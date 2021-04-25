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Геращенко ответил Суворову и пригласил в Украину

Геращенко ответил Суворову и пригласил в Украину

Живущий в Великобритании бывший советский разведчик-беглец, историк и писатель Виктор Суворов (Резун) может свободно посетить Украину.

Об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко написал в комментарии к сообщению Суворова, информирует Цензор.НЕТ.

"Проверил, и Ваша информация о якобы запрете въезда в Украину не нашла своего подтверждения. Если есть желание - покупайте билет на самолет и приезжайте на могилы родных и просто погулять по родной Украине. Для граждан Великобритании виза не нужна", - написал он.

Геращенко ответил Суворову и пригласил в Украину 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писатель Виктор Суворов просит разрешить ему въезд в Украину: "Я горжусь, что предал СССР, но в чем моя вина перед Украиной?"

Накануне Цензор.НЕТ писал, что живущий в Великобритании бывший советский разведчик и писатель Виктор Суворов (Резун) несколько раз слал в Киев запрос на разрешение посетить Украину, но не получал его.

Автор: 

Суворов (17) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+49
Ещё в 2015 году, Виктор Суворов заявил, что "Путин - ходячий политический труп", посоветовал Украине приступить к разработке ядерного оружия,на которое после нарушения Будапештского меморандума она имеет полное моральное право.
Немедленно отгородиться стеной от оккупированных территорий, а также гнать "поганой метлой украинских гнид" во власти, которые могут свести к нулю победу Евромайдана.

