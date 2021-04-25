Геращенко відповів Суворову і запросив до України

Колишній радянський розвідник-утікач, історик і письменник Віктор Суворов (Різун), що живе у Великій Британії, може вільно відвідати Україну.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у коментарі до повідомлення Суворова, інформує Цензор.НЕТ.

"Перевірив, і Ваша інформація про нібито заборону в'їзду в Україну не знайшла свого підтвердження. Якщо є бажання - купуйте квиток на літак і приїжджайте на могили рідних і просто погуляти рідною Україною. Для громадян Великої Британії віза не потрібна", - написав він.

Напередодні Цензор.НЕТ писав, колишній радянський розвідник і письменник Віктор Суворов (Різун) що живе у Великій Британії, кілька разів надсилав до Києва запит на дозвіл відвідати Україну, але не отримував його.

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