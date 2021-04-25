США почали виведення військ з Афганістану

Сполучені Штати Америки почали виведення своїх військ з Афганістану. Евакуація декількох військових баз вже почалася.

Як повідомляє афганське видання Knaama Press, про це на пресконференції в Кабулі заявив командувач військ США і НАТО в Афганістані Скотт Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми передамо всі наші бази афганським силам. Деякі наші бази вже почали евакуюватися", - заявив він.

Він також уточнив, що США мають намір передати три військові бази і один аеропорт місцевим національним силам оборони упродовж найближчих двох тижнів. Зокрема, йдеться про аеропорт Кандагару, табори Шорабак і Кемп-Еггерс, а також поліцейську дільницю в провінції Майдана Вардак.

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Міллер підкреслив, що американські війська покинуть Афганістан незалежно від того, чи буде укладено мир із "Талібаном".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ до 11 вересня 2021 року. "Настав час завершити найтривалішу війну в історії Америки. Час вже повернути наші війська додому", - сказав Байден.