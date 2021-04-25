Іран почав виробництво власної вакцини проти коронавірусу - COVIRAN

В Ірані почалося серійне виробництво власної вакцини проти коронавірусу COVID-19 - COVIRAN.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє в неділю Анатолійське агентство новин.

Агентство зазначає, що наразі випробування цієї вакцини перебувають на третьому етапі, проте її вже почали вводити добровольцям.

За словами голови Наукової ради з коронавірусу Мохаммада Мохбіра, до вересня планується виробити понад 30 млн доз вакцини COVIRAN, зокрема 1 млн доз - у травні, 3,5 млн - у червні, 12 млн - у липні і 15 млн - у серпні.

Уперше Іран випробував на людині вакцину COVIRAN 29 грудня 2020 року, після чого було оголошено про успішні результати.

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