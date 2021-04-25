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Новости Борьба с коронавирусом
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Иран начал производство собственной вакцины от коронавируса - COVIRAN

Иран начал производство собственной вакцины от коронавируса - COVIRAN

В Иране началось серийное производство собственной вакцины от коронавируса COVID-19 - COVIRAN.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

Агентство отмечает, что сейчас испытания этой вакцины находятся на третьем этапе, однако ее уже начали вводить добровольцам.

По словам главы Научного совета по коронавирусу Мохаммада Мохбира, до сентября планируется произвести более 30 млн доз вакцины COVIRAN, в том числе 1 млн доз - в мае, 3,5 млн - в июне, 12 млн - в июле и 15 млн - в августе.

Впервые Иран испытал на человеке вакцину COVIRAN 29 декабря 2020 года, после чего было объявлено об успешных результатах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире сделали больше миллиарда прививок от COVID-19, 58% вакцин получили жители трех стран

Автор: 

вакцина (3815) Иран (2053) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
пока в Украине звиздят и катают яйца...
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25.04.2021 15:16 Ответить
+4
Дядя Ізя з Дерибасівської теж почав виготовляти вакцину. А шо такоє? Всі хочуть заробити.
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25.04.2021 15:16 Ответить
+4
Звісно вакцину.Але атомну бомбу потрібно мати в загашнику,про всяк випадок.
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25.04.2021 15:29 Ответить
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пока в Украине звиздят и катают яйца...
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25.04.2021 15:16 Ответить
хіба санітар може виготовити вакцину? Скажи дякую, що койки вміє рахувати. І гроші, собі.
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25.04.2021 16:17 Ответить
Не не не. Не звиддят, а пи...дят. деньги из бюджета, т.к. коронавирусный фонд они уже с... таки...пи...ли.
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25.04.2021 17:28 Ответить
Дядя Ізя з Дерибасівської теж почав виготовляти вакцину. А шо такоє? Всі хочуть заробити.
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25.04.2021 15:16 Ответить
Вот в чем вапрос, что выгоднее седне производить, с точки зрения независимости государства: вакцЫну или ядренную бимбу?
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25.04.2021 15:17 Ответить
Звісно вакцину.Але атомну бомбу потрібно мати в загашнику,про всяк випадок.
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25.04.2021 15:29 Ответить
а что дешевле разработать не будем говорить, что б не лукавить, с нуля. Пусковые шахты есть, токо откопай и розбетонируй, КБ и НИИ есть, чертежи есть, мозги, хоть и пропитые еще остались. А попробуй с нуля вакцЫну зафигачь, это немного из другой оперы
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25.04.2021 15:38 Ответить
Важко збагатити уран... Хоча урану в нас повно!
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25.04.2021 15:39 Ответить
випередили...
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25.04.2021 15:40 Ответить
а что проще обогощать уран или сделать вакцЫну? я щас не путаю теплое с мягким просто интересно Понимаю, на примере Ирана - там есть неиссякаемые ресурсы и мути чо хочешь. у нас такой вольготности нету...
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25.04.2021 15:42 Ответить
ну и мы никогда, как тут доказывают на цензоре "эксперты" - мы никакда не обогощали уран, может оно и так, что усложняет задачу в разы, к сожалению...
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25.04.2021 15:40 Ответить
Ракети сатани мали плутонієві боєголовки.
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25.04.2021 15:44 Ответить
ПХЗ з Дніпродзержинська щось у цьому напрямку колупав. Щось для збагачення. Точніше не знаю. Під містом звалка радіоактивна.
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25.04.2021 17:39 Ответить
Та ні.Нам дешевше вакцину зробити.В тих шахтах нічого немає.В нас боєголовок ніколи не робили.І ніколи не було на території таких закритих заводів.Та й спеціалісти вже постаріли.А молоді ж не йдуть на таке.
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25.04.2021 15:42 Ответить
Ну Нєптуна ж зробили фактично з нуля, було б бажання, як кажуть...
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25.04.2021 15:43 Ответить
Нептун на порядки легше зробити.Там звичайна боєголовка.
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25.04.2021 15:45 Ответить
а кацапи від нього сцються як від Степана Андрійовича. Тому головне почати
