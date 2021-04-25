США почали виведення військ з Афганістану
Сполучені Штати Америки почали виведення своїх військ з Афганістану. Евакуація декількох військових баз вже почалася.
Як повідомляє афганське видання Knaama Press, про це на пресконференції в Кабулі заявив командувач військ США і НАТО в Афганістані Скотт Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми передамо всі наші бази афганським силам. Деякі наші бази вже почали евакуюватися", - заявив він.
Він також уточнив, що США мають намір передати три військові бази і один аеропорт місцевим національним силам оборони упродовж найближчих двох тижнів. Зокрема, йдеться про аеропорт Кандагару, табори Шорабак і Кемп-Еггерс, а також поліцейську дільницю в провінції Майдана Вардак.
Міллер підкреслив, що американські війська покинуть Афганістан незалежно від того, чи буде укладено мир із "Талібаном".
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ до 11 вересня 2021 року. "Настав час завершити найтривалішу війну в історії Америки. Час вже повернути наші війська додому", - сказав Байден.
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Перед этим кивер (головной убор кавалериста) на сельхоз. работах заменили на такой же, только
с перламутровыми пуговицамиплоский как блин - фуражку. Для воздухоплавателей пошли дальше, убрали мешающий козырёк получилась пилотка.
Или вы имели в виду непереводимую игру слов?
скоро в подбрюшьи Рашки появится новая горячая точка..
Всей проамериканской верхушке Афгана, которая разосралась с племенными вождями объявили: - "А завтра вы сами с ними" Ну как курдам перед войсками Эрдогана.
За ту війну було вбито кожного 11-го афганця.
Нужно уничтожить их спонсоров.
Cui bono?
1000 кац танков? = 2000 джавелинов.
кацапские месершмитты - с-400 заберем у турок, но ето не выход оно все равно попадает то тока по пассажирам...так так.. - байрактары - 500 для начала..
и от того мелкого уберите - ссыт пострел в окопах...
Талибы попрут в Таджикистан,они Рохмона ненавидят,и быстро поставят на уши и Душанбе и заодно *********,ибо вся эта грязножёпая дрянь рванёт в неё...недаром же они вой подняли по нелегалам из Азии.