https://gordonua.com/publications/suvorov-rezhim-putina-uzhe-ruhnul-a-sam-on-hodyachiy-politicheskiy-trup-101956.html https://gohttps://gordonua.com/publications/suvorov-rezhim-putina-uzhe-ruhnul-a-sam-on-hodyachiy-politicheskiy-trup-101956.html
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25.04.2021 18:29
+43
Завтра у світила вітчизняної науки та видатного вченого
Іллі Киви відбудеться захист кандидатської роботи. 26.04 о 10:00, вул. Нововокзальна, 17. Геращенко ответил Суворову и пригласил в Украину - Цензор.НЕТ 9369
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25.04.2021 18:30
+32
"Товарищ Кива,ви большой учёний " !!!)))
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25.04.2021 18:34
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Страница 3 из 3
Ещё раз для тех, кто на бронепоезде: предателей разведок судят именно в государствах. А если предателя невозможно доставить в государство, а на нём море крови преданных им людей, такого предателя могут уничтожить за пределами государства.
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26.04.2021 21:23 Ответить
Ну вот наконец вы избавились от того маразма что писали изначально. Уничтожают не только предателей, но и любых врагов, преступников которые пытаются избежать наказания. И это совсем не про разведку как вы несли бредни, а про неотвратимость наказания. А вот в росийи да там пофиг преступник или нет там только звериная жажда убийств и да что б это было прилюдно, тешась своей безнаказанностью и наслаждаясь запугиванием. И причина как уже писалось что государством это образование так и не стало и ни какой цивилизованности от них ожидать не приходится.
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27.04.2021 07:07 Ответить
Приберегите оценочные суждения и полезные советы для любимой бабушки - ей деваться некуда - вынуждена терпеть внучка даже если он занудный долбодятел.
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27.04.2021 10:22 Ответить
Жаль вашу бабушку, да и глядя на ваши рассуждения и о вас приходиться печалиться. Но рад что удалось вам показать истинную картину мира и у вас наконец открылись глаза. Можете порадовать этим бабушку.
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27.04.2021 11:58 Ответить
Тем, кто "на бронепоезде" и не знает основополагающую разницу между КГБ и ФСБ или СБУ, не понять разницу между предательством стране и предательством разведке. А меж тем понты ФСБ и СБУ растут с того, что они считают себя преемниками именно КГБ.
ГРУ ГШ МО СССР в своё время гордилось тем, что жёстко "жмурило" всех своих предателей. И хотело бы гордиться и дальше, уже как ГУ ГШ МО РФ, но пока жив Суворов (Резун) - не получается.
Разоблачённого и осуждённого предателя Г(Р)У ГШ МО РФ Скрипаля в России помиловали и отпустили в Англию ещё в 2010 году, а, спустя 8 лет, в 2018 году - решили "зажмурить" уже в Лондоне. Разве не проще было бы замордовать Скрипаля ещё в российской тюрьме? К чему эти понты - им деньги с "Новичком" некуда девать? Но "Акелла промахнулся"©, за что сам поплатился самым жестоким образом.
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26.04.2021 15:47 Ответить
Что вы петляете? Ответ выше.
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26.04.2021 15:50 Ответить
Это не "петля", а уточнение.
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26.04.2021 15:58 Ответить
1. "У всіх зовнішніх розвідках світу, що заслуговують на повагу"...
2. Хотіли б - давно прибрали. Впевнений на всі 100%. Навіть такі недолугі як Мишкін з Чепігою за такий час уже на щось би сподобились.
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26.04.2021 12:43 Ответить
У своєму інтерв`ю Гордону Суворов (Резун) мимохідь зазначив, що мешкає на території з обмеженим доступом. Крім того, він вживає вичерпних заходів до забезпечення безпеки особистої і родини. Також Суворов (Резун) натякнув, що питаннями його безпеки у певній мірі опікуються англійські спецслужби, які теж заслуговують на повагу. Це Литвиненко й Скрипаль мешкали хоча й у Англії, але відкрито, без спеціальних заходів безпеки - результат відомий і сумний. Можна припустити, що Суворов (Резун) з часу своєї втечі до сьогодення чимось корисний англійським спецслужбам. Його історичні твори написані майстерно, але занадто інформативно як для людини, яка не має доступу до радянських (тепер російських) архівів. Виходить, що Суворов (Резун) використовує інші джерела історичної інформації. Його твори орієнтовані на високоінтелектуальних читачів (якими є, у тому числі, працівники колишніх радянських, а тепер російських спецслужб), вони ненав`язливо, але ґрунтовно й наполегливо впроваджують "черв'ячки сумнівів" в читацькі душі, підточують підвалини діяльності радянської, а тепер російської розвідки. Тут слід зауважити, що англійці - визнані майстри подібних "ігор розуму" - достатньо згадати Блечлі-Парк з "Енігмою" - це мистецький шедевр у розвідувальній царині.
Зважаючи на вищевикладене, можна припустити - горлянка Суворова (Резуна) для цупких клешень російських спецслужб поки що недосяжна. Але якщо випаде шанс, то їм не знехтують.
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26.04.2021 13:43 Ответить
Горлянка Рєзуна їм і нахрін не потрібна. А "шанс" реалізують самі англійці, якщо треба буде привід для додаткових санкцій. Схоже, до цього йдеться,недарма ж його, давно-давним всіма забутого, витягли з-під купи нафталіну на світ Божий.