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25.04.2021 15:46 Ответить
Ну так це серйозна зброя.
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25.04.2021 17:12 Ответить
Всё верно как божий день. Смелых не стало вот только в стране у нас. А так есть и город один большой, и есть там ул. академика Вальтера, и институт там же с тем же именем, и мозги остались вспомнить смогут быстро. А как доставить в точку поражения. тоже есть и город и там же мозги. И города эти рядом почти. И все это знают---тайны тут нет---а бздуны есть в другом городе---в главном. Тоже знаем где.
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25.04.2021 21:41 Ответить
В Павлограде и разгонные блоки есть. Много. Не утилизированных.
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25.04.2021 17:30 Ответить
Которую он по указке арабского Кремля применит против ИндоПэриджана, когда тот начнет соединятся с его 35млн Севереым Одэрбэйджаном.Но на Кавказе не прошло даже искуственное землетрясение против Баку,посланное из моря ,у Дивичинского раена(Дивийский храм в Москве отсюда) Одэрбэйджана 25 ноября 2010г в 22ч01м.Взамен Россия получила 54 градусные морозы до 1/3 территории.
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25.04.2021 18:36 Ответить
лучше и то и другое
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25.04.2021 16:02 Ответить
хай на віслюках випробовують.
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25.04.2021 15:20 Ответить
Вроде не первое апреля. Иран кроме обогащенного урана ничего сделать не в состоянии
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25.04.2021 15:22 Ответить
без Путина и Франции - и уран не в состоянии, плюс Пакистан, Ким Ч*ен Ыния и Китай помогают
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25.04.2021 15:30 Ответить
В данном случае им скорее всего спутник-5 подогнали. Наклеют свои этикетки и всё.
А нажать кнопку, чтоб запустить центрифугу (обогатить уран) привезённую из кацапии любая обезьяна сможет.
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25.04.2021 16:13 Ответить
молодцы персы
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25.04.2021 15:26 Ответить
То добре.
Завтра казахи своєю ширятимуться.https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-qazvac-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-26-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F/2217127 Применение вакцины QazVac в Казахстане начнется 26 апреля
(Не тільки вакцину розробили й випустили,але й біофармацевтичний завод добудовують !!!).
https://primeminister.kz/ru/news/otgruzhena-pervaya-partiya-kazahstanskoy-vakciny-qazvac-qazcovid-in-protiv-covid-19-223269 Отгружена первая партия казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in) против COVID-19
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25.04.2021 15:32 Ответить
достали зебрехуны, беру дрожжи и цукор , буду изобретать вакцину сам, если получится спасу цивилизацию
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25.04.2021 15:35 Ответить
Теж ще - новатор: частина людства вже давно спаслася, деяких навіть цироз не бере.
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25.04.2021 15:51 Ответить
В нас новости пакруче, дзиздзьо розлучаэться з бабою, а натаха масейчук в секретных архивах кгб нашла старинный рецепт пундыкив с лободы, якый вважався втраченым.
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25.04.2021 15:49 Ответить
Если долго смотреть на иранскую вакцину то можно увидеть спасскую башню
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25.04.2021 15:54 Ответить
Это новая водяра такая?
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25.04.2021 18:21 Ответить
"спутником-Х" пованивает из Ирана.
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25.04.2021 16:31 Ответить
це різне, у кацапів- це стимулятори для великої рогатої худоби, а у іранців- для "кораблів пустелі" та двоногих з верблюжою лапкою...
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25.04.2021 17:35 Ответить
Степанов уже приготовился??
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25.04.2021 17:33 Ответить
Впервые Иран испытал на человеке вакцину COVIRAN 29 декабря 2020

как звали этого человека, и что с ним сейчас?
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25.04.2021 19:06 Ответить
Спутник, опять?
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25.04.2021 19:55 Ответить
был бы у руля порох и мы бы выпускали
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25.04.2021 20:39 Ответить
А зедебилы даже не могут договорится с британцами,чтобы нашим заводам дали лицензию на выпуск Астрозенеки.Идиоты кварталовские.
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25.04.2021 22:57 Ответить
 
 