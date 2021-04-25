Геращенко ответил Суворову и пригласил в Украину
Живущий в Великобритании бывший советский разведчик-беглец, историк и писатель Виктор Суворов (Резун) может свободно посетить Украину.
Об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко написал в комментарии к сообщению Суворова, информирует Цензор.НЕТ.
"Проверил, и Ваша информация о якобы запрете въезда в Украину не нашла своего подтверждения. Если есть желание - покупайте билет на самолет и приезжайте на могилы родных и просто погулять по родной Украине. Для граждан Великобритании виза не нужна", - написал он.
Накануне Цензор.НЕТ писал, что живущий в Великобритании бывший советский разведчик и писатель Виктор Суворов (Резун) несколько раз слал в Киев запрос на разрешение посетить Украину, но не получал его.
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ГРУ ГШ МО СССР в своё время гордилось тем, что жёстко "жмурило" всех своих предателей. И хотело бы гордиться и дальше, уже как ГУ ГШ МО РФ, но пока жив Суворов (Резун) - не получается.
Разоблачённого и осуждённого предателя Г(Р)У ГШ МО РФ Скрипаля в России помиловали и отпустили в Англию ещё в 2010 году, а, спустя 8 лет, в 2018 году - решили "зажмурить" уже в Лондоне. Разве не проще было бы замордовать Скрипаля ещё в российской тюрьме? К чему эти понты - им деньги с "Новичком" некуда девать? Но "Акелла промахнулся"©, за что сам поплатился самым жестоким образом.
2. Хотіли б - давно прибрали. Впевнений на всі 100%. Навіть такі недолугі як Мишкін з Чепігою за такий час уже на щось би сподобились.
Зважаючи на вищевикладене, можна припустити - горлянка Суворова (Резуна) для цупких клешень російських спецслужб поки що недосяжна. Але якщо випаде шанс, то їм не знехтують.
Сумніваюсь, що англійці заради приводу для якихось там санкцій пожертвують Суворовим (Резуном), який тільки фактом свого життя підточує підвалини діяльності всієї російської розвідки, а особливо - Г(Р)У ГШ МО РФ, керівництву якого занадто дорого вартують провали і помилки.
Звичайно, що Суворов (Резун) саме зараз "виплив" не випадково - англійські господарі наказали, він і виплив. Мабуть чопорні джентельмени з Мі-5 та Мі-6 вигадали якусь каверзну капость. Але навряд заради приводу для санкцій - cаме зараз у Росії Навальний "збирається особисто передати привіт Архангелу Михайлу з Апостолом Петром" - кращого приводу для санкцій важко й вигадати.
ПС. А з Навальним зараз не все так просто. Він в лікарні під наглядом (хоч і в тюремній, та все ж не покинутий напризволяще), голодування припинив, потроху йде на поправку, так що його швидке побачення з архангелом Михаїлом тепер під великим запитанням, якщо пани з Мі-5 та Мі-6 йому в цьому не допоможуть, звісно. Між іншим, можливо, саме тому і Рєзуна витягли, як запасний варіант.
Щодо Суворова (Резуна) я наполягаю - живим для джентльменів він цінніший за мертвого - марно б не годували.
Очень даже могут его убить.
Суворов хочет приехать на Родину, посетить могилы родителей и вся роль этого свина на должности шептуна в ухо Авакова - это предупредить о том, шо они никак не могут обеспечить безопасность, а могут даже и раскрутить на бабки в том же Борисполе. А дальше - его свободный выбор, как свободного человека.
Но наш пипл хавает Антошку Свина, простил Авакову убийство Сашка Музыки... Пипл готов жрать говно и требует этого говна побольше...
Скажемо той же Швець приїздив в Україну.