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26.04.2021 14:03 Ответить
Це для пересічних громадян Суворов (Резун) під нафталіном. А серед російськомовних працівників спецслужб колишніх радянських республік (можливо, за винятком азійських, і то не факт), у тому числі, й серед тих, хто ще тільки навчається, навряд чи знайдеться той, хто не читав "Акваріум", "Ледокол" ("Криголам" - у цьому випадку якось не звучить), "Контроль" та інші твори. А це гарантує неабияку цікавість до персони Суворова (Резуна). Тим більш, як керівникам розвідок всіма страшними, а головне, - НЕМИНУЧИМИ карами залякувати своїх підлеглих, застерігаючи їх від зрад, коли десь у Лондоні (або на його околиці) щасливо і заможно мешкає зрадник Суворов (Резун)? Дивлячись на лощену, вгодовану і довольну пику Суворова (Резуна) кожен подумає - "Засунь свої залякування собі у сраку". Потрібен, ще й як потрібен керівництву Г(Р)У ГШ МО РФ кадик, вирваний з горлянки Суворова (Резуна) разом з кольоровою і звуковою кінострічкою, на якій видовищно відображений процес виривання вищезгаданого кадика з горлянки ще живого Суворова (Резуна).
Сумніваюсь, що англійці заради приводу для якихось там санкцій пожертвують Суворовим (Резуном), який тільки фактом свого життя підточує підвалини діяльності всієї російської розвідки, а особливо - Г(Р)У ГШ МО РФ, керівництву якого занадто дорого вартують провали і помилки.
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26.04.2021 15:05 Ответить
Ага, і, чомусь, саме зараз він виплив. Коли наявні приводи для санкцій вичерпались і треба придумувати нові. Рєзун підточує підвалини? Не сміши... Цікавим він був комусь 36 років тому, і то не довго.
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26.04.2021 16:37 Ответить
Бе-ге, хто тебе смішить? Сміх без причини - привід звернутися до лікаря. Це тобі насрати на Суворова (Резуна), бо ти давно прочитав або чув про "Акваріум" і обставини подальшого життя, звичайно, зневілювали перепетії радянського розвідника у Женеві. А ти запитай про враження від щойно прочитаного "Акваріума" у молодої людини, яка цікавиться розвідкою-контррозвідкою, або звичайною службою у збройних силах, як майбутньою професією. Насамперед, ця людина висловить захоплення від прочитаного. А ще, і це головне, щойно прочитана інформація надійно закарбується у підсвідомості на майбутнє. А вспливе вона як аргумент для прийняття рішення, коли ця людина дійсно стане розвідником-контррозвідником, або просто військовим і потрапить у найжахливіші для цих професій обставини - коли потрібно швидко обрати між загибеллю і зрадою. Ось куди націлений "Акваріум" у сукупності з благим прогріванням у Лондоні дупи Суворова (Резуна): виявляється - замість годувати могильних хробаків на цвинтарі, зрадником можна добре жити і отримувати задоволення від життя. Але ж це рівень англійських "ігор розуму" з Блечлі-Парку, а не для пасажирів бронепоїздів (кондуктори навіть на бронепоїздах вправляють мізки пасажирам).
Звичайно, що Суворов (Резун) саме зараз "виплив" не випадково - англійські господарі наказали, він і виплив. Мабуть чопорні джентельмени з Мі-5 та Мі-6 вигадали якусь каверзну капость. Але навряд заради приводу для санкцій - cаме зараз у Росії Навальний "збирається особисто передати привіт Архангелу Михайлу з Апостолом Петром" - кращого приводу для санкцій важко й вигадати.
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26.04.2021 18:21 Ответить
Так воно і є. До прикладу, вчорашні комуняки і комсомольці, які поховали партійні (комсомольські) квитки і стали патріотами (по-суті зрадниками, бо, насправді, неважливо, що або кого ти зрадив: ідею, народ, батьківщину чи дружину, суть від цього не змінюється) і прекрасно почуваються в нових реаліях, крісла парткомів всіх рівнів змінили на крісла рад або міністерські, та і все. Приклад Рєзуна це тільки підтвержджує. А для чого його витягли із забуття? Хто його зна, побачимо, але, в будь-якому випадку, неспроста.
ПС. А з Навальним зараз не все так просто. Він в лікарні під наглядом (хоч і в тюремній, та все ж не покинутий напризволяще), голодування припинив, потроху йде на поправку, так що його швидке побачення з архангелом Михаїлом тепер під великим запитанням, якщо пани з Мі-5 та Мі-6 йому в цьому не допоможуть, звісно. Між іншим, можливо, саме тому і Рєзуна витягли, як запасний варіант.
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26.04.2021 18:46 Ответить
Це зараз Навальний "очухується". Але подальше сидіння у буцегарні без створення інформаційних приводів для Навального - це "громадянська" загибель. І це дуже небезпечна "гра у піжмурки зі Смертю": поряд з Навальним сидить "здоровий контингент" (аполітичний криміналітет), який за угодою з Хазяїном або Кумом буцегарні задля отримання преференцій запросто влаштує і візьме на себе відповідальність за погибель біологічну хоч сотні таких Навальних.
Щодо Суворова (Резуна) я наполягаю - живим для джентльменів він цінніший за мертвого - марно б не годували.
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26.04.2021 19:29 Ответить
