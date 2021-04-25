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Новини Боротьба з коронавірусом
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Іран почав виробництво власної вакцини проти коронавірусу - COVIRAN

Іран почав виробництво власної вакцини проти коронавірусу - COVIRAN

В Ірані почалося серійне виробництво власної вакцини проти коронавірусу COVID-19 - COVIRAN.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє в неділю Анатолійське агентство новин.

Агентство зазначає, що наразі випробування цієї вакцини перебувають на третьому етапі, проте її вже почали вводити добровольцям.

За словами голови Наукової ради з коронавірусу Мохаммада Мохбіра, до вересня планується виробити понад 30 млн доз вакцини COVIRAN, зокрема 1 млн доз - у травні, 3,5 млн - у червні, 12 млн - у липні і 15 млн - у серпні.

Уперше Іран випробував на людині вакцину COVIRAN 29 грудня 2020 року, після чого було оголошено про успішні результати.

Читайте також: У світі зробили понад мільярд щеплень проти COVID-19, 58% вакцин отримали жителі трьох країн

Автор: 

вакцина (4419) Іран (2307) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+9
пока в Украине звиздят и катают яйца...
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25.04.2021 15:16 Відповісти
+4
Дядя Ізя з Дерибасівської теж почав виготовляти вакцину. А шо такоє? Всі хочуть заробити.
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25.04.2021 15:16 Відповісти
+4
Звісно вакцину.Але атомну бомбу потрібно мати в загашнику,про всяк випадок.
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25.04.2021 15:29 Відповісти
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пока в Украине звиздят и катают яйца...
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25.04.2021 15:16 Відповісти
хіба санітар може виготовити вакцину? Скажи дякую, що койки вміє рахувати. І гроші, собі.
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25.04.2021 16:17 Відповісти
Не не не. Не звиддят, а пи...дят. деньги из бюджета, т.к. коронавирусный фонд они уже с... таки...пи...ли.
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25.04.2021 17:28 Відповісти
Дядя Ізя з Дерибасівської теж почав виготовляти вакцину. А шо такоє? Всі хочуть заробити.
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25.04.2021 15:16 Відповісти
Вот в чем вапрос, что выгоднее седне производить, с точки зрения независимости государства: вакцЫну или ядренную бимбу?
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25.04.2021 15:17 Відповісти
Звісно вакцину.Але атомну бомбу потрібно мати в загашнику,про всяк випадок.
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25.04.2021 15:29 Відповісти
а что дешевле разработать не будем говорить, что б не лукавить, с нуля. Пусковые шахты есть, токо откопай и розбетонируй, КБ и НИИ есть, чертежи есть, мозги, хоть и пропитые еще остались. А попробуй с нуля вакцЫну зафигачь, это немного из другой оперы
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25.04.2021 15:38 Відповісти
Важко збагатити уран... Хоча урану в нас повно!
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25.04.2021 15:39 Відповісти
випередили...
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25.04.2021 15:40 Відповісти
а что проще обогощать уран или сделать вакцЫну? я щас не путаю теплое с мягким просто интересно Понимаю, на примере Ирана - там есть неиссякаемые ресурсы и мути чо хочешь. у нас такой вольготности нету...
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25.04.2021 15:42 Відповісти
ну и мы никогда, как тут доказывают на цензоре "эксперты" - мы никакда не обогощали уран, может оно и так, что усложняет задачу в разы, к сожалению...
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25.04.2021 15:40 Відповісти
Ракети сатани мали плутонієві боєголовки.
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25.04.2021 15:44 Відповісти
ПХЗ з Дніпродзержинська щось у цьому напрямку колупав. Щось для збагачення. Точніше не знаю. Під містом звалка радіоактивна.
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25.04.2021 17:39 Відповісти
Та ні.Нам дешевше вакцину зробити.В тих шахтах нічого немає.В нас боєголовок ніколи не робили.І ніколи не було на території таких закритих заводів.Та й спеціалісти вже постаріли.А молоді ж не йдуть на таке.
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25.04.2021 15:42 Відповісти
Ну Нєптуна ж зробили фактично з нуля, було б бажання, як кажуть...
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25.04.2021 15:43 Відповісти
Нептун на порядки легше зробити.Там звичайна боєголовка.
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25.04.2021 15:45 Відповісти
а кацапи від нього сцються як від Степана Андрійовича. Тому головне почати
