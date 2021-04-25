3 714 41
Иран начал производство собственной вакцины от коронавируса - COVIRAN
В Иране началось серийное производство собственной вакцины от коронавируса COVID-19 - COVIRAN.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.
Агентство отмечает, что сейчас испытания этой вакцины находятся на третьем этапе, однако ее уже начали вводить добровольцам.
По словам главы Научного совета по коронавирусу Мохаммада Мохбира, до сентября планируется произвести более 30 млн доз вакцины COVIRAN, в том числе 1 млн доз - в мае, 3,5 млн - в июне, 12 млн - в июле и 15 млн - в августе.
Впервые Иран испытал на человеке вакцину COVIRAN 29 декабря 2020 года, после чего было объявлено об успешных результатах.
Топ комментарии
+9 Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий25.04.2021 15:16 Ответить Ссылка
+4 Сергій Пасічний
показать весь комментарий25.04.2021 15:16 Ответить Ссылка
+4 PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий25.04.2021 15:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А нажать кнопку, чтоб запустить центрифугу (обогатить уран) привезённую из кацапии любая обезьяна сможет.
Завтра казахи своєю ширятимуться.https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-qazvac-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-26-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F/2217127 Применение вакцины QazVac в Казахстане начнется 26 апреля
(Не тільки вакцину розробили й випустили,але й біофармацевтичний завод добудовують !!!).
https://primeminister.kz/ru/news/otgruzhena-pervaya-partiya-kazahstanskoy-vakciny-qazvac-qazcovid-in-protiv-covid-19-223269 Отгружена первая партия казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in) против COVID-19
как звали этого человека, и что с ним сейчас?