Хто найменш зацікавлений в смерті Навального - так це росія, зайві санкції їм не потрібні абсолютно. Тому вони будуть робити все можливе, щоб не допустити до нього ніякого "здорового контингенту" і, тим більше, панів з Мі-5 або 6. А західні пани - так, зацікавлені саме в його загибелі. На щось інше він вже їм не потрібен, як лідер опозиції і засіб для повалення путінского режиму він себе не виправдав. Те ж саме і з Рєзуном. Тільки навпаки, він поки що дійсно цінніший для джентельменів живим, можна, наприклад, організувати кілька замахів на нього, щоразу посилюючи санкції...
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26.04.2021 20:02 Ответить
Паскуды зеленые! По своей тупости и ущербности вы даже не поняли, кто такой есть Виктор Суворов (Резун).Это величайший историк современности, который в своих книгах внятно и связно изложил историю 2 мировой войны (неофициально) бо ОФИЦИАЛЬНОЙ историиовой 2 мировой войны у нас никогда не было и не будет благодаря таким долбо%обам как вы. Вы ложны были не то что не пускать его в Украину, а сдувать с него пылинки и порадоваться, что наш Великий земляк только выразил намерение приехать к нам и поклониться могилам своих предков. Геращенко, ты просто свинья, если вопрос о визите Виктора Суворова в Украину дошел пж до тебя. Со всеми вытекающими.
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25.04.2021 22:35 Ответить
Паскуды зеленые! По своей тупости и ущербности вы даже не поняли, кто такой есть Виктор Суворов (Резун).Это величайший историк современности, который в своих книгах внятно и связно изложил историю 2 мировой войны (неофициально) бо ОФИЦИАЛЬНОЙ историиовой 2 мировой войны у нас никогда не было и не будет благодаря таким долбо%обам как вы. Вы ложны были не то что не пускать его в Украину, а сдувать с него пылинки и порадоваться, что наш Великий земляк только выразил намерение приехать к нам и поклониться могилам своих предков. Геращенко, ты просто свинья, если вопрос о визите Виктора Суворова в Украину дошел аж до тебя. Со всеми вытекающими.
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25.04.2021 22:40 Ответить
А почему он просто не приехал, а писал письма куда-то. Бред же. По-моему дед фантазер.
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25.04.2021 22:51 Ответить
Проверил реакцию и общую ситуацию.
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25.04.2021 23:03 Ответить
дед может и фантазёр, а вот ты набутылочник 100%
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26.04.2021 00:26 Ответить
а как там Тоша извинился за то, что в прямом эфире назвал Порошенко "оргнизатором событий под АП, разрисованых дверей"? Порошенко подал иск в суд на Тошу , чтобы тот извинился хотя бы - Тоша молчит, а ведь служил Порошенко
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25.04.2021 22:46 Ответить
Тоша -- гнида.
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26.04.2021 06:53 Ответить
И не токо он! Среди гнид орлы не выживают!
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26.04.2021 08:48 Ответить
Ждем новости о том, как убьют Резуна после приглашения "властей"...
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26.04.2021 02:11 Ответить
Для москвы он предатель родины! У нас много ихних агентов. не то что в англии.
Очень даже могут его убить.
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26.04.2021 02:26 Ответить
Блин, я поражаюсь показателю тупости общества!
Суворов хочет приехать на Родину, посетить могилы родителей и вся роль этого свина на должности шептуна в ухо Авакова - это предупредить о том, шо они никак не могут обеспечить безопасность, а могут даже и раскрутить на бабки в том же Борисполе. А дальше - его свободный выбор, как свободного человека.
Но наш пипл хавает Антошку Свина, простил Авакову убийство Сашка Музыки... Пипл готов жрать говно и требует этого говна побольше...
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26.04.2021 08:44 Ответить
Інтриги батенька, інтриги..... їдять їх мухи.
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26.04.2021 09:03 Ответить
Публічних людей, які підтримують за кордоном Україну потрібно цінити і дружити.
Скажемо той же Швець приїздив в Україну.
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26.04.2021 09:00 Ответить
Предателя Резуна впустить, схватить и заковать в кандалы!
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26.04.2021 09:22 Ответить
А кого он предал?
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26.04.2021 09:40 Ответить
Учи матчасть.
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26.04.2021 10:05 Ответить
Я его биографию знаю хорошо и все книги его прочёл. Так всё-таки, кого предал?
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26.04.2021 10:29 Ответить
А вот твой путен, почему не защищал совок с оружием в руках, когда он разваливался, он же присягу давал? А немецких генералов почему после войны судили, они ж присягу выполняли? Суворов давал присягу совку, а его нет, на нет и суда нет.
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26.04.2021 12:34 Ответить
Ты плохо читаешь. В 1978 году нарушил воинскую присягу - бежал в Великобританию. В СССР, по собственным словам и согласно интервью бывшего начальника ГРУ, был заочно приговорён к смертной казни.
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26.04.2021 13:02 Ответить
Человеку понял сущность советского режима и не хотел служить людоедам. Вот когда немногие немецкие генералы не хотели выполнять преступные приказы Гитлера, то их в мире считают чуть ли не героями. Ситуация с Суворовым аналогичная.