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25.04.2021 15:46 Відповісти
Ну так це серйозна зброя.
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25.04.2021 17:12 Відповісти
Всё верно как божий день. Смелых не стало вот только в стране у нас. А так есть и город один большой, и есть там ул. академика Вальтера, и институт там же с тем же именем, и мозги остались вспомнить смогут быстро. А как доставить в точку поражения. тоже есть и город и там же мозги. И города эти рядом почти. И все это знают---тайны тут нет---а бздуны есть в другом городе---в главном. Тоже знаем где.
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25.04.2021 21:41 Відповісти
В Павлограде и разгонные блоки есть. Много. Не утилизированных.
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25.04.2021 17:30 Відповісти
Которую он по указке арабского Кремля применит против ИндоПэриджана, когда тот начнет соединятся с его 35млн Севереым Одэрбэйджаном.Но на Кавказе не прошло даже искуственное землетрясение против Баку,посланное из моря ,у Дивичинского раена(Дивийский храм в Москве отсюда) Одэрбэйджана 25 ноября 2010г в 22ч01м.Взамен Россия получила 54 градусные морозы до 1/3 территории.
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25.04.2021 18:36 Відповісти
лучше и то и другое
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25.04.2021 16:02 Відповісти
хай на віслюках випробовують.
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25.04.2021 15:20 Відповісти
Вроде не первое апреля. Иран кроме обогащенного урана ничего сделать не в состоянии
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25.04.2021 15:22 Відповісти
без Путина и Франции - и уран не в состоянии, плюс Пакистан, Ким Ч*ен Ыния и Китай помогают
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25.04.2021 15:30 Відповісти
В данном случае им скорее всего спутник-5 подогнали. Наклеют свои этикетки и всё.
А нажать кнопку, чтоб запустить центрифугу (обогатить уран) привезённую из кацапии любая обезьяна сможет.
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25.04.2021 16:13 Відповісти
молодцы персы
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25.04.2021 15:26 Відповісти
То добре.
Завтра казахи своєю ширятимуться.https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-qazvac-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-26-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F/2217127 Применение вакцины QazVac в Казахстане начнется 26 апреля
(Не тільки вакцину розробили й випустили,але й біофармацевтичний завод добудовують !!!).
https://primeminister.kz/ru/news/otgruzhena-pervaya-partiya-kazahstanskoy-vakciny-qazvac-qazcovid-in-protiv-covid-19-223269 Отгружена первая партия казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in) против COVID-19
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25.04.2021 15:32 Відповісти
достали зебрехуны, беру дрожжи и цукор , буду изобретать вакцину сам, если получится спасу цивилизацию
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25.04.2021 15:35 Відповісти
Теж ще - новатор: частина людства вже давно спаслася, деяких навіть цироз не бере.
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25.04.2021 15:51 Відповісти
В нас новости пакруче, дзиздзьо розлучаэться з бабою, а натаха масейчук в секретных архивах кгб нашла старинный рецепт пундыкив с лободы, якый вважався втраченым.
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25.04.2021 15:49 Відповісти
Если долго смотреть на иранскую вакцину то можно увидеть спасскую башню
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25.04.2021 15:54 Відповісти
Это новая водяра такая?
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25.04.2021 18:21 Відповісти
"спутником-Х" пованивает из Ирана.
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25.04.2021 16:31 Відповісти
це різне, у кацапів- це стимулятори для великої рогатої худоби, а у іранців- для "кораблів пустелі" та двоногих з верблюжою лапкою...
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25.04.2021 17:35 Відповісти
Степанов уже приготовился??
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25.04.2021 17:33 Відповісти
Впервые Иран испытал на человеке вакцину COVIRAN 29 декабря 2020

как звали этого человека, и что с ним сейчас?
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25.04.2021 19:06 Відповісти
Спутник, опять?
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25.04.2021 19:55 Відповісти
был бы у руля порох и мы бы выпускали
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25.04.2021 20:39 Відповісти
А зедебилы даже не могут договорится с британцами,чтобы нашим заводам дали лицензию на выпуск Астрозенеки.Идиоты кварталовские.
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25.04.2021 22:57 Відповісти
 
 