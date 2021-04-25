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Іран почав виробництво власної вакцини проти коронавірусу - COVIRAN
В Ірані почалося серійне виробництво власної вакцини проти коронавірусу COVID-19 - COVIRAN.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє в неділю Анатолійське агентство новин.
Агентство зазначає, що наразі випробування цієї вакцини перебувають на третьому етапі, проте її вже почали вводити добровольцям.
За словами голови Наукової ради з коронавірусу Мохаммада Мохбіра, до вересня планується виробити понад 30 млн доз вакцини COVIRAN, зокрема 1 млн доз - у травні, 3,5 млн - у червні, 12 млн - у липні і 15 млн - у серпні.
Уперше Іран випробував на людині вакцину COVIRAN 29 грудня 2020 року, після чого було оголошено про успішні результати.
Топ коментарі
+9 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар25.04.2021 15:16 Відповісти Посилання
+4 Сергій Пасічний
показати весь коментар25.04.2021 15:16 Відповісти Посилання
+4 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар25.04.2021 15:29 Відповісти Посилання
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А нажать кнопку, чтоб запустить центрифугу (обогатить уран) привезённую из кацапии любая обезьяна сможет.
Завтра казахи своєю ширятимуться.https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-qazvac-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-26-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F/2217127 Применение вакцины QazVac в Казахстане начнется 26 апреля
(Не тільки вакцину розробили й випустили,але й біофармацевтичний завод добудовують !!!).
https://primeminister.kz/ru/news/otgruzhena-pervaya-partiya-kazahstanskoy-vakciny-qazvac-qazcovid-in-protiv-covid-19-223269 Отгружена первая партия казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in) против COVID-19
как звали этого человека, и что с ним сейчас?