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26.04.2021 13:08 Ответить
таки оно не догоняет или просто троль ватный . в Новочеркасске стреляли по людям тоже такие выполняющие свою присягу . что бы не нарушить её
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26.04.2021 13:37 Ответить
присяга кому? людоеду, от безвыходи и изначального непонимания его кровожажной природы??? в дупу такие присяги, они недействительные. Спасибо Суворову (Резуну).
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26.04.2021 13:24 Ответить
ну таки по этой логике все кто сидел по - измене -- от просто убежавших за границу с рая на земле до Левко Лукъяненко . Черновола Вячеслава Максимовича. Степана Хмары и тд. все предатели . ты из тех кто с шариками бегает и протестует против переименования проспекта московский в проспект Степана Бандеры ?
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26.04.2021 13:31 Ответить
какой такой одна на всю жизнь. я две давал . знакомый умудрился три \ оказывается ещё была присяга снг \
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26.04.2021 13:34 Ответить
Молодець Геращенко, рішення правильне! Все , що робив Суворов, це розвінчував, валив Імперію Зла, тюрму народів," ісчадіє" яке поневолило і знищило мільйони людей в т.ч. українців . " Ворог мого ворога мій друг..!" Але охорону організувати потрібно обов'язково , щоб не зганьбитись на весь Світ...?!
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26.04.2021 11:31 Ответить
На весь Мир уже так обгажены, что дальше некуда и без всяких резунов.
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26.04.2021 13:09 Ответить
Не суди по себе.
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26.04.2021 13:51 Ответить
Чё, не обгажены? Надо же...
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26.04.2021 13:56 Ответить
В Украине говорят не ,,чё", а ,,шо".
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26.04.2021 14:13 Ответить
Та що ти кацапу пояснюєш... ігнор чи бан - і все тут.
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26.04.2021 15:04 Ответить
нас, таких "предателей" 91%, проголосовавших за смертную казнь зачумленной заразы под названием ссSSр. - схвати и закуй, лапоть красно-совковый.
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26.04.2021 13:28 Ответить
К счастью, таких как ты уже очень мало!
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26.04.2021 13:46 Ответить
якщо Суворов запросив гарантії для приїзду в Україну то звісна річ - ніхто не дасть гарантій
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26.04.2021 09:54 Ответить
да РЕЗУН 20 раз был в Украине
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26.04.2021 12:11 Ответить
частина незадоволених у полеміці застосовує тіж коментарі, що і "професіонали" з ГУ ГШ після виходу "Криголама". Це - Хто він такий, недарма боїться, сволочь, Якщо б хотіли то вбили . Нікому він не цікавий. Тут є два мотиви - перший династійна складова симпатиків ГУ, бувших ветеранів саме ГРУ і чорна заздрість других. Недавно бувший охоронник Ельцина Коржаков розказав як чотири рази поступав у спілку письменників (поступив). Коли йому відмовили, від спитав одного гуру - навіщо, той відповів-заздрість. Який у тебе тираж -3 млн. А в них від сили 3 тис., і ти був причетний до тіла і гарно пишеш. А тираж книг Суворова зашкалює, куди там профписакам. Серед основної заслуги Суворова це розвічання міфів про маршала Жору, але не до кінця. Вже після виходу серій книг Суворова, генштаб РУ все таки опублікував спогади маршала Захарова, де чітко і ясно, ще в 1969 році, показано, як Тимошенко і Жуков запевнили ПБ і сталіна прийняти їх план на 1941 рік,що і стало основною причиною катастрофи 1941 року. І саме Гречко, як міністр оборони, Захаров як начальник ГШ активно заперечували вихід "Спогадів та роздумів" як неправдивий опус. До речі Гречко завжди писав в біографії, що він українець, а вони обоє знали маршала Жору саме як прохіндея ще до 1941 року.
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26.04.2021 10:00 Ответить
шлепнут Резуна, как есть шлепнут, или в рф вывезут, на лесоповалах места еще есть
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26.04.2021 11:03 Ответить
Шо казламордый, правду не любишь? Старайся и дальше ради своего карлика, а то сам поедешь на лесоповал.
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26.04.2021 11:36 Ответить
Яка вага і яка ціна слів цього діяча?
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26.04.2021 11:13 Ответить
Слухаєшь цього спєца і розумієшь в якому місці ця організація!
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26.04.2021 11:22 Ответить
Суворов,для чого Вам це все?Вам тут зроблять малюночок...потім спасуть-ара в цьому ділі профі!
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26.04.2021 11:31 Ответить
Вже з Бабченка зробили......
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26.04.2021 11:33 Ответить
ВИКТОР СУВОРОВ, СПАСИБО ЗА БОРЬБУ С ИСЧАДИЕМ АДА!!! СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО НЕ СЛОМАЛИСЬ! ВЫ ПРИМЕР ДЛЯ МНОГИХ! УКРАИНА ВАС ЖДЕТ, НО БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ЗЛО ЕЩЕ НЕ ПОБЕЖДЕНО!!!
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26.04.2021 11:41 Ответить
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