27 Відповісти
нада зеленскому позвонить, посоветовать. нахер казино, лучше варить
США почали виведення військ з Афганістану - Цензор.НЕТ 6100
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25.04.2021 15:28 Відповісти
опийный мак нуждается в тепле и Солнце,а у нас что ни лето,то дожди.
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25.04.2021 16:02 Відповісти
согласен, в апреле с погодой жопа... задолбала уже эта зима
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25.04.2021 16:04 Відповісти
Товарищ Сухов порядок наведёт.
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25.04.2021 15:13 Відповісти
Нехай "товарищ сухов" в Сибири лучше порядок наводит.
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25.04.2021 15:17 Відповісти
товарищЪ Сухов опять отсосёт..
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25.04.2021 15:44 Відповісти
Саме так! Більш за все зрікошете по цапам.
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25.04.2021 15:44 Відповісти
Талібів в Афгані більшість, їх 40%. Вони боролися за незалежність від росії, яка внесла туди комунізм і свого ставленика, а також від меншин, які хотіли захопити владу.
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26.04.2021 10:18 Відповісти
я вот тоже думаю: киллограм помидор - 15 грн, киллограм конопли тыща баксов. даешь каспийский груз в дыныры и лыныры
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25.04.2021 14:59 Відповісти
Хорошая новость,теперь путинские монголоиды должны готовиться воевать с превосходящими силами талибов на южном фланге.
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25.04.2021 15:08 Відповісти
С талибами русня как раз дружит организмами.
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25.04.2021 15:23 Відповісти
Ниче, они с ними и в 70-х годах с дружбы начали...
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25.04.2021 15:26 Відповісти
Коли таліби воювали з русьнею, 1979-1989, тоді їм американці допомагали.
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26.04.2021 10:26 Відповісти
Лучше бы переброску начали. В Украину.
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25.04.2021 15:12 Відповісти
Большая политика, понимаете ли? После того как они потыкают палкой в вонючего медведя разбудив его, они выведут свои войска из Украины в .... да хоть Лаос.
Всей проамериканской верхушке Афгана, которая разосралась с племенными вождями объявили: - "А завтра вы сами с ними" Ну как курдам перед войсками Эрдогана.
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25.04.2021 17:27 Відповісти
Я за то, щоб касаби ввели в Афган 250-тис. військовий контингент і тримались там до останнього солдата
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25.04.2021 15:13 Відповісти
Ваши слова, да Богу в уши!
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25.04.2021 15:25 Відповісти
У 1980-1988 р.р. в Афгані совок тримав контингент трохи більше 100 тис.
За ту війну було вбито кожного 11-го афганця.
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26.04.2021 11:06 Відповісти
Афган безперервно воює вже понад 200 років. Люди народжуються і помирають у війні вже багато поколінь. Підуть з відти США і НАТО, вони будуть воювати між собою, а параша і Китай постачатимуть зброю. Коли таліби почнуть терпіти поразку, касаби знов введуть війська.
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26.04.2021 11:17 Відповісти
Здулись. Це не в Сирії іділовців в пустелі бомбити. Талібів із гір не викуриш, тим більше вони вже 40 років воюють проти всіх. Досвід є.
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25.04.2021 15:18 Відповісти
Возможно до США дошло, что для уничтожения талибов, совсем не обязательно уничтожать самих талибов.
Нужно уничтожить их спонсоров.
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25.04.2021 15:22 Відповісти
за однією з версій талибанці припинили трафік герича...

Cui bono?
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25.04.2021 15:27 Відповісти
І перейшли на "півників цукрових на паличці"?!
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25.04.2021 15:51 Відповісти
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25.04.2021 15:52 Відповісти
иногда и бдеть надо - лафа закончилаьсь.,,, убогие...
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25.04.2021 15:26 Відповісти
подбрюшье кацаплянское теперь само по себе? - ай йох!
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25.04.2021 15:29 Відповісти
будет много патриотических фильмав за пацаноф!!!
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25.04.2021 15:35 Відповісти
Надайте їм "Мрію" з "Русланами" та заведіть їх в Україну! (А мусліми самі собі ладу дадуть, бо Британська Корона навіть нічого там зробити не змогла!)
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25.04.2021 15:50 Відповісти
начит так.
1000 кац танков? = 2000 джавелинов.
кацапские месершмитты - с-400 заберем у турок, но ето не выход оно все равно попадает то тока по пассажирам...так так.. - байрактары - 500 для начала..
и от того мелкого уберите - ссыт пострел в окопах...
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25.04.2021 16:00 Відповісти
давно пора.
Талибы попрут в Таджикистан,они Рохмона ненавидят,и быстро поставят на уши и Душанбе и заодно *********,ибо вся эта грязножёпая дрянь рванёт в неё...недаром же они вой подняли по нелегалам из Азии.
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25.04.2021 16:00 Відповісти
за Руслана не знаю, а за "Мрией" серьезные дяди в очереди стоят...
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25.04.2021 16:13 Відповісти
Триллионы заработали. Потратили жизни негров. Организовали трафик наркоты и оружия. Сейчас талибы все прекратят. А это миллиарды убытков. Значит скоро расцветет Колумбия.
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25.04.2021 18:18 Відповісти
 
 